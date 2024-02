104 lata temu Polska zyskała dostęp do morza. Zdolności operacyjne Marynarki Wojennej będą podnoszone – zapowiedział minister obrony narodowej

Szef MON podkreślił, że morze „jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej w tak skomplikowanej rzeczywistości, w tak niebezpiecznych czasach".

– Nie będzie i nie ma tego bezpieczeństwa bez silnej Marynarki Wojennej, z której nie tylko jesteśmy dziś dumni, gdy widzimy jak pięknie się prezentuje, ale tej, która ma swoje zdolności operacyjne, które muszą i będą podnoszone. To jest zobowiązanie naszego rządu, to jest zobowiązanie nas wszystkich - zdolności Marynarki Wojennej będą podnoszone, bo muszą być, bo to jest wyzwanie naszych czasów, ochrona wybrzeża, obrona wybrzeża, jeżeli potrzeba, infrastruktury krytycznej, szlaków komunikacyjnych, to podstawowe zadanie dla Marynarki Wojennej, z którego będzie się wywiązywać – zapewnił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

10 lutego 1920 r. pogoda była paskudna. Padał deszcz. Oddziały gen. Hallera (i Dowbora-Muśnickiego) parę dni wcześniej zajęły Pomorze. Generał w Wolnym Mieście Gdańsku odebrał od starosty pomorskiego dwa pierścienie ufundowane przez polskich Gdańszczan.

Nad brzeg morza w Pucku zajechał na karym koniu. Na Hallera czekały tłumy Kaszubów, marszałek Sejmu Maciej Rataj i wicepremier Wincenty Witos. Był minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski (został w 1922 r. drugim prezydentem Polski) oraz administracja województwa pomorskiego.

Generał ślubując związek Rzeczypospolitej z Bałtykiem, powiedział: „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj dotrzeć wszędzie pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem…”.

Wjechawszy do morza obwieścił: „W imieniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej ja, generał broni Józef Haller, obejmuję w posiadanie ten oto nasz prastary Bałtyk słowiański”. Potem zszedł z konia i wrzucił w morze pierścień...

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km (brzeg Półwyspu Helskiego - 74 km, brzeg Zatoki Puckiej - 49 km, morze otwarte - 24 km). Gdańsk stał się Wolnym Miastem, pozostającym pod protektoratem Ligi Narodów. W 1921 r. rozpoczęto budowę Gdyni.

18 marca 1945 r. doszło do ponownych zaślubin Polski z Bałtykiem. Tym razem ceremonii dokonali w Kołobrzegu żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego 3., 4. i 6. Dywizji Piechoty.

Dziś polski dostęp do Bałtyku rozciąga się na długości 524 km (bez linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego i Wiślanego – liczącej sobie 246 km)...

Dziś świętujemy 104. rocznicę jedności Polski z morzem. Wojsko Polskie z generałem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze. To symboliczne połączenie siły, dumy i nieustannej walki.To symbol naszej narodowej tożsamości 🇵🇱 pic.twitter.com/toQVwAWDUZ— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 10, 2024