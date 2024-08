Mężczyźni-cudzoziemcy, którzy uzyskali obywatelstwo, stracą je, jeśli…

Wśród tych 126 ustaw jest kilka o charakterze militarnym. Między innymi ta dotycząca obowiązku rejestrowania się cudzoziemców (we współczesnych wojenkomatach), którym prezydent Federacji Rosyjskiej przyznał obywatelstwo rosyjskiej. Utracą je, jeśli w ustawowym czasie nie zgłoszą się do rejestracji w komisjach poborowych. Jak podkreśla „Komsomolska Prawda” celem ustawy jest zwalczanie od uchylania się od służby wojskowej i dotyczy mężczyzn w wieku poborowym.

Nowością jest, że teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma obowiązek przekazywania danych o nowych obywatelach do wojskowego rejestru rejestracyjnego przed złożeniem przez nich ślubowania. Ustawa weszła już w życie.

Nie oznacza to, że „świeżo upieczony” obywatel FR, w wieku poborowym, gdy się zarejestruje w ichniejszej komisji uzupełnień, to będzie musiał zostać aktywnym uczestnikiem SWO, czyli specjalnej operacji wojskowej. Nie musi iść na front, jeśli wybierze zastępczą służbę wojskową… w przedsiębiorstwach pracujących dla sektora militarnego. Taka możliwość służby Rosji wynika z braków kadrowych w jej przemyśle. „Możliwość wyboru przez poborowych przedsiębiorstw obronnych jako alternatywy dla służby wojskowej umożliwi im opanowanie zawodów robotniczych” – podkreśla się w branżowych rosyjskich mediach.

„Alternatywa dla służby wojskowej” trwa 21 miesięcy. Poborowa służba w armii jest krótsza o trzy miesiące. W Rosji rejestracji wojskowej podlegają mężczyźni po ukończeniu 17. roku życia. Poborem objęta jest grupa wiekowa 18-30 lat. Na marginesie: obywatele Federacji posiadający podwójne obywatelstwo, rosyjskie i inne, prawo rosyjskie uważa wyłącznie za własnych obywateli. Jeśli więc takie osoby przebywają na terytorium państwa rosyjskiego, to względem służby wojskowej mają te same obowiązki, co inni obywatele Federacji.

Skoro była mowa o cudzoziemcach. Prezydent Putin podpisał także ustawę zezwalającą na wydalanie cudzoziemców i bezpaństwowców przebywających w FR nielegalnie lub łamiących jej prawo. Kto nie ma prawa pobytu, może mieć urzędowo ograniczone prawa i wolności, a w krańcowych przypadkach będzie deportowany. Ustawa zacznie obowiązywać za 180 dni. Po tym czasie w Rosji przebywający bez wizy, mogą zostać wydaleni z Rosji.

Nowa polityka imigracyjna wynikająca z tej ustawy, wprowadza dla takich osób poważne ograniczenia: zabrania się im rejestrowania działalności gospodarczej, zakupu nieruchomości i transportu, otwierania rachunków bankowych, a nawet zawierania małżeństw w okresie deportacji. Policja otrzymuje rozszerzone uprawnienia w zakresie monitorowania migrantów, w tym dostępu do mieszkań, korzystania z danych z urządzeń mobilnych i śledzenia przemieszczania się.

W lipcu resort spraw wewnętrznych podał, że od początku 2024 r. do Rosji nie wpuszczono ok. 120 tys. cudzoziemców (110 tys. w 2023 r.) i wydalono z niej 65 tys. obcokrajowców, którzy naruszyli rosyjskie prawo.

Bezpośrednio z wojną na Ukrainie związana jest (również podpisana 8 sierpnia) ustawa o prawie organów władzy do rozporządzania informacjami stanowiącymi tajemnicę państwową oraz ustanawiającą tryb rejestrowania i blokowania dostępu obywateli do tajemnicy państwowej. Organy państwowe będą mogły w sposób określony w dokumencie określić tryb rejestracji, ponownej rejestracji oraz pozbawienia obywateli Rosji dostępu do tajemnicy państwowej i informacji stanowiących tajemnicę państwową, w porozumieniu z Federalną Służbą Bezpieczeństwa FR. Teraz FSB będzie mogła uzyskać dostęp także do informacji z Jednolitego Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. Oznacza to, że FSB ma teraz dostęp także do danych osobowych personelu wojskowego – bez jego zgody.