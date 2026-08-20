Rosyjski dron Shahed nad Mołdawią i Rumunią. Celowa prowokacja, czy błąd w nawigacji?

Incydent w mołdawskiej przestrzeni powietrznej

Rozpoczynając od Mołdawii, systemy radarowe tego kraju zarejestrowały naruszenie przestrzeni powietrznej we wczesnych godzinach porannych. Dokładnie o godzinie 3:16 czasu mołdawskiego (2:16 czasu polskiego) wykryto wlot bezzałogowca, zidentyfikowanego jako dron Shahed-136 (znany również jako Gerań-2), który nadleciał z ukraińskiego rejonu Reni. Kierował się on w stronę miejscowości Etulia, położonej w Gagauzji – autonomicznej republice na południu Mołdawii, blisko granicy z Ukrainą i Rumunią.

Lot drona trwał zaledwie sześć minut; o godzinie 3:22 (2:22 w Polsce) opuścił on mołdawską przestrzeń powietrzną, kontynuując lot w kierunku Ukrainy. Mimo naruszenia, kiszyniowski portal NewsMaker.md uspokajał, informując, że Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach na terytorium Mołdawii. To już kolejny raz, gdy rosyjskie drony, używane w konflikcie na Ukrainie, przekraczają granice sąsiednich państw.

Ataki Rosji na Ukrainę i konsekwencje dla regionu

Naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej było bezpośrednio związane z intensywnym, zmasowanym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę, który miał miejsce minionej nocy. Głównym celem rosyjskich sił był między innymi obwód odeski, który bezpośrednio sąsiaduje z Mołdawią. Władze obwodu poinformowały o poważnych skutkach ataku na południe regionu, gdzie aż 13 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych prądu. Na szczęście, w tej części Ukrainy nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem Telegramu potwierdził, że rosyjskie drony zaatakowały również przejście graniczne na granicy z Mołdawią. Ukraiński portal Suspilne, powołując się na władze rejonu Izmaił, doprecyzował, że trafiony został obiekt w pobliżu międzynarodowego przejścia granicznego Reni–Giurgiulesti. W wyniku ostrzału zapaliły się także dwie ciężarówki z produktami spożywczymi, jednak pożary zostały szybko ugaszone. Te wydarzenia świadczą o bezwzględności rosyjskich ataków, które nie tylko celują w infrastrukturę wojskową, ale również cywilną i transportową, destabilizując region.

Co więcej, podczas tej samej fali ataków, dron wtargnął również w przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na niezamieszkanym terenie w okręgu Tulcza. Rumuńskie ministerstwo obrony podało, że nie odnotowano ofiar ani strat materialnych. W odpowiedzi na zagrożenie, poderwano dwa hiszpańskie samoloty F-18 oraz rumuński śmigłowiec IAR-330 SOCAT. Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną około 13 km na wschód od Gałacza, a trzy minuty później rozbił się około 4 km na północny wschód od miejscowości Grindu. Na miejsce zdarzenia skierowano wojskową ekipę poszukiwawczą. Incydent ten podkreśla, jak blisko granicy NATO toczą się działania wojenne, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla członków Sojuszu.

Rosyjskie drony nad sąsiadami Ukrainy: rosnące napięcie

Opisane wydarzenia to nie pierwsze tego typu incydenty z udziałem dronów w Rumunii i Mołdawii w ostatnich miesiącach. Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej tych państw przez bezzałogowce rosyjskie świadczą o rosnącym napięciu w regionie i stanowią wyzwanie dla bezpieczeństwa państw graniczących z Ukrainą. W szerszym kontekście rosyjskiej agresji, ukraińskie siły powietrzne informowały wcześniej, że w nocy z 19 na 20 sierpnia Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami różnych typów oraz aż 168 dronami, z głównym celem na obwód kijowski, gdzie zneutralizowano łącznie 186 celów powietrznych.

Również w czwartek rano władze Kijowa przekazały tragiczne wiadomości o skutkach nocnych ataków Rosji na miasto – zginęło co najmniej 12 osób, a 34 zostały ranne. Rządowe ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) podkreśliło, że celem Rosjan byli głównie cywilni mieszkańcy i infrastruktura. Uszkodzone zostały liczne obiekty, w tym domy mieszkalne, zakłady medyczne, sklepy, garaże i magazyny. Te dane jasno wskazują na eskalację konfliktu i jego coraz szerszy wpływ na region, w tym na bezpieczeństwo państw sąsiednich, które stają się mimowolnymi świadkami, a niekiedy i ofiarami, rosyjskiej agresji.