Nowe propozycje wydatków na obronność. Sojusznicy będą płacić więcej?

Spis treści

Propozycja Rutty: Kompromis dla Trumpa?

Agencja Reutera informuje, że propozycja Rutte pozwoliłaby Trumpowi ogłosić sukces na czerwcowym szczycie NATO, a jednocześnie nie zobowiązywać krajów europejskich i Kanady do zadeklarowania ścisłych wydatków na poziomie 5 proc. PKB. Agencja zwraca uwagę, że wiele z tych krajów uważa poziom 5 proc. za niemożliwy do spełnienia ze względów politycznych i gospodarczych.

NATO a wydatki na obronność: Coroczny raport

24 kwietnia szef NATO opublikował coroczny raport za 2024 rok, w którym przedstawione zostały wydatki państw członkowskich na obronność. 22 kraje przekroczyły próg 2 proc. PKB, ustalony przez NATO jeszcze w 2014 roku.

"Wydatki sojuszników z Europy i Kanady wzrosły w 2024 roku o ponad 19 proc. Kilka krajów, którym jeszcze nie udało się osiągnąć celu 2 proc. PKB, niedawno zobowiązało się do zintensyfikowania wysiłków w tym kierunku".

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy 5 proc. PKB to realny cel?

Wiele krajów europejskich i Kanada uważa, że przeznaczenie 5 proc. PKB na obronność jest nierealne ze względów politycznych i gospodarczych. Propozycja Rutte ma być kompromisem, który pozwoliłby Trumpowi ogłosić sukces, a jednocześnie nie obciążać zbytnio budżetów sojuszników. Rzeczniczka prasowa NATO Allison Hart odmówiła komentarza w tej sprawie, jedynie przypominając, że sekretarz generalny NATO wielokrotnie podkreślał potrzebę zwiększenia wydatków na obronność.

Wydatki na zbrojenia krajów NATO

Według raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem wydatki wojskowe w Europie (wliczając Rosję) wzrosły o 17 procent do 693 miliardów dolarów i były głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego wzrostu w 2024 r. Wszystkie kraje europejskie zwiększyły swoje wydatki wojskowe w 2024 r. z wyjątkiem Malty.

Wydatki wojskowe Niemiec wzrosły o 28 procent, osiągając 88,5 miliarda dolarów, co czyni je największym wydatkującym w Europie Środkowej i Zachodniej i czwartym co do wielkości na świecie. Wydatki wojskowe Polski wzrosły o 31 procent do 38,0 miliardów dolarów w 2024 r., co stanowi 4,2 procent PKB Polski.

Całkowite wydatki wojskowe członków NATO wyniosły 1506 miliardów dolarów, czyli 55 procent globalnych wydatków wojskowych. Spośród 32 członków NATO, 18 wydało co najmniej 2,0 procent PKB na swoje siły zbrojne, według SIPRI, w porównaniu z 11 w 2023 r.

Wydatki wojskowe USA wzrosły o 5,7 procent, osiągając 997 miliardów dolarów, co stanowiło 66 procent całkowitych wydatków NATO i 37 procent światowych wydatków wojskowych w 2024 r. Znaczna część budżetu USA na 2024 r. została przeznaczona na modernizację zdolności wojskowych i arsenału nuklearnego USA w celu utrzymania strategicznej przewagi nad Rosją i Chinami. Europejscy członkowie NATO wydali łącznie 454 miliardy dolarów, co stanowi 30 procent całkowitych wydatków w całym sojuszu.