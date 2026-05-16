Finansowanie służb mundurowych zapewnione. Rząd ogłasza "Plan B"

Rząd zabezpieczył finansowanie modernizacji służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, SOP) oraz Ministerstwa Infrastruktury, pomimo weta prezydenta do ustawy SAFE.

Środki zostaną przekazane poprzez rozszerzenie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, finansowanego z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, które wykorzysta fundusze SAFE wyłącznie dla wojska. Zmiana rozporządzenia ma być gotowa do 22 maja.

Zapewnione finansowanie, w ramach którego służby MSWiA miały otrzymać 7,1 mld zł, umożliwi zakup nowoczesnego sprzętu, w tym systemów AI, dronów, śmigłowców i pojazdów opancerzonych, z ponad 80% zamówień dla polskiego przemysłu.

Program gwarantuje stabilne wsparcie finansowe do 2030 roku, stanowiąc drugi filar budowania bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności kraju.

Decyzja o wdrożeniu "Planu B" to bezpośrednia odpowiedź na weto prezydenta z połowy marca, które zablokowało ustawę o SAFE, zakładającą stworzenie specjalnego funduszu z unijnych środków. W obliczu tej sytuacji, rząd szybko znalazł alternatywne rozwiązanie. Jak poinformowali Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński, kluczowym elementem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów. Dzięki temu środki, które pierwotnie miały pochodzić z programu SAFE, zostaną włączone do "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych", zapewniając Policji, Straży Granicznej i SOP stabilne źródło finansowania.

„Realizujemy największy w historii program modernizacji służb, z rekordowym budżetem 13 miliardów złotych. SAFE to drugi filar programu budowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Kupujemy nowoczesny sprzęt, śmigłowce i systemy antydronowe, by skutecznie chronić polskie granice. Bezpieczeństwo jest fundamentem działań rządu premiera Donalda Tuska – to nasz obowiązek, który właśnie finansowo zabezpieczamy” – podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Zmiana rozporządzenia ma być gotowa w ciągu kilku dni, co pozwoli na szybkie uruchomienie potężnego zastrzyku gotówki dla służb MSWiA.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że jego resort podjął decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych.

„Mamy rozwiązanie, które umożliwia realizację zadań z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej nie tylko na rzecz wojska, ale na rzecz całej obronności państwa” – powiedział szef MON, wskazując, że na ten cel rocznie z budżetu resortu obrony przeznaczane jest co najmniej 5 mld zł.

Mechanizm ten umożliwi sfinansowanie „śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych” oraz innych niezbędnych zakupów. Pierwotnie 17 mld zł z programu SAFE miało trafić do MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury, jednak po wecie prezydenta środki te zostały przeznaczone wyłącznie dla wojska. „Budżet MON-u w tym momencie (...) powiększa się o 17 mld złotych” – poinformował Kosiniak-Kamysz, dodając, że dzięki temu „będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne. Na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury”.

Inwestycja w bezpieczeństwo i polski przemysł: Co zyskają służby mundurowe?

"Plan B" to nie tylko kwestia zapewnienia środków, ale także strategiczne wsparcie dla rodzimego przemysłu. Zgodnie z zapowiedziami, ponad 80 proc. zamówień w ramach tego programu trafi do polskich firm. To oznacza, że inwestycje w bezpieczeństwo przełożą się również na rozwój gospodarczy kraju. Konkretne plany doposażenia służb mundurowych obejmują szeroki zakres nowoczesnego sprzętu i technologii:

Policja : Otrzyma systemy sztucznej inteligencji, drony, łączność niejawną oraz pojazdy opancerzone. W ramach pierwotnego planu MSWiA na 10 projektów policyjnych przeznaczono 3,3 mld zł, w tym na budowę ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymianę sprzętu transportowego i ochronnego.

: Otrzyma systemy sztucznej inteligencji, drony, łączność niejawną oraz pojazdy opancerzone. W ramach pierwotnego planu MSWiA na 10 projektów policyjnych przeznaczono 3,3 mld zł, w tym na budowę ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymianę sprzętu transportowego i ochronnego. Straż Graniczna : Zostanie wyposażona w śmigłowce, łodzie oraz zaawansowane systemy wykrywania i neutralizacji dronów na granicach. Przewidziano 11 projektów o wartości 3,2 mld zł, obejmujących inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.

: Zostanie wyposażona w śmigłowce, łodzie oraz zaawansowane systemy wykrywania i neutralizacji dronów na granicach. Przewidziano 11 projektów o wartości 3,2 mld zł, obejmujących inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. Służba Ochrony Państwa (SOP): Zyska mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego. Na 21 projektów dla SOP zaplanowano 640 mln zł, które posłużą wzmocnieniu systemów detekcji zagrożeń, blokowaniu niebezpiecznych transmisji oraz doposażeniu pirotechnicznemu.

Marcin Kierwiński podkreślił, że te inwestycje są kluczowe dla skutecznego reagowania na wszelkie zagrożenia.

„Razem działamy, razem synergicznie współpracujemy, żeby każdy Polak mógł się czuć bezpiecznie. Żeby każde niebezpieczeństwo mogło być w sposób właściwy neutralizowane, żeby każdy akt agresji wobec Polski, wobec naszych obywateli mógł liczyć na stosowną odpowiedź” – zaznaczył szef MSWiA.

Wieloletnie wsparcie dla formacji mundurowych: Perspektywy do 2030 roku

Nowe rozwiązanie finansowe ma zapewnić formacjom mundurowym stabilne finansowanie aż do 2030 roku. Jest to gwarancja długoterminowego rozwoju i unowocześniania, niezależnie od bieżących turbulencji politycznych. Marcin Kierwiński wyraził zadowolenie z wypracowanego mechanizmu:

„Obiecaliśmy, że nie pozwolimy odebrać pieniędzy polskim funkcjonariuszom – i dotrzymaliśmy słowa. Robimy wszystko, by ich służba była bezpieczniejsza i bardziej efektywna. Mamy to, bardzo się cieszę”.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE, przypomniała, że „największą ceną za weto prezydenta było zatrzymanie możliwości przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, policję, Służbę Ochrony Państwa i na projekty infrastrukturalne”. Podkreśliła, że zapewnienie funduszy dla tych służb było jednym z najtrudniejszych zadań po wecie.

„Dzisiaj odwracamy to, co się wydarzyło. Mechanizm jest prosty: rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Ale jeśli ktoś ma wątpliwości, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie” – zapewniła Sobkowiak-Czarnecka.

Wyjaśniła również, że polski wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany, a „całe 43,7 mld euro trafi na potrzeby polskiego wojska, pojawią się tam kolejne projekty”, jednocześnie środki zostaną przekazane na wspomniane formacje i projekty infrastrukturalne.

Minister Dariusz Klimczak z Ministerstwa Infrastruktury również wyraził ulgę, mówiąc: „dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy, jest program pozamilitarnych przygotowań obronnych, który odpowiada na potrzeby, które pierwotnie zostały przemyślane i zaprojektowane”. Podkreślił, że infrastruktura jest podstawowym partnerem w kwestiach obronnych i spraw wewnętrznych, aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, a gospodarka rozwijała się stabilnie.

Konsekwencje weta i odpowiedź rządu: Co dalej z programem SAFE?

Weto prezydenta do ustawy o SAFE było znaczącym wydarzeniem, które zmusiło rząd do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Pierwotnie program SAFE miał być źródłem finansowania 42 strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności projektów MSWiA o wartości 7,1 mld złotych. Mimo prezydenckiego weta, rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Andrzej Domański, minister finansów, wskazał, że rząd zdaje sobie sprawę, iż bezpieczeństwo narodowe ma różne wymiary.

„To również kluczowe projekty realizowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji czy w Ministerstwie Infrastruktury będą stanowić o bezpieczeństwie Polski i Polaków w najbliższych dekadach” – zaznaczył.

Dodał, że udało się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu Polska wykorzysta 44 mld euro na zwiększenie bezpieczeństwa, co świadczy o determinacji rządu w kwestii ochrony państwa i jego obywateli. Marcin Kierwiński podsumował, że dzięki wspólnym działaniom, rozbudowane zostaną systemy antydronowe, zakupione zostaną śmigłowce dla Straży Granicznej, co jeszcze bardziej wzmocni granice zewnętrzne.

„Są to pieniądze niezmiernie ważne” – podkreślił szef MSWiA, wyrażając przekonanie, że te środki „dobrze zaprocentują dla bezpieczeństwa polskich obywateli”.

Nowy mechanizm finansowania, oparty na zmianie rozporządzenia i wykorzystaniu budżetu MON, ma zapewnić nieprzerwaną modernizację i doposażenie służb mundurowych, gwarantując bezpieczeństwo Polski i jej obywateli na wiele lat.