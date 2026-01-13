Dobrowolna służba wojskowa we Francji. 10 miesięcy i rezerwa lub kontrakt?

W obliczu zmian geopolitycznych, Francja wprowadza program dobrowolnej ochotniczej służby wojskowej (SMV), mający na celu pozyskanie 50 000 rezerwistów do 2035 roku.

Dziesięciomiesięczny program, skierowany do młodych Francuzów w wieku 18-25 lat, oferuje wynagrodzenie (800-1000 euro/miesiąc), zakwaterowanie, wyżywienie i zniżki na komunikację.

Uczestnicy zdobędą doświadczenie militarne i cywilne umiejętności, mając trzy ścieżki rozwoju: powrót na rynek pracy, rezerwa wojskowa lub kariera żołnierza zawodowego.

Sprawdź, jak program SMV ma wzmocnić obronność Francji i czy jest to odpowiedź na współczesne wyzwania bezpieczeństwa.

Jednym z pomysłodawców tego programu jest prezydent Francji, Emmanuel Macron, który wielokrotnie podkreślał jego znaczenie dla „obronności kraju i wzmacniania więzi między armią a narodem”. W jednym ze swoich wystąpień stwierdził, że "młodzież francuska jest gotowa, by powstać dla ojczyzny". To przekonanie leży u podstaw inicjatywy, która została wprowadzona w życie od stycznia 2026 roku.

Dziesięciomiesięczny program jest skierowany do młodych Francuzów w wieku od 18 do 25 lat. Oferuje nie tylko doświadczenie militarne, ale także stabilne wynagrodzenie i ścieżki rozwoju zawodowego, często niedostępne dla wszystkich. Celem może być nie tylko włączenie do rezerwy, ale również służba zawodowa lub jedynie zyskanie nowych kompetencji, przydatnych na rynku pracy.

Warunki udziału, zadania i korzyści finansowe

Rekrutacja na pierwsze 3000 miejsc rozpoczęła się w styczniu 2026 roku, a szkolenie zacznie się we wrześniu 2026 roku. Kolejne dwie tury ruszą w październiku i listopadzie. Służba w ramach SMV ma charakter w pełni dobrowolny, a uczestnicy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 800 do 1000 euro miesięcznie. Ochotnicy mają również zapewnione 75 proc. zniżki na komunikację, pełne zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie. Czyni to program dostępnym dla szerokiego grona młodych ludzi, niezależnie od ich statusu materialnego.

#ServiceNational : les candidatures sont ouvertes Le Service national est un engagement militaire, utile, volontaire et sélectif, au service de la 🇫🇷Ouvert aux Françaises et aux Français de 18 à 25 ans, il permet de servir pendant 10 mois au sein des armées ou des services et… pic.twitter.com/LKgwodtuZz— Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) January 12, 2026

Program rozpoczyna się od miesięcznego, podstawowego szkolenia wojskowego. Po jego zakończeniu ochotnicy trafią do jednostek wojskowych na terenie Francji lub w terytoriach zamorskich. Będą pełnią służbę w jednej z dostępnych specjalizacji, które wybierają na podstawie preferencji i umiejętności.

Różnorodność ról ma na celu dopasowanie zadań do umiejętności i zainteresowań rekrutów. Ma to być służba atrakcyjna, zapewniająca zdobycie nowych umiejętności lub doświadczenia. Dostępne specjalizacje to m.in.: operatorzy dronów, personel medyczny, specjaliści do walki ze skutkami klęski żywiołowe, mechanicy, elektrycy, logistycy, personel odpowiedzialny za zaopatrzenie, piekarze, kucharze, pracownicy administracji i transportu.

Od 2027 roku planowane jest rozszerzenie programu o możliwość służby w specjalistycznych formacjach mundurowych, takich jak Żandarmeria Narodowa oraz straż pożarna Paryża i Marsylii. Jest to więc element rozbudowy nie tylko sił zbrojnych, ale docelowo też odporności kraju.

Co po służbie ochotniczej? Kariera i perspektywy

Dziesięciomiesięczna służba ma stanowić pewnego rodzaju trampolinę do dalszego rozwoju w siłach zbrojnych lub innych służbach. Po jej zakończeniu ochotnicy mają otwarte trzy główne ścieżki:

Powrót do życia cywilnego. Uczestnicy zdobywają cenne umiejętności, które mogą wykorzystać na rynku pracy. Program ma pomagać w integracji zawodowej, zwłaszcza tym, którzy mieli trudności ze znalezieniem pracy przed służbą. Przejście do rezerwy wojskowej. Służba ta jest kluczowym elementem strategii wzmacniania rezerw. Docelowo, do 2030 roku, Francja chce zwiększyć liczbę rezerwistów do 80 000. Kontynuacja kariery wojskowej. Najlepsi ochotnicy mają szansę na podpisanie kontraktu żołnierza zawodowego. Z jednej strony to nowa metoda rekrutacji, z którą Francja ma ostatnio podobne problemy jak inne kraje zachodnie. Z drugiej strony odzwierciedla dążenie armii do modelu "hybrydowego".

Wprowadzenie dobrowolnej służby wojskowej (fr. Service Militaire Volontaire - SMV) nie jest jedyną, ani nawet pierwsza inicjatywą w tym obszarze. Istniej już odrębny system Service National Universel (SNU). Jest to krótszy, 4-tygodniowy programem szkolenia dla młodzieży w wieku 15-17 lat. Oczywiście nie ma przeszkód, a nawet pożądane jest aby po szkoleniu SNU młody Francuz zdecydował się na SMV po uzyskaniu pełnoletniości.

Nowy program to odpowiedź na współczesne wyzwania bezpieczeństwa, przed jakimi stanęła Republika. Potrzebne jest zbudowanie silniejszego, bardziej zaangażowanego w obronę, ochronę i odporność Francji społeczeństwa. Kształcenie w tym duchu ludzi relatywnie młodych i wskazanie im szansy na karierę w strukturach wojskowych lub mundurowych jest być może krokiem w stronę odwrócenia niebezpiecznych trendów.