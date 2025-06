Kosiniak-Kamysz: Polska leasinguje pociski Sidewinder do FA-50. "Poprzednicy zostawili je bezbronne"

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na leasing pocisków rakietowych Sidewinder do zakupionych przez poprzedni rząd, południowokoreańskich samolotów FA-50.

Szef MON skrytykował poprzedni rząd za niedoposażenie samolotów FA-50, które, jak zaznaczył, nie nadawały się do pełnego wykorzystania przez polskich pilotów.

„Gdy przejęliśmy rząd, w Ministerstwie Obrony Narodowej spotkaliśmy się z sytuacją, w której po pierwsze FA-50 nie były dopuszczone do lotu. Naprawiliśmy to w ubiegłym roku. Nie miały one certyfikacji, nie miały pozwoleń na użytkowanie, nasi piloci nie mogli się na nich szkolić” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.