Meksyk wzmacnia obronność i pomoc humanitarną. Drugi Super Hercules w drodze do FAM

Meksykańskie Siły Powietrzne (FAM), będące wieloletnim użytkownikiem samolotów Hercules, konsekwentnie modernizują swoją flotę, zastępując starsze maszyny nowocześniejszymi C-130J-30 Super Hercules. Ten wydłużony wariant oferuje dodatkowe 4,57 metra przestrzeni ładunkowej, co przekłada się na zwiększoną moc, zasięg, oszczędność paliwa i udźwig. Dzięki temu Meksyk będzie w stanie realizować wszelkie zadania taktycznego transportu lotniczego, wykorzystując jednocześnie bogate, wieloletnie doświadczenie operacyjne, obsługowe i logistyczne związane z rodziną Hercules.

Zwiększenie zdolności: Co oferuje nowy Super Hercules?

Zakup drugiego Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules to ważna decyzja dla FAM, zapewniająca im zdolności, których nie oferuje żaden inny taktyczny samolot transportowy. C-130J Super Hercules to certyfikowana wielozadaniowość, sprawdzona skuteczność operacyjna, rzeczywiście globalna obecność oraz dobrze znane zdolności i potwierdzona niezawodność. Wszystkie te atuty są wspierane przez rozbudowaną sieć wsparcia obejmującą cały cykl eksploatacji, co gwarantuje utrzymanie gotowości operacyjnej przez kolejne dekady.

Ten nowoczesny samolot wyposażono w zaawansowaną awionikę, zwiększony zasięg i prędkość oraz podwyższoną przeżywalność. C-130J posiada certyfikację do realizacji 20 różnych rodzajów misji. Wśród nich znajdują się kluczowe operacje, takie jak zrzuty zaopatrzenia, poszukiwanie i ratownictwo (SAR), gaszenie pożarów, ewakuacja medyczna (medevac), misje wywiadowcze, nadzoru i rozpoznania (ISR) oraz operacje specjalne. Jest to jedyny taktyczny samolot transportowy posiadający globalną flotę liczącą ponad 570 maszyn.

Strategiczna rola Meksyku w Ameryce Łacińskiej

Rozszerzenie tych zdolności następuje w szczególnie istotnym momencie dla regionu. Wkrótce po dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, pierwszy C-130J-30 został natychmiast wykorzystany do dostarczenia na obszar katastrofy niezbędnej pomocy humanitarnej, zaopatrzenia medycznego i personelu. Drugi samolot podwoi te zdolności reagowania, umożliwiając Meksykowi utrzymanie szybkiego wsparcia humanitarnego w całej Ameryce Łacińskiej.

Trish Pagan, wiceprezes Lockheed Martin ds. Air Mobility & Maritime Missions, podkreśla znaczenie tej inwestycji.

„C-130J jest filarem globalnego transportu lotniczego, a dalsze inwestycje Meksyku potwierdzają zaufanie do platformy, która zapewnia dekady gotowości operacyjnej, niezrównaną wszechstronność i pełną interoperacyjność z siłami Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych” – powiedziała Pagan.

Jak dodał: „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Meksyk, który wyznacza nowy punkt odniesienia dla taktycznego transportu lotniczego w Ameryce Łacińskiej.”

Przez ponad pięć dekad samoloty C-130 Hercules stanowiły jeden z kluczowych elementów zdolności Meksyku do reagowania na klęski żywiołowe, prowadzenia operacji wojskowych i realizacji innych krytycznych zadań. Samolot ten pozostaje ważnym symbolem zaangażowania Meksyku w bezpieczeństwo i współpracę regionalną.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin

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