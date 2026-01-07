Szkolenia „wGotowości” wracają w 2026 roku. Praktyczna nauka bezpieczeństwa dla każdego Polaka

„wGotowości” - kolejna tura w I kwartale 2026 roku

Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiedział w mediach społecznościowych, że kolejna tura szkoleń „wGotowości” rozpocznie się w pierwszym kwartale 2026 roku, zachęcając jednocześnie do śledzenia oficjalnych kanałów informacyjnych, aby nie przegapić zapisów. Informacje o nowych terminach mają pojawiać się m.in. na stronie programu, w komunikatach Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz w aplikacji mObywatel, która już w pilotażu była podstawowym narzędziem rejestracji.

MON podkreśla, że pełna powszechna oferta szkoleń grupowych przewidziana jest od 2026 roku. Oznacza to stopniowe przejście od pilotażu do stałego, szerokiego systemu kursów dostępnych w całej Polsce. Wnioski z dotychczasowych edycji, dotyczące logistyki, frekwencji i potrzeb uczestników, mają zostać wykorzystane do usprawnienia organizacji i lepszego dopasowania tematyki do realnych oczekiwań obywateli.

📢 Kolejna tura szkoleń #wGotowości wystartuje w I kwartale 2026 roku.Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych, aby nie przegapić zapisów!Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu:✅ pierwszej pomocy,✅ bezpieczeństwa i ewakuacji,✅ przetrwania… pic.twitter.com/2ZpqwT0Rpm— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 7, 2026

Zakres szkolenia: od pierwszej pomocy po cyberhigienę

Jednodniowe szkolenie „wGotowości” trwa 8 godzin i ma w pełni praktyczny charakter, oparty na warsztatach prowadzonych przez żołnierzy oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Program obejmuje cztery główne obszary: pierwszą pomoc, bezpieczeństwo i ewakuację, przetrwanie oraz podstawy cyberbezpieczeństwa, które w połączeniu tworzą uniwersalny pakiet umiejętności na czas kryzysu.

W module pierwszej pomocy uczestnicy uczą się m.in. resuscytacji, postępowania w stanach zagrożenia życia, opatrywania ran oraz reagowania na najczęstsze urazy. Część poświęcona bezpieczeństwu i ewakuacji koncentruje się na przygotowaniu domu i rodziny na sytuacje zagrożenia, reagowaniu na sygnały alarmowe, organizacji ewakuacji oraz tworzeniu planu działania na pierwsze godziny kryzysu.

Elementy przetrwania i terenoznawstwa obejmują przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, dobór wyposażenia, podstawy orientacji w terenie i zachowania w trudnych warunkach. Z kolei blok cyberbezpieczeństwa wprowadza w zasady ochrony danych, rozpoznawania phishingu i dezinformacji, a także bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i narzędzi cyfrowych.

Dlaczego „wGotowości” cieszy się tak dużym zainteresowaniem?

Według danych MON już w pierwszych dniach po uruchomieniu programu (pilotaż „wGotowości” ruszył 22 listopada 2025 rok) liczba zgłoszeń liczona była w tysiącach, a na niektóre terminy miejsca zapełniały się w ciągu jednego dnia. Płk Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego WP w rozmowie z Portalem Obronnym przekazał, że po pierwszym weekendzie pilotażu zgłosiło się już 18 000 Polaków, w tym 91-letni mężczyzna i 80-letnia kobieta.

"Naszym celem jest to, aby nie 200 000 żołnierzy lub kilkadziesiąt tysięcy policjantów stało na straży naszego bezpieczeństwa, tylko naszym celem jest, aby kilkadziesiąt milionów naszych obywateli stało na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny" - podkreślił Pietrzak.

Rzecznik Sztabu Generalnego WP wyjaśnił też strategiczne znaczenie tej koncepcji: "Jeżeli potencjalny adwersarz, przeciwnik widzi, że społeczeństwo jest gotowe, że społeczeństwo stoi za wojskiem, że świadomość pewnych postaw obywatelskich jest wysoka, to adwersarz nie zaatakuje albo będzie musiał podjąć dużo bardziej kosztowne działania."

Warunki udziału i sposób zapisów

Warunki udziału w szkoleniach są proste: wymagane jest obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat. Ma to umożliwić możliwie szeroki udział dorosłych obywateli. Szkolenia są bezpłatne, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza uzyskane kompetencje. Zapisy na indywidualne szkolenia odbywają się za pośrednictwem aplikacji mObywatel, gdzie uruchomiono dedykowaną usługę umożliwiającą wybór miejsca i terminu kursu.