Polskie radiostacje od RADMOR dostarczone dla sojusznika z NATO

Spółka RADMOR (część GRUPY WB) dostarczyła sprzęt łączności taktycznej do jednego z europejskich państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Wcześniej radiostacje poddano testom akceptacyjnym. Doskonały wynik prób oznaczał zakwalifikowanie polskich urządzeń do użycia w marynarce wojennej państwa-użytkownika i rozpoczęcie dostaw.

Zamówienie obejmuje radiostacje osobiste R35010 z akcesoriami. Wyprodukowany w Polsce sprzęt rozszerzy funkcjonalność pokładowego systemu komunikacji wewnętrznej, zapewniając łączność bezprzewodową w wybranych obszarach. Podpisana umowa i terminowe dostawy dają solidne podstawy do dalszej współpracy w kolejnych projektach.

Radiostacja osobista R35010 jest niewielkim, bardzo lekkim urządzeniem przeznaczonym do natychmiastowego użycia. Służy do zapewnienia łączności między członkami drużyny lub zespołu bojowego w niewielkich sieciach radiowych. Kilka tysięcy tych urządzeń trafiło już do użytkowników w Polsce i poza granicami kraju.

Grupa WB na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Unikalną w radiostacjach osobistych funkcją, która jest wykorzystywana w R35010 jest możliwość automatycznej retransmisji. Znacząco zwiększa to zasięg łączności, zwłaszcza w przypadku braku widoczności anten. Zapewnia lepsze pokrycie terenu, umożliwiając ominięcie różnorodnych przeszkód.

R35010 pracuje w systemie z rozpraszaniem widma DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) z impulsowym odbieraniem i nadawaniem informacji. Zmniejsza to znacząco ryzyko wykrycia transmisji. Urządzenie może mieć wbudowane szyfrowanie AES, odbiornik GPS i jest dostosowane do bezprzewodowego włącznika PTT (Push-To-Talk).

R35010 pozwala na połączenia konferencyjne i może zostać dostosowana do komunikacji w ośmiu niezależnych grupach. Urządzenie pozwala tworzyć do 64 różnych sieci radiowych pracujących na tej samej częstotliwości.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB