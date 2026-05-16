Platformy bezzałogowe na "Arctic Sentry 2026"

Wzmożona czujność NATO na Północy

Ćwiczenia pk. "Arctic Sentry 2026" stanowią element działań wzmożonej czujności (ang. enhanced vigilance activity) prowadzonych przez Joint Force Command Norfolk w norweskim regionie Troms og Finnmark. Manewry wpisują się w szerszą koncepcję obrony infrastruktury krytycznej na Północy, nawiązując do operacji pk. "Baltic Sentry", która koncentruje się na zabezpieczeniu przewodów i podmorskich oraz rurociągów na Bałtyku. Architektura bezpieczeństwa regionu arktycznego wymaga obecnie zdolności do szybkiego rozpoznania oraz reagowania na zagrożenia hybrydowe, co bezpośrednio determinuje operacyjną wartość platform autonomicznych. JFC Norfolk odpowiada za koordynację działań obronnych w obszarze północnoatlantyckim, gdzie wzrost aktywności rosyjskiej wymusza na NATO rozbudowę zdolności monitoringu oraz przeciwdziałania.

GARC w warunkach za kołem podbiegunowym

Global Autonomous Reconnaissance Craft wykonał serię demonstracji w rejonie Ramsund (Breivika Bay), we współpracy z 6. Flotą Stanów Zjednoczonych, 3. Dywizjonem Bezzałogowych Statków Nawodnych (ang. Unmanned Surface Vessel Squadron 3, USVRON-3) oraz Królewską Marynarką Wojenną Norwegii. Według doniesień prasowych producenta, testy w ekstremalnych warunkach klimatycznych potwierdziły zdolność jednostki do operowania w temperaturach bliskich zeru, przy ograniczonej widoczności oraz w trudnych warunkach falowych charakterystycznych dla arktycznych akwenów. GARC zaprojektowano jako modułową platformę zdolną do prowadzenia rozpoznania, nadzoru oraz misji wsparcia bojowego w operacjach połączonych. Integracja z systemami dowodzenia US Navy oraz norweskich sił morskich stanowiła kluczowy element ćwiczenia, który weryfikował procedury współdziałania platform bezzałogowych z jednostkami załogowymi w ramach operacji połączonych. USVRON-3 – od lutego 2026 roku – regularnie testuje (m.in. w czasie sojuszniczych manewrów) autonomiczne jednostki nawodne, budując fundamenty pod stale rozwijane zdolności.

Transfer doświadczeń z Morza Czarnego

Ukraińskie siły morskie od 2022 roku skutecznie wykorzystują bezzałogowe platformy nawodne typu Magura V5 oraz Sea Baby w operacjach przeciwko Flocie Czarnomorskiej. Jednostki te wykazały skuteczność w niszczeniu rosyjskich okrętów bojowych, w tym w historycznym zestrzeleniu dwóch samolotów Su-30 pociskami rakietowymi AIM-9 Sidewinder wystrzelonymi z bezzałogowców MAGURA V7 w maju 2025 roku. Ukraińskie siły morskie przeprowadziły także udane rajdy na rosyjskie instalacje wywiadowczo-rozpoznawcze na Kosie Tendrowskiej oraz neutralizację platform wydobywczych wykorzystywanych przez Rosję jako punkty wczesnego wykrywania zagrożeń. Norwegia rozszerzyła w marcu 2026 roku wsparcie dla ukraińskiego sektora technologii bezzałogowych, uruchamiając program produkcji dronów na terytorium Królestwa. Decyzja wpisuje się w realizację Wspólnej Deklaracji Szczytu Państw B9 i Krajów Nordyckich z kwietnia 2025 roku, która zobowiązuje sygnatariuszy do wzmocnienia wsparcia obronnego dla Ukrainy oraz integracji ukraińskich zdolności technologicznych z infrastrukturą bezpieczeństwa regionalnego. Ukraińska Marynarka Wojenna objęła we wrześniu 2025 roku dowodzenie siłami przeciwnika podczas ćwiczenia pk. "REPMUS/Dynamic Messenger" w Portugalii, demonstrując zastosowanie systemów bezzałogowych w operacjach wielonarodowych NATO.

Innovation on the water.Global Autonomous Reconnaissance Crafts (GARC) participate in a live robotic and autonomous systems (RAS) demonstration with Commander, Task Force (CTF) 66 during Exercise Obangame Express 2026 in Douala, Cameroon.Obangame Express is one of three… pic.twitter.com/E0HrcIMxZb— U.S. Navy (@USNavy) April 29, 2026