Igrzyska pod specjalnym nadzorem. 26 lipca niebo nad Paryżem będzie zamknięte

Prestiżowy dziennik „Le Monde” podał (23 lipca), że w najważniejszych momentach Igrzysk funkcjonariuszy będzie jeszcze więcej – 45 tysięcy. W mieście stacjonuje 10 tys. antyterrorystów/specjalsów (operacja „Sentinelle”). Siły bezpieczeństwa wzmacnia też 21 tys. agentów ochrony zatrudnionych w sektorze prywatnym.

„Na tym etapie nie mamy konkretnych obaw, ale oczywiście pozostajemy czujni” – oświadczył Laurent Nunez, prefekt paryskiej policji Paryża.

Pamiętać należy, że po zamachach, do których doszło 13 listopada 2015 r. (zginęło 130 osób) we Francji wiele się zmieniło. Do 1 listopada 2017 r. obowiązywał stan wyjątkowy, początkowo wprowadzony na… 12 dni. Gdy go zniesiono, to wprowadzono nowe przepisy antyterrorystyczne do prawa powszechnego, w tym wiele uprawnień ze stanu wyjątkowego.

Czy Paryż obawia się skoordynowanych ataków terrorystycznych? Oficjalnie władze uważają je za mało realne. Trudniejsze do wychwycenia jest zagrożenie wewnętrzne, atak przeprowadzony „na zamówienie” przez ewentualnych pośredników, już obecnych na terytorium Francji. Oczywiście z wiadomych względów policja przekazuje mediom tę wiedzę, którą chce przekazać, a nie tę, którą rad byłyby media poznać.

To co widać na ulicach Paryża, to tzw. czubek góry lodowej. Służby przeprowadziły gigantyczną operację weryfikacji ubiegających się o akredytację, tj. uczestników Igrzysk i jej obsługi. Pod lupę wzięto 960 tys. osób!

O ile „klasyczny” skoordynowany atak terrorystyczny jest mało prawdopodobny, to inaczej rzecz ma się z cyberatakami. Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (Anssi) zapewniła 18 lipca, że czuje się pewnie przed zbliżającymi igrzyskami. Niemniej przypomniała, że w 2021 r. podczas igrzysk w Tokio odnotowano 450 mln cyberataków i jest to skala, przy której nie można ich uniknąć, a jedynie ograniczyć ich skutki.

Do zadań policji i żandarmerii w Paryżu należy podczas igrzysk:

• patrolowanie ulic,

• kontrola dostępu do kluczowych miejsc (w tym podczas ceremonii otwarcia),

• prewencja i reagowanie na przestępczość,

• działania w razie ewentualnych aktów terroru.

Sektor prywatny ma uzupełniać luki. Ponadto jedną trzecią tych sił stanowią kobiety - funkcjonariuszki są potrzebne do kontroli bezpieczeństwa wobec kobiet.

Armia zapewnia bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, w tym zwalczanie dronów. Operacją tą zajmuje się sztab w Saint-Denis. W dniu ceremonii otwarcia przestrzeń powietrzna będzie zamknięta od godz. 18.30. W promieniu 150 km od Paryża (co oznacza 10 minut lotu) nie będzie dozwolony żaden przelot. Oznacza to ok. 500 rejsów (lądowań i startów) mniej na tamtejszych lotniskach, co stanowi 25 proc. ruchu podczas zwykłego dnia w lipcu. „Le Monde” podał, zę co najmniej jeden z systemów antydronowych wypożyczono od Wielkiej Brytanii.

Tysiące funkcjonariuszy trzeba było rozlokować w Paryżu i okolicach. Dla żandarmów i policjantów znaleziono kwaterunek w hotelach, szkołach, na kampusach uczelnianych, a także w miasteczku modułowym w Maisons-Alfort na południowy wschód od Paryża. Żołnierzy częściowo zakwaterowano w obiektach wojskowych w Paryżu. Dla 4,5 tys. żołnierzy powstał obóz k. Lasku Vincennes, na wschód od stolicy. „Le Monde” ocenia, że obecna „machina bezpieczeństwa igrzysk” jest najbardziej znaczącą, jaką utworzono w Paryżu w czasach pokoju…