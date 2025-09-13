Polski pilot instruktorem F-35. W najbliższych dniach szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor

Informację o sukcesie polskiego pilota przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego za pośrednictwem portalu X. Jak podkreślono w komunikacie, ukończenie kursu instruktorskiego na F-35 Lightning II to „kolejny krok w budowaniu potencjału obronnego Polski i wzmacnianiu współpracy z naszymi amerykańskimi sojusznikami”. Gratulacje skierowano zarówno do pilota, jak i całego zespołu szkoleniowego.

Wpis udostępnił również szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, który dodał, że „w najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor Sił Powietrznych”. Oznacza to, że Polska będzie dysponować dwoma wysoko wykwalifikowanymi instruktorami zdolnymi do szkolenia kolejnych pilotów w kraju, co jest kluczowe dla efektywnego wdrożenia myśliwców F-35.

Już w 2026 roku pierwsze samoloty w Polsce

3 września prezydent Karol Nawrocki przekazał w czasie wizyty w USA, że w styczniu 2026 roku do Polski trafią samoloty F-35. Polskie F-35A mają osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w 2028 r., a pełną – w 2030 r. Wstępna gotowość oznacza, że nasze samoloty oraz cały system – od pilota, przez obsługę maszyn, aż po infrastrukturę – będą zdolne do realizacji misji typu Air Policing, czyli zapewnienia ochrony przestrzeni powietrznej. Do tej pory odebrała cztery z nich. Maszyny stacjonują w bazie Ebbing w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie polskie załogi przechodzą szkolenie. Program obejmuje 24 pilotów oraz 90 techników naziemnych.

W lipcu Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że kolejna grupa polskich pilotów ukończyła szkolenie na samolotach F-35A Lightning II w USA. Wtedy informowano, że przed nimi kurs instruktorski.

27 sierpnia Stany Zjednoczone zgodziły się na potencjalną sprzedaż Polsce pakietu wsparcia dla myśliwców F-35 o wartości 1,85 mld dolarów. Umowa obejmuje utrzymanie, logistykę i modernizację floty 32 samolotów F-35. W pakiecie znajdą się następujące elementy niebędące uzbrojeniem objętym kategorią MDE (Major Defense Equipment):

modyfikacje główne i drobne;

części zamienne,

materiały eksploatacyjne i akcesoria oraz wsparcie w zakresie napraw i zwrotów;

wsparcie systemów uzbrojenia, w tym oprogramowania;

sklasyfikowane oprogramowanie i wsparcie w jego dostarczeniu;

sklasyfikowane i jawne publikacje oraz dokumentacja techniczna;

odzież, tekstylia i wyposażenie indywidualne;

inżynieryjne, techniczne i logistyczne usługi wsparcia świadczone przez rząd USA i wykonawców;

a także inne powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego.

Szkolenie pilotów

Szkolenie polskich pilotów rozpoczęło się oficjalnie 31 stycznia 2025 roku na bazie Ebbing Air National Guard Base w Fort Smith w stanie Arkansas. Jest to główny ośrodek szkoleniowy dla zagranicznych pilotów w ramach programu Foreign Military Sales (FMS), obsługiwany przez 85th Fighter Group, będący jednostką podległą 33rd Fighter Wing z bazy Eglin na Florydzie. Pierwsze dwa polskie F-35A (oznaczone numerami 3501 i 3502) zostały dostarczone do Ebbing w grudniu 2024 roku z fabryki Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie, gdzie 28 sierpnia 2024 roku odbyła się ceremonia prezentacji pierwszego samolotu, oznaczonego jako AZ-01 „Husarz”

Pierwszy lot polskiego pilota na F-35A odbył się 31 stycznia 2025 roku, co uznano za historyczny moment dla polskich Sił Powietrznych. Szkolenie rozpoczęło sześciu pilotów, wybranych spośród doświadczonych lotników operujących na F-16C/D z baz w Krzesinach i Łasku. Przed lotami przeszli oni 12-tygodniowy kurs teoretyczny i symulatorowy w bazie Eglin, rozpoczęty w październiku 2024 roku. Program szkoleniowy obejmuje zarówno loty z instruktorem w osobnym samolocie, ponieważ F-35A nie ma wersji dwumiejscowej, jak i zaawansowane symulacje, które przygotowują pilotów do operacji bojowych, w tym misji przechwytujących, uderzeniowych, rozpoznawczych i walki elektronicznej.

W marcu bieżącego roku miało miejsce pierwsze tankowanie w locie polskich F-35 "Husarz" w którym brał udział polski pilot. To ważne zdarzenie została ujawniona przez Illinois Air National Guard, do której należał samolot KC-135 Stratotanker podający paliwo dla polskiego F-35A Husarz.

9 maja 2025 roku odbyła się ceremonia ukończenia szkolenia przez pierwszą grupę dwóch polskich pilotów, co zbiegło się z osiągnięciem przez 85th Fighter Group wstępnej zdolności operacyjnej (Initial Operational Capability, IOC). W czasie uroczystości podkreślono znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej i integracji polskich pilotów z innymi krajami NATO, takimi jak Finlandia, Niemcy czy Singapur, które również szkolą swoich pilotów w Ebbing. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował pilotom, podkreślając ich profesjonalizm i rolę w wzmacnianiu zdolności obronnych Polski.

Łącznie szkolenie obejmuje 24 polskich pilotów oraz 92 techników, z czego pierwsza grupa techników ma rozpocząć kursy w trzecim kwartale 2025 roku, a zakończenie zaplanowano na koniec 2026 roku. Szkolenie techników obejmuje zarówno obsługę samolotów, jak i kwalifikacje instruktorskie dla 17 osób, co pozwoli na prowadzenie dalszych kursów w Polsce. Pierwsze osiem F-35A pozostanie w USA do 2027 roku na potrzeby szkolenia, a dostawy do Polski, do baz w Łasku i Świdwinie, rozpoczną się w styczniu 2026 roku, z pełną zdolnością operacyjną (FOC) planowaną na 2030 rok dla Łasku i 2032 dla Świdwina.

F-35 Husarz w służbie RP

W sierpniu 2024 roku miała miejsce prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 o numerze fabrycznym AZ-01, który opuścił zakład montażowy Lokcheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Potem w grudniu nastąpiły pierwsze loty testowe, które zaliczyły już trzy wyprodukowane dla Polski F-35 Husarz. Do końca 2025 r. do Ebbing dostarczonych ma zostać sześć kolejnych egzemplarzy. Do Polski pierwsze F-35A trafią w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie. Ministerstwo zapowiadało wówczas, że F-35 mają docelowo zastąpić posowieckie MiG-i, choć te pozostaną w służbie "do wyczerpania resursów" - okres zdolności użytkowej.

Zgodnie z podpisaną w 2020 r. umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę 4,6 mld dol. Cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r. Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiająso m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.