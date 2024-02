Jakie są nastroje w społeczeństwie najważniejszego, europejskiego sojusznika Ukrainy? W Kijowie mogli się zdziwić...

Większość, bo aż 64 proc. obywateli RFN, nie wierzy w to, że Ukraina jest jeszcze w stanie wygrać wojnę z Rosję. Spośród tych, którzy nie stracili wiary w zwycięstwo Ukraińców 40 proc. tworzą sympatycy Zielonych. Ta partia – wyjaśnijmy – jest drugą siłą (po SPD) w koalicyjnym rządzie federalny.

Najmniej stawiających na wygraną Ukrainy jest wśród zwolenników skrajnie prawicowej AfD (Alternative für Deutschland – Alternatywa dla Niemiec, która jesienią 2023 r. w sondażach popularności wyprzedziła SPD) i skrajnie lewicowego Sojuszu Sahry Wagenknecht.

W pierwszym przypadku jest to 5 proc., a w drugim – 8 proc. Z sondażu wynika, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie stanowi dla Niemców ważki problem. Tak uważanie prezentuje 35 proc. respondowanych. To problem numer dwa. Numer jeden to kryzys w rządzie federalnym kanclerza Olafa Scholtza (37 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się protesty przeciw prawicowemu ekstremizmowi (19 proc.).

Przy okazji warto przypomnieć wcześniejsze sondaże przeprowadzone w Niemczech a dotyczące zagadnień związanych z Ukrainą i wojną.

I tak w kwietniu 2023 r. większość Niemców (64 proc.) opowiedziała się za niedostarczaniem Ukrainie myśliwców F-16. Tylko co czwarty Niemiec (28 proc.) był za tym, by takie samoloty przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy.

W styczniu 2023 r. natomiast większość Niemców uznała, że należy Ukrainie… przekazać czołgi. Tak uznało 53 proc. respondowanych, z czego 83 proc. tej grupy stanowili sympatycy Zielonych. Wówczas taką decyzję podjął rząd federalny. Najwięcej przeciwników miała ona we wschodnich landach RFN (d. NRD). Tam przeciwnych przekazaniu Leopardów było 65 proc. respondowanych. Przypomnijmy, że chodziło o 14 czołgów Leopard 2 z zapasów Bundeswehry.

W lipcu 2023 r. Instytut Forsa przepytał naukowo reprezentacyjną grupę społeczeństwa niemieckiego na okoliczność jego opinii na temat ewentualnego pokoju między Rosją a Ukrainą.

Okazało się, że 47 proc. respondentów stwierdziło, że rząd ukraiński winien zgodzić się na negocjacje z Rosją, jeśli miałby być one nawet związane z utratą wschodniej części Ukrainy. Takie opinii nie podzieliło 41 proc. uczestniczących w badaniu.

W tym samym sondażu Instytut Forsa pytał Niemców o to, czy rząd federalny opracował wystarczająco dobrą strategię długoterminowej polityki wobec Rosji i Ukrainy. 15 proc. badanych stwierdziło, że wypracował takową, a 73 proc. stwierdziło, że rząd nie ma takiej strategii.

W sondażu z września 2023 r. 57 proc. Niemców opowiedziało się za udzieleniem Ukrainie pomocy finansowej na powojenną odbudowę, a 38 proc. było temu przeciwnych…