Rumunia właśnie odebrała pierwsze koreańskie haubice K9 Thunder, znacząco wzmacniając swoje zdolności obronne.

Kontrakt Hanwha Aerospace wart blisko miliard dolarów obejmuje dostawę 54 haubic i wozów wsparcia.

Większość produkcji przeniesie się do Rumunii, Hanwha buduje tam pierwszą w Europie fabrykę.

Pierwsza partia sprzętu trafiła do Rumunii w ramach programu pozyskania gąsienicowych systemów artyleryjskich. Umowę z Hanwha Aerospace zawarto 9 lipca 2024 roku i obejmuje ona 54 haubice K9, 36 pojazdów amunicyjnych K10, amunicję oraz dodatkowe pojazdy wsparcia. W ramach kontraktu Rumunia otrzyma także 18 tys. pocisków kalibru 155 mm.

Pierwsze K9 powstają w Korei Południowej

Pierwszych 18 haubic K9 i 12 wozów K10 jest produkowanych w Korei Południowej. Pozostałe pojazdy mają powstawać już w Rumunii. Pierwsza haubica, nazwana Tunetul, czyli po rumuńsku „Grzmot”, opuściła zakład Hanwha w Korei Południowej w kwietniu br., jak przypomina Defence Blog. Początkowo zakładano, że pierwsze dostawy rozpoczną się na początku 2027 roku. Hanwha zapowiedziała jednak, że pierwsze pojazdy trafią do Rumunii już w drugiej połowie 2026 roku, aby przejść testy i ocenę, a pozostała część pierwszej partii zostanie dostarczona na początku 2027 roku.

Nowa fabryka Hanwha w Rumunii

Ważnym elementem umowy jest przeniesienie części produkcji do Rumunii. 11 lutego Hanwha rozpoczęła w Petrești w okręgu Dâmbovița budowę Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence Europe. Będzie to pierwszy zakład produkcyjny południowokoreańskiego koncernu w Europie. Kompleks zajmie około 181 tys. mkw. i obejmie m.in. linie montażowe, zaplecze testowe oraz tor jazdy o długości 1751 metrów. Hanwha zakłada, że nawet 80 proc. prac będzie realizowanych przez rumuński przemysł. Wśród partnerów znajdują się m.in. Iveco i Pro Optica.

W lipcu koncern przedstawił plany inwestycji o wartości 1,3 mld euro w rozwój produkcji obronnej i transfer technologii w Rumunii. Zakład w Petrești ma w przyszłości umożliwić również produkcję bojowych wozów piechoty, systemów precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu oraz bezzałogowych pojazdów lądowych. Rozbudowa związana z programem bojowych wozów piechoty może, według szacunków firmy, stworzyć do 2 tys. miejsc pracy.

Kontrakt przewiduje dostarczenie wszystkich 54 haubic K9 i 36 pojazdów K10 w ciągu pięciu lat od jego podpisania. Warto również przypomnieć, że Rumunia jest dziesiątym państwem, które zdecydowało się na zakup K9, oraz szóstym członkiem NATO wykorzystującym ten system, po Turcji, Polsce, Norwegii, Finlandii i Estonii.

Strategiczne znaczenie dla Rumunii i NATO

Kluczowym elementem strategii Hanwha jest osiągnięcie poziomu lokalizacji produkcji sięgającego 80% dzięki zaangażowaniu rumuńskiego przemysłu. Oznacza to ścisłą współpracę z lokalnymi firmami, które zostaną włączone w globalne łańcuchy dostaw południowokoreańskiego koncernu. Jest to wyraźny sygnał, że inwestycja ma na celu nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także budowę trwałego partnerstwa przemysłowego i transferu zaawansowanych technologii.

Inwestycja Hanwha Aerospace wpisuje się w szerszy trend wzmacniania potencjału obronnego Rumunii, która staje się regionalnym hubem przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich latach swoje zakłady otworzyły tu również inne międzynarodowe koncerny, takie jak niemiecki Rheinmetall czy izraelski Elbit Systems. Uruchomienie produkcji w Rumunii pozwoli nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb obronnych, ale w przyszłości umożliwi także realizację zamówień dla innych państw europejskich, co dodatkowo wzmocni pozycję Bukaresztu na arenie międzynarodowej.