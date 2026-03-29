Polscy piloci F-16 zakończyli elitarne ćwiczenia NATO. Koniec Cobra Warrior 2026

Karolina Modzelewska
2026-03-29 7:09

Polskie F-16 zakończyły udział w kolejnej edycji ćwiczeń Cobra Warrior 26-1, organizowanych przez Royal Air Force. Polscy piloci i załogi techniczne z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego przez 12 dni szkolili swoje umiejętności podczas jednych z najważniejszych ćwiczeń lotniczych w Europie.

Polscy piloci na Cobra Warrior 26-1

Udział w szkoleniu stanowi ważny element doskonalenia zawodowego. Polscy piloci podczas Cobra Warrior 26-1 zapoznawali się z nowoczesnymi procedurami planowania i prowadzenia operacji powietrznych w środowisku międzynarodowym. Obserwowali też procesy decyzyjne i organizacyjne związane z realizacją złożonych misji i analizowali planowanie operacji z udziałem kilkudziesięciu samolotów, a także przebieg i wykonanie zadań przez uczestników. Kluczowym elementem były także odprawy i debriefingi, w trakcie których szczegółowo omawiane są operacje typu COMAO (ang. Composite Air Operations). W ich trakcie uczestnicy identyfikują wnioski oraz obszary wymagające dalszego doskonalenia.

"Ćwiczenie Cobra Warrior 26-1 to dla załóg polskich F-16 okazja do sprawdzenia procedur i doskonalenia umiejętności w najbardziej wymagających scenariuszach operacji powietrznych. To też czas na zgrywanie się w powietrzu z sojusznikami z NATO i wymianę doświadczeń. Polscy piloci po raz kolejny potwierdzają gotowość do działania w najbardziej wymagających warunkach operacyjnych" - informowało przed rozpoczęciem ćwiczeń Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Współdziałanie i sprawdzian gotowości

Ćwiczenie Cobra Warrior to duże, wielonarodowe manewry lotnicze organizowane przez brytyjskie siły powietrzne. Ich celem jest szkolenie pilotów i personelu w prowadzeniu operacji powietrznych o wysokiej intensywności oraz doskonalenie współdziałania pomiędzy różnymi siłami powietrznymi i różnymi maszynami, w tym np. Typhoon, F‑35B, Voyager i A400M, śmigłowce Wildcat Mk1 i Chinook RAF, Eurofighter Niemiec, samolotów wczesnego ostrzegania i dozoru NATO E-3A AWACS, amerykańskie E‑3G, czy właśnie polskich F-16.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy realizują skomplikowane scenariusze operacyjne obejmujące m.in. walkę powietrzną, ataki na cele naziemne czy tankowanie w powietrzu. W poprzednich edycjach w manewrach brało udział nawet ponad 80 samolotów z kilku państw, co czyni je największymi ćwiczeniami lotniczymi prowadzonymi przez brytyjskie siły powietrzne.

Polski F-16C Tiger Demo Team

Ćwiczenia odbywają się zwykle w kilku bazach na terenie Wielkiej Brytanii, a ich scenariusze zakładają prowadzenie operacji powietrznych w złożonym środowisku bojowym oraz w dużych ugrupowaniach lotniczych. Jak informowały brytyjskie siły powietrzne w komunikacie: "Cobra Warrior to najbardziej zaawansowane taktyczne ćwiczenie lotnicze RAF-u, przygotowujące pilotów samolotów bojowych do konfliktu o wysokiej intensywności z przeciwnikiem dysponującym porównywalnymi technologiami. Edycja 2026 jest prowadzona przez personel kierowniczy z bazy RAF Waddington, przy wsparciu personelu z RAF Boulmer, RAF Honington, RAF Leeming i RAF Brize Norton, co umożliwia realistyczną koordynację wielkoskalowych misji w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii".

