Gen. Wiesław Kukuła ponownie na czele Wojska Polskiego. Kolejna kadencja Szefa Sztabu Generalnego w obliczu wschodnich wyzwań

Informację o mianowaniu gen. Wiesława Kukuły przekazał szef BBN Bartosz Grodecki za pośrednictwem wpisu na platformie X. Jak poinformował, decyzja o powołaniu na kolejną, trzyletnią kadencję, obowiązującą od 10 października, została podjęta przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Akt mianowania zostanie wręczony generałowi Kukułę podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Bartosz Grodecki pogratulował generałowi i życzył mu „dalszych sukcesów w pełnieniu funkcji Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej”.

Swoje gratulacje złożył również wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając wagę tej decyzji. We wpisie na platformie X Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że „w obliczu zagrożeń na wschodniej flance ciągłość dowodzenia ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski”. Dodał również, że jest to „także dowód, że w sprawach obronności potrafimy działać ponad podziałami. Bezpieczeństwo Ojczyzny jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Panie Generale, powodzenia w realizacji kolejnych odpowiedzialnych zadań!”. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, kadencja na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego trwa trzy lata i istnieje możliwość ponownego mianowania. Gen. Kukuła pełni funkcję szefa Sztabu Generalnego WP od 10 października 2023 r., co oznacza, że jego obecna kadencja upływa dokładnie w tym samym dniu bieżącego roku. Wcześniej, w ubiegłym tygodniu, Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o przyszłość gen. Kukuły, wyraził duże zadowolenie ze współpracy z generałem, stwierdzając, że „nie wyobraża sobie inaczej”.

Panie Generale, gratulacje! 🇵🇱🛡️ Z dniem 10 października 2026 r. gen. Wiesław Kukuła rozpoczyna kolejną, trzyletnią kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To wyraz zaufania i uznania dla dotychczasowej służby oraz odpowiedzialności za rozwój, modernizację i przygotowanie Sił Zbrojnych RP do obrony Ojczyzny. Panie Generale, życzymy powodzenia w dalszej służbie, trafnych decyzji i konsekwencji w realizacji najważniejszych celów dla bezpieczeństwa Polski. 🇵🇱 #WojskoPolskie #SGWP @MON_GOV_PL @DowOperSZ @DGeneralneRSZ @IWsp_SZ @Polska_Zbrojna @Defence24pl— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) October 10, 2026

Generał Wiesław Kukuła: Droga do dowodzenia

Generał Wiesław Kukuła urodził się w 1972 r. w Częstochowie i jest związany z Wojskiem Polskim od ponad 30 lat. Ukończył prestiżowe uczelnie wojskowe, w tym Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Ponadto, zdobył wykształcenie podyplomowe z polityki obronnej w Akademii Sztuki Wojennej.

Jego kariera wojskowa obfituje w liczne stanowiska i misje. Służył m.in. w 1. pułku specjalnym komandosów w Lublińcu, a w latach 2003–2004 brał udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym na misji w Iraku. Od 2006 r. pełnił funkcję szefa wydziału dowodzenia i łączności w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie odpowiadał za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. W latach 2012-2016 dowodził jednostką komandosów w Lublińcu, po czym został wyznaczony przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. W listopadzie 2016 r. z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy odebrał szlify generalskie. Po kolejnych awansach, generał Kukuła jest obecnie jednym z zaledwie dwóch czterogwiazdkowych generałów w Wojsku Polskim. Ostatni awans, który miał miejsce w październiku 2023 r., zbiegł się z jego mianowaniem na Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wcześniej, od początku stycznia do października 2023 r., decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ponadpartyjne wsparcie i przyszłe zadania

Gen. Kukuła cieszy się uznaniem zarówno ze strony rządu, jak i Prezydenta Nawrockiego. Dowodem na to było wsparcie, jakiego udzielono mu w maju bieżącego roku, kiedy to był krytykowany przez Sławomira Mentzena z Konfederacji. Wówczas zarówno minister Kosiniak-Kamysz, jak i Prezydent Nawrocki stanęli w jego obronie.