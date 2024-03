MON i MSWiA przedstawiają założenia dot. obrony cywilnej. Na czele obrony cywilnej stanie szef MSWiA

W siedzibie MSWiA 22 marca miała miejsce konferencja Władysława Kosiniaka Kamysza z MON oraz ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego dotycząca założeń do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jak mówił minister MON: "Obrona Ojczyzny to zaangażowanie nas wszystkich. Dlatego dziś przedstawimy założenia do ustawy o ochronie ludności, o obronie cywilnej (...) Jesteśmy do tego gotowi. Gotowi do konsultacji tej ustawy. Tu kluczową rolą będzie stanowił samorząd. Ludzie, mieszkańcy są naszą największą siłą, ale każdy musi wiedzieć, co ma robić w sytuacji kryzysowej. Ustawa będzie jednym z najważniejszych dokumentów, jaki przyjmiemy w tej kadencji (...) Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Nie mówimy tego, żeby straszyć, ale żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Dlatego zwiększamy zdolności Wojska Polskiego, dlatego stawiamy na indywidualne wyposażenie żołnierzy. Na aktywność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej (...) Dla naszego rządu jedną z najważniejszych spraw jest nakreślenie działań dla obrony cywilnej. Siły zbrojne to postawa naszego bezpieczeństwa, ale patrząc na Ukrainę, nie byłoby możliwe udzielenie wsparcia bez oporu ludności. Ochrona ludności i obrona cywilna powinny być odpowiednio umiejscowione w strukturze państwa".

Szef MON wskazał, że szczególna rola przypadnie Ochotniczym Strażom Pożarnym a Obroną cywilną będzie kierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będzie łączył funkcję, które pozwolą na integrację różnych działań. Wcześniej, jak przypomniał, kierował nią szef Państwowej Straży Pożarnej. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też rozwijanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodał minister "w nowym systemie ważną rolę będzie miał każdy z nas. Będzie wyszkolony oraz przygotowany".

Szef MON poinformował, że niebawem projekt ustawy trafi do konsultacji społecznych; obecnie jest analizowany z samorządowcami, którzy - jak podkreślił - będą odgrywać kluczową rolę w obronie cywilnej i ochronie ludności. W jego ocenie ten projekt ustawy będzie jednym z najważniejszych aktów prawnych, który zostanie przyjęty w tej kadencji Sejmu.

Szef MSWiA podkreślił na konferencji prasowej, że każdy z Polaków ma obowiązek obrony ojczyzny, ale państwo ma też obowiązek bronić ludności. "Ma otaczać ludność cywilną ochroną, ma tworzyć procedury, ma tworzyć rozwiązania, które w sytuacjach zagrożenia zadziałają tak, aby każdy Polak mógł czuć się bezpieczny" - powiedział Kierwiński.

Zaznaczył, że chodzi o sytuacje skrajne, takie jak m.in. konflikt zbrojny, klęski żywiołowe, czy skażenia. "Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla aktualnego rządu absolutnym priorytetem" - mówił szef MSWiA.

W jego ocenie, poprzedni rząd wprowadził "gigantyczny chaos". Doprecyzował, że chodzi o próbę likwidacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. "Nasi poprzednicy całkowicie zniszczyli jakiekolwiek procedury łączące różne instytucje państwa, różne służby państwowe, które mają działać na rzecz ochrony ludności. My te powiązania, te wzajemne relacje, te wzajemne procedury, bardzo konkretne przypisanie obowiązków teraz w tej ustawie będziemy przywracać" - zapowiedział Kierwiński.

Dodał, że w ten proces włączone zostaną władze samorządowe. "To oni muszą być tymi organami, które na odpowiednim poziomie będą podejmować krytyczne decyzje, a nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo, które udostępnia zasoby, które posiada systemowe zasoby finansowe, zasoby służb. Tu bardzo ważna będzie rola Państwowej Straży Pożarnej" - podkreślił szef MSWiA.

Minister Kierwiński przekazał, że przygotowany projekt ustawy w sprawie obrony cywilnej jest podzielony na kilka zasadniczych części jak:

System ostrzegania i przewidywania sytuacji niebezpiecznych - zakłada to zaprojektowanie systemu, aby instytucje mogły dotrzeć z komunikatem do obywateli. Minister Kierwiński powiedział, że będą to SMS-y, informacje głosowe, systemy zarządzania kryzysowego. Minister podkreślił, że zaangażowane w to zostanie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Plany zabezpieczenia i ewentualnego przyjęcia ludności - ustawa ma zakładać, że państwo będzie w stanie przetransportować ludność cywilną w określone miejsce. Ma zostać opisany proces środków i czas, w jakim cywile mają być transportowani w przypadku zagrożenia.

System schronów - mają zostać wprowadzone jasne kryteria dot. budowania schronów w prawie budowalnym. Poza tym mają tam być określone wymagania dla tymczasowych miejsc ochrony ludności. Według założeń rząd ma przeznaczyć dotacje dla samorządów na budowę schronów. Powstać ma również system ewidencji obiektów ochronnych, który kontrolować ma Państwowa Straż Pożarna.

Wzmocnienie społecznej odporności na zagrożenia - tutaj zakłada się świadomość obywateli z jakimi zagrożeniami mają do czynienia, dlatego zostaną podjęte działania mające na celu działania edukacyjne i specjalne programy.

Budowa zasobów obrony cywilnej - jak zwracała uwagę NIK w swoim raporcie w kwestii obrony cywilnej, brakuje odpowiednich przepisów, zostaną wprowadzone odpowiednie procedury między organami. Tutaj ważne jest, zauważył minister Kierwiński, komunikacja pomiędzy służbami.

Ochrona ludności w razie wojny - jak wyjaśnił minister personel ochrony ludności w czasie wojny będzie dedykowany do tego, aby służyć. Nie będą walczyć na froncie, ale muszą pomagać chronić obywateli. Dlatego zostanie stworzony korpus ochrony cywilnej, czyli ewidencję konkretnych ludzi, którzy mają odpowiadać za konkretne działania w czasie "W".

PO/PAP