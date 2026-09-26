Systemy TOPAZ i FONET trafią do Bułgarii. Grupa WB i Optix podpisały strategiczną umowę o transferze technologii

Porozumienie o współpracy między polską GrupĄ WB a bułgarską spółką Optix zostało uroczyście podpisane w Ambasadzie Republiki Bułgarii w Warszawie. Dokument sygnowali Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, oraz Petar Cholakov, przewodniczący rady dyrektorów OPTIX. Świadkiem tego ważnego wydarzenia była Michaeli Karadimowej, wiceminister gospodarki, inwestycji i przemysłu Republiki Bułgarii. Celem współpracy jest transfer technologii, który obejmie nie tylko produkcję, ale także integrację i wsparcie eksploatacji zaawansowanych systemów, takich jak platforma komunikacji FONET, system kierowania ogniem TOPAZ oraz rodzina radiostacji programowalnych COMP@N. Szczególny nacisk położono na zastosowanie tych rozwiązań w systemach artyleryjskich Bułgarii.

Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas oficjalnej wizyty w Polsce premiera Bułgarii, Rumena Radewa. W skład bułgarskiej delegacji weszli również minister obrony Dimitar Stojanow oraz wicepremier i minister gospodarki, inwestycji i przemysłu Aleksandyr Pulew. Obecność przedstawicieli bułgarskiego biznesu podczas wizyty premiera dodatkowo wskazuje na szerokie perspektywy dla przyszłych przedsięwzięć. Współpraca ta ma przynieść konkretne korzyści, wpływając na „rozwój lokalnych zdolności przemysłowych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i wzmocnienie potencjału technologicznego państw wschodniej flanki NATO”, jak podkreślono w komunikacie.

Kluczowe technologie wzmacniające obronność

W ramach zawartej umowy, spółka Optix, posiadająca zakłady w Panagjuriszte, ma stać się regionalnym centrum kompetencji. Jej rola będzie obejmować montaż, instalację, konfigurację oraz obsługę posprzedażną systemów oferowanych przez Grupę WB. Aby to umożliwić, bułgarskiemu partnerowi zostanie przekazana niezbędna dokumentacja techniczna, specjalistyczne wyposażenie oraz zapewnione zostanie kompleksowe szkolenie. To strategiczne posunięcie ma zapewnić Bułgarii autonomię w obsłudze i utrzymaniu zaawansowanych systemów.

Wśród technologii objętych transferem znajduje się FONET, zaawansowana platforma komunikacyjna opracowana przez Grupę WB. Jest ona powszechnie wykorzystywana w pojazdach wojskowych i znajduje się na wyposażeniu sił zbrojnych kilkudziesięciu państw na całym świecie. FONET jest produkowany nie tylko w Polsce, ale także na licencji w wielu innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym filarem współpracy jest system TOPAZ, zintegrowany system dowodzenia i kierowania ogniem artylerii, stanowiący trzon uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. TOPAZ jest zintegrowany z takimi platformami jak armatohaubice Krab i K9, moździerze M120K Rak oraz wyrzutnie rakiet Langusta i Homar-K. Jego interoperacyjność sprawia, że jest używany również w innych państwach członkowskich NATO.

Przyszłość komunikacji i dowodzenia na polu walki

Trzecim kluczowym elementem porozumienia jest rodzina programowalnych radiostacji wojskowych COMP@N. Produkowane seryjnie przez spółkę RADMOR, wchodzącą w skład Grupy WB, radiostacje te są przeznaczone zarówno dla Sił Zbrojnych RP, jak i dla odbiorców eksportowych. Urządzenia COMP@N, dostępne w wersjach doręcznych, pojazdowych i plecakowych, zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo komunikacji, obejmując mechanizmy TRANSEC (bezpieczeństwo transmisji), NETSEC (bezpieczeństwo sieci) oraz COMSEC (bezpieczeństwo łączności). Ich zastosowanie w Bułgarii znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa i efektywności komunikacji w bułgarskich siłach zbrojnych.

Marcin Kubica na MSPO