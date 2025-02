200 tysięcy osób musi stawić się do 30 kwietnia przed powiatowymi komisjami lekarskimi

Kwalifikacje będą prowadzone do 30 kwietnia. Stanowi o tym rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 listopada 2024 r. Wezwania dotyczą:

• mężczyzn urodzonych w 2006 r.,

• mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

• osób, które w latach 2023 i 2024:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

• kobiet urodzonych w latach 1998-2006 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

• osób, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

O czym należy pamiętać stawiając się przed komisją (drzewiej to miała miano „poborowej”). Należy wziąć z sobą na to spotkanie:

• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,

• dokumentację medyczną (jeśli występują przeciwwskazania zdrowotne do służby wojskowej,

• świadectwa ukończenia szkół lub inne dokumenty potwierdzające wykształceni.

Autor: Wojsko Polskie

Po co są te kwalifikacje, skoro w Polsce nie obowiązkowej służby wojskowej? Proces ten ma na celu ocenę zdolności do służby wojskowej oraz uzupełnienie rejestrów wojskowych.

Co się dzieje podczas kwalifikacji wojskowej? Stawiający się są rejestrowani w systemie wojskowym. Komisja lekarska ocenia ich stan zdrowia i przydziela, odpowiednią do stanu zdrowia, kategorię zdolności do służby wojskowej.

Co oznaczają poszczególne kategorie wojskowe?

Kategoria A: zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 wspomnianej ustawy, czyli są to osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

• zasadniczą służbę wojskową;

• przeszkolenie wojskowe;

• ćwiczenia wojskowe;

• służbę przygotowawczą;

• okresową służbę wojskową;

• służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

Kategoria B: czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii A, w czasie pokoju.

Kategoria D: niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii A, w czasie pokoju.

Kategoria E: trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii A, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.