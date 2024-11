Oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej w sprawie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

„Państwa członkowskie NATO stanowczo potępiają decyzje przywódców Federacji Rosyjskiej i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) zmierzające do niebezpiecznego rozszerzenia niesprowokowanej wojny agresywnej Rosji przeciwko Ukrainie.

Oprócz znaczącego wsparcia udzielanego przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną Rosji poprzez dostarczanie milionów sztuk amunicji i pocisków balistycznych, tysiące żołnierzy bojowych wysłanych przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną stanowi niebezpieczne rozszerzenie trwającego wsparcia dla nielegalnej agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Pogłębiająca się współpraca wojskowa między Rosją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną ma głęboki wpływ na bezpieczeństwo euroatlantyckie, a także na Indo-Pacyfik.

Zwiększenie współpracy wojskowej między Rosją a KRLD stanowi naruszenie wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym 2270 (2016), 1718 (2006) i 1874 (2009). Jest to szczególnie rażące, biorąc pod uwagę status Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wzywamy Rosję do powrotu do przestrzegania tych rezolucji i dotrzymywania swoich zobowiązań międzynarodowych.

Oświadczenie Rosji z 26 września, w którym twierdzi, że denuklearyzacja KRLD jest „nieobecna”, jest nie do przyjęcia, ponieważ podważa globalny reżim nierozprzestrzeniania, bezpośrednio zaprzecza stosownym rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ i dodatkowo zaostrza napięcia regionalne. Oświadczenie Rosji stanowi część jej szerszych wysiłków na rzecz podważenia globalnego reżimu nierozprzestrzeniania i zniesienia sankcji ONZ.

Wzywamy wszystkie kraje, aby nie udzielały żadnej pomocy Rosji w jej agresji i potępiamy wszystkich, którzy ułatwiają i tym samym przedłużają nielegalną wojnę Rosji z Ukrainą.

NATO będzie nadal współpracować ze swoimi partnerami, zwłaszcza w regionie Indo-Pacyfiku, na rzecz pokoju i stabilności oraz uniemożliwienia Rosji i podmiotom ułatwiającym jej działania wojenne podważania stabilności regionalnej i globalnej.

Sojusznicy nadal wzmacniają potencjał odstraszania i obrony NATO przed wszystkimi zagrożeniami i wyzwaniami we wszystkich domenach i na wielu kierunkach strategicznych w całym obszarze euroatlantyckim.

Sojusznicy pozostają tak samo zdecydowani jak zawsze w popieraniu Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, aby Ukraina zwyciężyła. Sojusznicy i partnerzy nadal zwiększają istotną pomoc polityczną, wojskową, finansową, ekonomiczną i humanitarną, podczas gdy Ukraina korzysta ze swojego inherentnego prawa do samoobrony, zapisanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sojusznicy są zdecydowani wesprzeć Ukrainę w tworzeniu sił zdolnych do pokonania rosyjskiej agresji, zgodnie z obietnicą długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy”.

