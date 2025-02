Szef NATO mówi o nowym pułapie wydatków na obronność. Ponad 3 proc. PKB prawdopodobne

Kwestia zwiększenia wydatków na obronność jest od kilku miesięcy dyskutowana dość mocno, istnieje świadomość, że 2% PKB na obronność już nie wystarczy, zwłaszcza że sam Trump mówi o nawet 5% PKB na obronność, ale jest to bardzo nieprawopodobne wymaganie. Niemniej sekretarz generalny NATO Mark Rutte dał dziś po raz kolejny do zrozumienia, że kraje członkowskie w NATO będą musiały spodziewać się nowego pułapu wydatków na obronność, choć jak zaznaczył Rutte debata jest na wczesnym etapie, to spodziewa się, że nowe zobowiązanie Sojuszu w sprawie wydatków na obronność wyniosą ponad 3 proc. PKB. Jak dodał sekretarz generalny NATO, prezydent USA Donald Trump prosił kraje europejskie, by robiły więcej, i tak zaczęło się dziać.

i Autor: SHAPE - NATO Allied Command Operations / X NATO