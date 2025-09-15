Czeskie śmigłowce „antydronowe” już w Polsce. Co potrafi Mi-171ŠM?

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2025-09-15 10:07

W niedzielę 14 września do polski przyleciały z Czech 3 śmigłowce Mi-171ŠM z 22. Eskadry Śmigłowców z Náměšť nad Oslavou. Maszyny mają wspierać operacje antydronowe na wschodniej granicy NATO, a ich trzymiesięczną misję w trybie pilnym zatwierdził czeski parlament.

  • Trzy czeskie śmigłowce Mi-171ŠM wspierają Polskę w obronie wschodniej granicy NATO.
  • Zmodernizowane maszyny z 22. Eskadry Śmigłowców będą chronić przed dronami operującymi na niskich wysokościach.
  • Misja, zatwierdzona przez czeski parlament, ma potrwać trzy miesiące i może zostać przedłużona.
  • Dowiedz się, dlaczego te śmigłowce są tak skuteczne w walce z dronami i jakie mają wyposażenie.

Zespół czeskiej jednostki śmigłowcowej składa się z pilotów, a także specjalistów z zakresu inżynierii i usług lotniczych, logistyki i innych specjalności. Oprócz personelu, na terenie Polski stacjonują również zmodernizowane śmigłowce Mi-171 oraz sprzęt naziemny. Czeski kontyngent ma pozostać w Polsce przez trzy miesiące, pomagając m.in. w ochronie kraju przed dronami operującymi na małych wysokościach, do czego są dość dobrze dostosowane.

Decyzja o wsparciu ochrony polskiej granicy tego typu kontyngentem została podjęta przez czeską minister obrony Janę Czernochową po rozmowie z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem 10 września. Decyzję o wysłaniu czeskich żołnierzy musiał zatwierdzić parlament. Trzymiesięczny okres, na który została oddelegowana misja, może zostać w razie potrzeby przedłużony.

Warto przypomnieć, że personel oraz maszyny należą do 22. Eskadry Śmigłowców z Náměšť nad Oslavou. Są to trzy zmodernizowane maszyny Mi-171ŠM, które pokazały już swoje możliwości podczas obecności w ubiegłym roku w ramach misji Task Force HIPPO Polska. Nie tylko brały udział w ćwiczeniach, ale również pomagały ratując ofiary powodzi.

Warto zauważyć, że maszyny Mi-171ŠM to co prawda eksportowy wariant rosyjskiego śmigłowca Mi-8/Mi-17, ale w najnowocześniejszym wariancie i głęboko zmodernizowany przy wsparciu USA. Są to śmigłowce w wersji z opuszczaną rampą i dostosowane do przewozu palet NATO. Zakłady LOM Praha przy finansowym i sprzętowym zaangażowaniu Departamentu Obrony USA przeprowadziły zaawansowaną modernizację, która obejmowała m.in. całkowite ucyfrowienie awioniki, instalację nowoczesnej łączności i radaru. Zainstalowano też opancerzenie i systemy samoobrony.

Z perspektywy obecnej misji, czyli ochrony granicy i zwalczania rosyjskich dronów najważniejsze jest to, że czeskie Mi-171 wyposażono są w głowice optoelektronicze FLIR Star Safire III, które zapewniają obraz w wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym i podczerwieni. Natomiast ich uzbrojenie stanowią sześciolufowe karabiny maszynowe M134D/H Minigun kalibru 7,62 mm, zamontowane w drzwiach bocznych. Ich wysoka szybkostrzelność, do 3 tys. strz/min, oraz dostosowanie maszyn do użycia głowic optoelektronicznej i gogli noktowizyjnych, pozwalają na skuteczne zwalczanie celów w nocy.

