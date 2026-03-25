Wpisanie systemu COMP@N-Z do NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) potwierdza zdolność GRUPY WB do projektowania i wdrażania rozwiązań łączności spełniających wymagania bezpieczeństwa informacji w Sojuszu Północnoatlantyckim.

COMP@N-Z to zintegrowany system łączności obejmujący radiostację programowalną H09-Z/1, system planowania sieci radiowej oraz system zarządzania i generowania danych kryptograficznych. Rozwiązanie tworzy kompletną architekturę łączności. Do systemu dołączy niebawem radiostacja pokładowa, która ma również funkcjonalność radiostacji plecakowej.

Drugi taki system w historii Polski

COMP@N-Z to dopiero drugi polski system w historii, który został ujęty w katalogu Agencji Komunikacji i Informacji NATO (NCIA). NATO Information Assurance Product Catalogue obejmuje rozwiązania spełniające wymagania ochrony informacji niejawnych, w tym poziomów NATO SECRET („Tajne”) i COSMIC TOP SECRET („Ściśle tajne”).

System łączności COMP@N-Z został opracowany przez inżynierów spółki RADMOR, centrum kompetencyjnego GRUPY WB w obszarze radiokomunikacji wojskowej. W Gdyni rozwijane są zaawansowane radiostacje taktyczne wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP oraz innych użytkowników krajowych i zagranicznych.

Garda: Grupa WB Marcin Kubica

W 2025 roku radiostacja systemu COMP@N-Z uzyskała certyfikat ochrony kryptograficznej wydany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Rozwiązanie opracowane przez RADMOR zostało dopuszczone do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”. To drugi taki przypadek, pierwsza była radiostacja osobista TYTAN (PERAD), także GRUPY WB.

Umieszczenie COMP@N-Z w katalogu produktów akceptowanych przez Sojusz nastąpiło po uzyskaniu certyfikatu ochrony kryptograficznej. Następnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego udzieliła rekomendacji dla zaakceptowania systemu przez Agencję Komunikacji i Informacji NATO. Proces certyfikacji obywał się przy aktywnym udziale Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które realizowało znaczną część badań elementów COMP@N-Z oraz konsultowało zaprojektowane i wytworzone rozwiązania.

Radiostacja H09-Z/1 - serce systemu

Podstawowym elementem systemu COMP@N-Z jest radiostacja doręczna H09-Z/1 pracująca w paśmie 30–520 MHz, o mocy do 5 W (z możliwością zwiększenia do 50 W przy użyciu wzmacniacza zewnętrznego). Urządzenie wykorzystuje waveformy MANET oraz W2FH klasy EPM, z funkcjami skokowej zmiany częstotliwości, odporności na zakłócenia, pracy w ciszy radiowej i obniżonej wykrywalności (LPD/LPI).

Radiostacja H-09-Z/1 umożliwia jednoczesną transmisję głosu i danych, w tym komunikację IP. System obsługuje tryby pracy jawnej i niejawnej, spełniając wymagania bezpieczeństwa poziomu NATO Restricted. Zintegrowane mechanizmy COMSEC, NETSEC i TRANSEC zapewniają kompleksową ochronę transmisji.

W zakresie szyfrowania danych COMP@N-Z wykorzystuje interoperacyjne protokoły zgodne ze standardami NATO: STANAG 5068 dla komunikacji głosowej i STANAG 4787 dla transmisji danych. Klucze kryptograficzne stosowane w systemie są zgodne z wymaganiami EKMS 308.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB