Sukces RADMOR. Udane testy radiostacji wojskowych z zaimplementowanym ESSOR-HDR

Od początku października bieżącego roku w siedzibie spółki RADMOR S.A w Gdyni (wchodzącej w skład GRUPY WB) przeprowadzane były kolejne laboratoryjne testy interoperacyjności radiostacji polskich i zagranicznych w ramach projektu ESSOR (European Secure Software-defined Radio) Operational Capability 1 (EOC1). Próby potwierdziły pełną współpracę wszystkich użytych platform z zaimplementowanym waveformem ESSOR-HDR (High Data Rate).

Do testów użyto radiostacji opracowanych przez polską spółkę RADMOR S.A. (opartych o platformę zbudowaną w ramach narodowego systemu łączności radiowej GUARANA), fińskich Bittium Wireless, włoskich Leonardo, francuskich Thales SIX GTS France oraz niemieckich Rohde & Schwartz (przedsiębiorstwo dołączyło do projektu w 2020 roku).

Testy zademonstrowały uniwersalność opracowanego rozwiązania i możliwość jego implementacji na kolejne radiostacje państw sojuszniczych. Jednocześnie wykazano wydajność funkcjonalności waveformu ESSOR HDR. Obejmowało to tworzenie sieci typu MANET, bezpieczeństwo transmisji, komunikację głosową w trybie „push-to-talk” w złożonych konfiguracjach sieciowych, skuteczną pracę w ciszy radiowej, szybką transmisję danych oraz bardzo efektywne współdzielenie dostępnego widma częstotliwości.

Dzięki udziałowi w kolejnych fazach ESSOR, Ministerstwo Obrony Narodowej, a tym samym i Siły Zbrojne RP mają dostęp i prawa własności do najnowszych rozwiązań w radiokomunikacji militarnej tworzonej na użytek sił koalicyjnych. Kolejnym etapem będzie opracowanie nowych waveformów, w tym wąskopasmowego NBWF, na potrzeby interoperacyjności sił NATO.

Zakończone pełnym sukcesem testy były również okazją do zapoznania się z wynikami programu przez wszystkich interesariuszy. Dlatego 19 listopada 2024 roku spółka RADMOR S.A. zorganizowała w swojej siedzibie w Gdyni ESSOR VIP DAY, połączony ze specjalną demonstracją interoperacyjności i funkcjonalności bazowego waveformu ESSOR HDR.

Podczas wydarzenia spotkali się wysoko postawieni przedstawiciele Organizacji do spraw współpracy w zakresie uzbrojenia OCCAR, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony EDA, spółki a4ESSSOR oraz reprezentanci ministerstw obrony państw finansujących i nadzorujących prace.

Podczas ESSOR VIP DAY zademonstrowano działanie funkcjonalności ESSOR HDR i udowodniono, iż może on być waveformem koalicyjnym. Umożliwia siłom lądowym różnych państw komunikowanie się między sobą podczas wspólnych operacji wojskowych, pomimo różnorodności wykorzystywanych przez nich platform radiowych SDR.

Dzięki podjętym jeszcze w 2007 roku decyzjom i ich kontynuacji, Polska od samego początku aktywnie uczestniczy w realizacji kolejnych faz programów z rodziny ESSOR. Spółka RADMOR, jako reprezentant Polski, pełni rolę narodowego czempiona, działając także jako współudziałowiec międzynarodowej spółki a4ESSOR.

Zaangażowanie w to przedsięwzięcie umożliwia efektywny rozwój kompetencji i wzrost wiedzy w obszarze technologii radiostacji programowalnych (Software Define Radio) i towarzyszących im standardów. Przekłada się to na sukcesy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB