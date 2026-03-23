Wiceminister ON ogłosił przyjęcie ustawy o reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Na rozwój uczelni i medycyny pola walki przeznaczono 400 mln zł, wsparte darowizną miejskiej działki.

Projekt ma szerokie poparcie polityczne i ma szansę na szybką realizację.

400 milionów złotych na reaktywację WAM w Łodzi. Co obejmą inwestycje?

Cezary Tomczyk poinformował o planowanych inwestycjach podczas briefingu w Łodzi, gdzie uczestniczył w podpisaniu umowy offsetowej. Podkreślił, że ustawa o Wojskowej Akademii Medycznej została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu. „Chcielibyśmy, żeby ustawa przeszła przez Sejm w ciągu najbliższych kilku miesięcy” - zaznaczył wiceminister obrony narodowej.

Przewidywane inwestycje w Łodzi to „pułap ok. 400 mln zł”. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój kierunku lekarskiego, ratownictwa medycznego oraz rozbudowę Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Wszystkie te działania są częścią szerszego projektu dotyczącego medycyny pola walki, którego centralnym punktem ma być Łódź.

Wsparcie polityczne i darowizna działki pod przyszłą uczelnię

Wiceminister Tomczyk podkreślił, że projekt reaktywacji WAM cieszy się „wielu ambasadorów we wszystkich partiach politycznych”, co ma umożliwić jego realizację „ponad podziałami”. Ocenił likwidację uczelni w latach dwutysięcznych jako „wielki błąd”, wyrażając jednocześnie przekonanie, że „WAM w Łodzi na pewno powstanie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości”.

Istotnym krokiem w kierunku odtworzenia uczelni była jednogłośna decyzja Rady Miejskiej w Łodzi z ubiegłego tygodnia o przekazaniu Skarbowi Państwa w formie darowizny miejskiej działki. Nieruchomość o powierzchni ponad 2500 m kw. i wartości 1,25 mln zł znajduje się przy ul. 6 Sierpnia i, jak przypomniano, była już w przeszłości wykorzystywana przez wojsko.

Historia i przyszłość Wojskowej Akademii Medycznej

Idea odtworzenia zlikwidowanej w 2002 roku Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi została zapowiedziana w maju 2024 roku przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wówczas podpisano list intencyjny o współpracy w tej sprawie między przedstawicielami władz miasta, regionu i resortu obrony narodowej.

Wojskowa Akademia Medyczna została połączona z cywilną Akademią Medyczną w Łodzi, tworząc Uniwersytet Medyczny. Obecnie na terenie dawnej WAM funkcjonuje Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, które odpowiada za szkolenie kadr sanitarnych i medycznych dla wojska. Reaktywacja WAM ma na celu wzmocnienie systemu kształcenia medycznego na potrzeby Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki.