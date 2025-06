Niemcy wspomogą Ukrainę miliardami euro. Rosja zarabia na eksporcie węglowodorów więcej niż w… roku 2021!

Nadzieja co prawda umiera ostatnia, ale może słabnąć z czasem. Dotyczy to przekonania, że wojna na Ukrainie może zakończyć się w tym roku. Do takiego wniosku (możliwe, że błędnego) można dojść po czwartkowym (12 czerwca) oświadczeniu (złożonym w Kijowie) niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa. Rząd federalny do planowanych 7 mld euro pomocy dla Ukrainy zamierza przeznaczyć dodatkowo 1,9 mld euro. Pistorius zapowiedział tę nowinę podczas konferencji prasowej z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.To wsparcie ma wzmocnić produkcję ukraińskiej broni dalekiego zasięgu. Ukraina konsekwentnie domaga się skuteczniejszych sankcji na rosyjski eksport węglowodorów.

i Autor: pixabay.com/Sandro Halank/Wikipedia