Na czwartkowym posiedzeniu sejmowa komisja obrony opiniowała przygotowany przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, w części poświęconej obronie narodowej. Projekt przedstawił wiceszef MON Stanisław Wziątek.

Co się zmienia w projekcie?

Wziątek podkreślił, że projekt budżetu w obszarze obronności jest bardzo zbliżony do projektu przygotowanego jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Jak mówił najważniejsza zmiana dotyczy planowanych przez rząd Donalda Tuska podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej - w tym żołnierzy i pracowników cywilnych wojska - o 20 proc. Oznacza to podwyżki wyższe niż planował rząd Morawieckiego, które miały wynieść 12,3 proc. Jak ocenił Wziątek, podwyżki pozwolą na zwiększenie zadowolenia żołnierzy i pracowników wojska ze służby.

W 2024 r. na obronność planuje się wydatkować 158,9 mld PLN, w tym 118,1 mld PLN z budżetu i 53,5 mld PLN z FWSZ. Na modernizację planuje się wydać 88,4 mld PLN, w tym 34,9 mld PLN z budżetu i 53,5 mld PLN z FWSZ. Nie ma żadnych planów cięć wydatków obronnych i modernizacyjnych.

Ile wyniesie budżet na obronność w 2024 roku?

Według wiceszefa MON, wydatki na obronność z budżetu państwa mają wynieść ok. 118 mld, co przełożyć się ma na 3,1 proc. PKB Polski w 2024 roku. Jak dodał, pieniądze te - przeznaczone m.in. na szkolenie żołnierzy, ich odpowiednie wyposażenie oraz modernizację techniczną wojska - pozwolą na "poprawę kluczowych zdolności operacyjnych" Sił Zbrojnych RP.

Priorytety MON w wydatkach na obronność

Wziątek wskazał, że wśród priorytetów w wydatkach na obronność w przyszłym roku znalazły się m.in. fundusze na zwiększenie liczebności wojska do 217 tys. 980 żołnierzy i 3321 funkcjonariuszy sił zbrojnych, osiągnięcie pełnej gotowości WOT do reagowania w sytuacjach kryzysowych i współpracy z wojskami operacyjnymi, a także osiągnięcie pełnego gotowości do działań operacyjnych komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Celem MON na przyszły rok jest ponadto rozwój zdolności operacyjnych wojska, w tym zwłaszcza jednostek rozmieszczonych na północy i wschodzie kraju - poprzez, jak mówił Wziątek, formowanie i kompletowanie struktur organizacyjnych 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanych (rozmieszczonych odpowiednio w woj. warmińsko-mazurskim i na terenach na wschód od Warszawy), a także powstającej od tego roku 1 Dywizji Piechoty Legionów z siedzibą w Ciechanowie.

Ponadto wysiłki resortu mają skupić się m.in. na rozbudowie infrastruktury, w tym takiej, która zabezpieczy możliwość stałej obecności sił USA w Polsce. Ponadto przewidziano środki na organizację i przeprowadzenie zaplanowanych na 2024 rok ćwiczeń krajowych i międzynarodowych, a także "utrzymanie gotowości do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców".

Środki na uposażenie mundurowych

Wiceminister wskazał, że przewidziane na 2024 wydatki na uposażenia pozwolą na utrzymanie z budżetu MON prawie 135,5 tys. żołnierzy zawodowych; to, jak mówił, planowany wzrost o prawie 10 proc. Ponadto przewidziano środki na uposażenia dla 3321 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego - to wzrost o 300 osób, jak wskazał wiceszef MON. Ponadto przewidziano uposażenia da 41 tys. żołnierzy WOT, 30 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (o 5 tys. więcej niż rok temu) oraz 7 tys. żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia. Zaplanowano również m.in. środki dla 20 tys. żołnierz aktywnej rezerwy i 5 tys. aktywnej i pasywnej rezerwy w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

W projekcie zawarto również środki dla "prawie 57 tys. pracowników cywilnych wojska". Wziątek podkreślił, że bazowe wynagrodzenia dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wojska wzrosną - podobnie jak w przypadku całej budżetówki - o 20 proc. Zwrócił również uwagę na waloryzację emerytur według wskaźnika 112,3 proc. Jak mówił, emerytury wojskowe pobiera ok. 157,4 tys. osób.

Wydatki majątkowe

Wziątek odniósł się również do kwestii zaplanowanych wydatków majątkowych, które wynieść mają 52 mld 14 mln zł. Jak wskazał, wydatki w obszarze centralnych planów rzeczowych MON wyniosą w 2024 łącznie 48 mld. 899,2 mln zł - to wzrost od ubiegłego roku o 12 mld 230 mln zł, czyli o 33,4 proc. - dodał. Z tej puli ok. 31 mld 448 mln zł ma zostać wydanych na modernizację techniczną wojska (więcej o 28,2 proc. względem poprzedniego roku)

7 mld 196 mln zł ma zostać przeznaczonych inwestycje budowlane wojska; to o 32,1 proc. więcej, niż w obecnym roku. Wydatki bieżące w ramach centralnych planów rzeczowych MON wyniosą 10 mld 255 mln zł i wzrosną o 53,1 proc. względem 2023 roku. Jak wskazał wiceszef MON, chodzi tu przede wszystkim o środki na remonty i zakup pomniejszego sprzętu i uzbrojenia wojskowego (3 mld 466,3 mln zł) i fundusze na zakup środków materiałowych - amunicji, materiałów wybuchowych, mundurów i ekwipunku dla żołnierzy, a także np. smarów do sprzętu ( 6 mld 789 mln zł).

Wziątek ocenił, że przewidziane środki pozwolą na realizację głównych celów i priorytetowych zadań stających przed Siłami Zbrojnymi RP w przyszłym roku i umożliwią ich rozwój oraz poprawę jakości szkolenia, odtworzenia sprawności sprzętu i uzbrojenia wojskowego, a także "systematyczna poprawę wartości użytkowej infrastruktury wojskowej, m.in. dla rozlokowania sojuszniczych sił wzmocnienia".

Współpraca z Republiką Korei

W dyskusji posłowie podnosili m.in. kwestię współpracy z Koreą Południową w pozyskiwaniu uzbrojenia. Poseł PiS, były wiceszef MON Marcin Ociepa podkreślał, że dla rządu Mateusz Morawieckiego Korea Płd. nie była tylko źródłem zakupów sprzętu wojskowego, ale strategicznym partnerem w różnych obszarach. Zgodził się z nim wiceszef MON Wziątek, który wskazał, że zakupy sprzętu z Korei będą realizowane nie z funduszy budżetowych, tylko z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego wartość w przyszłym roku ma wynieść 53,5 mld zł, co razem ze środkami budżetowymi ma dać ok. 158,9 mld zł do wydania na obronność.

Dopytywany o wskazane wśród priorytetów środki na rozwój zdolności Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Wziątek wskazał, że łącznie w projekcie przeznaczono nieco ponad 3 mld zł, w tym ponad 1,2 mld na wydatki rzeczowe i ok. 1,8 mld na kadry.

Na końcu posiedzenia posłowie zagłosowali nad opinią ws. projektu budżetu. W głosowaniu komisja pozytywnie zaopiniowała projekt - 20 posłów poparło pozytywną opinię, a 14 wstrzymało się od głosy; nikt nie był przeciw. Sprawozdawcą opinii komisji został jej przewodniczący Andrzej Grzyb.

