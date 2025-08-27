USA zatwierdziły wsparcie dla polskich F-35. Pakiet wart 1,85 mld dolarów

USA zatwierdziły sprzedaż Polsce pakietu wsparcia dla F-35 o wartości 1,85 mld dolarów, co ma wzmocnić bezpieczeństwo NATO.

Pakiet obejmuje logistykę, modernizację i wsparcie dla 32 samolotów F-35 zamówionych przez Polskę w 2020 roku.

Polska intensywnie szkoli pilotów i techników w USA, aby sprawnie włączyć F-35 do swoich Sił Powietrznych.

Pakiet wsparcia polskich F-35

Departament Stanu USA wydał decyzję zatwierdzającą możliwą sprzedaż wojskową w ramach programu Foreign Military Sale (FMS) wsparcia eksploatacji samolotów F-35 oraz powiązanych elementów logistycznych i programowych o szacunkowej wartości 1,85 mld dolarów dla Polski.

Jak poinformowała Agencja Współpracy Obronnej i Bezpieczeństwa (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) rząd Polski wystąpił z wnioskiem o zakup sprzętu i usług wspierających eksploatację F-35, w tym programu modernizacji komponentów silników (Component Improvement Program, CIP). W pakiecie znajdą się następujące elementy niebędące uzbrojeniem objętym kategorią MDE (Major Defense Equipment):

modyfikacje główne i drobne;

części zamienne,

materiały eksploatacyjne i akcesoria oraz wsparcie w zakresie napraw i zwrotów;

wsparcie systemów uzbrojenia, w tym oprogramowania;

sklasyfikowane oprogramowanie i wsparcie w jego dostarczeniu;

sklasyfikowane i jawne publikacje oraz dokumentacja techniczna;

odzież, tekstylia i wyposażenie indywidualne;

inżynieryjne, techniczne i logistyczne usługi wsparcia świadczone przez rząd USA i wykonawców;

a także inne powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego.

Agencja Pentagonu podkreśliła w komunikacie, że sprzedaż ta „wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa sojusznika w NATO, działającego na rzecz politycznej i gospodarczej stabilności w Europie”. Dodatkowo, DSCA zaznaczyła, że „poprawi zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności floty samolotów F-35”.

To oznacza, że Polska nie będzie miała trudności z włączeniem zakupionego sprzętu i usług do swoich sił zbrojnych. Jednocześnie DSCA zaznaczyła, że proponowana sprzedaż sprzętu i wsparcia nie zmieni podstawowej równowagi militarnej w regionie. Podmiotem odpowiedzialnym za operację ma być koncern General Electric Aerospace.

F-35 w polskim lotnictwie - znak zmiany i modernizacji

Umowa na zakup F-35 dla Wojska Polskiego została podpisana 31 stycznia 2020 roku w Dęblinie. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A Lightning II wraz z kompleksowym pakietem logistycznym i szkoleniowym. Pakiet logistyczny obejmuje: części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej, wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.

Te wielozadaniowe samoloty piątej generacji mają stać się, obok samolotów F-16, jednym z filarów polskich Sił Powietrznych. Pierwszy F-35 trafił do Sił Powietrznych w ubiegłym roku, jednak maszyny budowane dla Polski pozostają w USA, gdzie odbywa się szkolenie polskich pilotów i techników.

Wśród szkolonych osób są doświadczeni piloci F-16, którzy w przyszłości będą pełnić rolę instruktorów w szkoleniach prowadzonych już w Polsce. Sztab Generalny WP przekazał, że łącznie w USA ma zostać przeszkolonych 24 pilotów. Warto również przypomnieć, że polski pilot po raz pierwszy zasiadł za sterami F-35 w lutym 2025 r., a w maju br. pierwsi dwaj piloci ukończyli wstępny etap szkolenia.