Po 100 dniach rządów koalicji październikowej w Ministerstwie Obrony Narodowej

Przypomnijmy, nim zacytujemy okolicznościową depeszę PAP, co w programie wyborczym ówczesna opozycja obiecała zrealizować w tzw. obszarze polityki obronnej, pod stu dniach sprawowania władzy:

Konkret nr 71. „Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby”.

Konkret nr 72. Przeprowadzimy kontrolę procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Stworzymy białą księgę dokumentującą wszystkie decyzje pociągające znaczne skutki finansowe, szczególnie poza procedurami przetargowymi i rozliczymy nieprawidłowości.

Konkret nr 73. „W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej”.

Konkret nr 74. „Wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce a nie politykom. Wprowadzimy zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych”.

Konkret nr 75. „Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba”.

Konkret nr 76. „Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy „policję ministra Kamińskiego” w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW”.

Konkret nr 77. „Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa”.

A teraz przejdźmy do oceny przedstawionej PAP przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wiceministra Cezarego Tomczyka.

Wicepremier ocenił, że w pierwszych stu dniach rządów, resort obrony wywiązywał się z założeń umowy koalicyjnej, ale i gwarancji Trzeciej Drogi dotyczących modernizacji polskiej armii oraz założenia, że minimum 50 proc. sprzętu wojskowego będzie kupowane od firm i fabryk produkujących w Polsce.

Z wyliczeń MON wynika, że od 13 grudnia ubiegłego roku resort podpisał 20 umów o łącznej wartości 36 mld zł, z czego 16,5 mld zł trafiło do polskich zakładów zbrojeniowych.

– Stanowi to około 50 proc. całkowitych wydatków.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na to, że 20-procentowe podwyżki dla budżetówki objęły także żołnierzy. A to, jak zaznaczył, odbiło się na statystykach dotyczących naborów do armii.

– Marzec będzie rekordowy. Przeznaczyliśmy wiele miliardów złotych na to, by docenić polskiego żołnierza.

Jak podkreślił resort, wyższe pensje oznaczają również wzrost przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych do 9253,25 zł brutto.

„Wraz ze wzrostem wynagrodzeń zwiększył się też przysługujący żołnierzom zawodowym dodatek za długoletnią służbę wojskową” – podało MON.

Kolejna kwestia to, jak mówił Kosiniak-Kamysz, faktyczna modernizacja polskich Sił Zbrojnych.

– Podpisaliśmy kolejne umowy, m.in. na amunicję. Nasi poprzednicy, do konkursu, którego budżet wynosił 500 mln euro, złożyli wnioski na 10 mln. Zawalili tę sprawę. A my, w pierwszych dniach naszych rządów, podpisaliśmy umowę na zakup amunicji na 10 mld zł.

Wicepremier przypomniał, że resort podpisał też umowy z partnerami zagranicznymi.

– USA, Szwecja, Wielka Brytania, ale i polski przemysł zbrojeniowy. Na przykład umowa ze spółką z Kutna. To jeden z dowodów na to, że wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy – stwierdził szef resortu, odnosząc się do umowy ramowej zawartej między Agencją Uzbrojenia a AMZ-KUTNO na dostawę 300 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych.

MON dodaje, że oprócz umowy offsetowej zawartej w zakresie programu WISŁA Faza II z firmą Northrop Grumman, negocjowane są umowy do programu AH-64E Apache z firmami Boeing Company i General Electric.

Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk zaznaczył w rozmowie z PAP, że zgodnie z obietnicą resort rozliczy działania podkomisji smoleńskiej.

– Prace zespołu badającego działania podkomisji Antoniego Macierewicza wciąż trwają. We wtorek podpisałem wniosek do ministra sprawiedliwości o to, by rozszerzyć śledztwo o kwestię dowodów, które albo zaginęły, albo zostały zniszczone przez podkomisję smoleńską.

Innym istotnym elementem, na który zwrócił uwagę Tomczyk, to ochrona polskiego munduru.

– Podczas konferencji z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem całe wojsko dostało jasny sygnał: „jak najdalej od polityki”. Tam, gdzie zaczynają się pytania dotyczące polityki, kończy się obecność wojska. To zasada, którą wprowadziliśmy w MON – oświadczył wiceminister Tomczyk.

Powiedział też, że „trwają przymiarki do powołania nowego elementu w polskich Siłach Zbrojnych tzw. komponentu dronowego”.

– Oczywiście, to kwestia nie dni, a miesięcy, ale prace koncepcyjne w tym zakresie już się rozpoczęły.

Pytany o najważniejszy dokument, jakim jest strategia obrony RP, wiceszef MON zapewnił, że prace nad nim trwają.

– Strategia zostanie ukończona, tylko wtedy, kiedy będzie naprawdę dobrze przygotowana. Nie chcę spekulować co do terminu jej ukończenia...