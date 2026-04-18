Incydent z udziałem polskich żołnierzy UNIFIL. Czy misja jest zagrożona?

W Libanie doszło do ataku moździerzowego na konwój polskich żołnierzy UNIFIL, ale nikt nie został ranny.

Incydent miał miejsce w kontekście rosnących napięć w regionie, gdzie zginął również francuski żołnierz.

Szczegóły ataku na konwój UNIFIL

Do zdarzenia doszło, gdy żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL przemieszczali się pomiędzy bazami w południowym Libanie. „W sobotę, podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w południowym Libanie, w bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy” - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Na szczęście, pomimo bliskości eksplozji, żaden z żołnierzy nie został ranny, co potwierdza komunikat DORSZ. Uszkodzenia pojazdów były jedynie lekkie, co również świadczy o szczęściu w nieszczęściu.

Incydent ten spowodował natychmiastową reakcję. „W związku z incydentem wdrożono dodatkowe środki ostrożności. Realizacja konwojów czasowo została wstrzymana” - podało Dowództwo Operacyjne. Podkreślono również, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie operacji jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie działania są koordynowane z dowództwem misji ONZ oraz partnerami. Priorytetem pozostaje „Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych”.

Informujemy, że w sobotę, 18 kwietnia br., podczas realizacji konwoju pomiędzy bazami przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL doszło do incydentu w rejonie operacji. W bezpośredniej bliskości konwoju spadł pocisk moździerzowy.Żaden z żołnierzy Polskiego… pic.twitter.com/6Ww1js6IVq— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 18, 2026

Sytuacja w regionie i śmierć francuskiego żołnierza

Zdarzenie z udziałem polskiego kontyngentu miało miejsce w kontekście rosnących napięć w regionie. Tego samego dnia, w sobotę, zginął francuski żołnierz starszy sierżant Florian Montoria z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban. Informację o jego śmierci przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron, a kondolencje złożył również wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Śmierć francuskiego żołnierza podczas ataku na UNIFIL podkreśla niestabilność sytuacji w południowym Libanie.

Wcześniej, w czwartek, prezydent USA Donald Trump ogłosił 10-dniowe zawieszenie broni w Libanie, uzgodnione z prezydentem Libanu Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Mimo to, Armia Izraela (IDF) poinformowała w sobotę o przeprowadzeniu ataku na bojowników terrorystycznego Hezbollahu, którzy zbliżyli się do sił izraelskich, zapewniając jednocześnie, że ich działania nie naruszyły obowiązującego zawieszenia broni.

Misja UNIFIL i rola Polskiego Kontyngentu Wojskowego

Misja UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) działa w południowym Libanie od 1978 roku. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem. Misja, w której uczestniczy około 10 tys. żołnierzy, ma zakończyć się pod koniec 2026 roku.

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL liczy do 250 żołnierzy, a według danych z 30 marca 2026 roku, w misję zaangażowanych jest obecnie 140 polskich żołnierzy. DORSZ informuje, że rejon działania PKW to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego, wzdłuż granicy Libanu z Izraelem. Główne zadania polskich żołnierzy to ochrona ludności cywilnej, monitorowanie tzw. blue line (strefy rozgraniczenia) oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Incydent z udziałem polskiego konwoju jest przypomnieniem o trudnych i niebezpiecznych warunkach, w jakich działają żołnierze w ramach tej misji.