Delta porwała prezydenta Maduro? Najbardziej elitarna jednostka US Army

Prezydent Trump ogłosił porwanie wenezuelskiego dyktatora Nicolása Maduro przez elitarną jednostkę Delta Force.

Delta Force, znana również jako ACE, to wyspecjalizowana jednostka US Army, odpowiedzialna za operacje antyterrorystyczne i misje specjalne.

Od schwytania "El Chapo" po Saddama Husajna – dowiedz się, dlaczego ta jednostka budzi kontrowersje, przeprowadzając tak ryzykowne operacje.

Odkryj genezę, historię i najbardziej tajne operacje tej elitarnej jednostki.

Delta Force to jednostka owiana sławą zarówno dzięki wyjątkowym operacjom jakie przeprowadziła, jak też wizerunkowi wykreowanemu przez Hollywood. Dlatego je użycie do ujęcia i wywiezenia z Wenezueli głowy państwa nie powinno budzić zdziwienia. Z pewnością jednak budzi wątpliwości natury prawnej, politycznej i dyplomatycznej.

Nawet oskarżenie o kierowanie kartelem narkotykowym ze strony prezydenta USA Dobalda Trumpa, nie jest argumentem dostatecznym do ataku na niepodległy kraj i porwania jego prezydenta. Nawet amerykańska konstytucja wymaga do tego typu działań zgody Senatu, a przynajmniej jego wyspecjalizowanych instytucji. Te kwestie odłużmy jednak na bok.

Delta Force czyli ACE?

W świecie operacji specjalnych niewiele nazw budzi taki respekt jak Delta Force. Choć oficjalnie jednostka ta nosi nazwę 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), na przestrzeni lat przechodziła zmiany nomenklatury, będąc znaną jako Combat Applications Group (CAG), a obecnie oficjalnie jako Army Compartmented Elements (ACE). Mimo tych zmian, dla opinii publicznej i świata wojskowego na zawsze pozostanie „Deltą” – najbardziej precyzyjnym narzędziem w arsenale Stanów Zjednoczonych.

Delta Force wykonała zadanie, które wydawało się niemożliwe. Jednostka pozostaje gotowa do działania tam, gdzie konwencjonalna armia nie może dotrzeć, a dyplomacja zawodzi. Od swego powstania jest uważana za elitę elit, o czym mówią również operatorzy innych amerykańskich formacji tej klasy, na przykład US Navy Seals.

Geneza: Brytyjskie korzenie i zagrożenie terroryzmem

Delta Force jest jednostką stosunkowo młodą w porównaniu do całej historii amerykańskiej obronności. Została sformowana w 1977 roku przez pułkownika Charlesa Beckwitha. Był on weteranem wojny w Wietnamie, doświadczonym oficerem i operatorem wojsk specjalnych. Przede wszystkim jednak służył w brytyjskiej Specjal Air Service, uważanej wówczas i również dziś, za absolutną elite. Po powrocie do USA pułkownik przedstawił szczegółowy raport na temat tego, jak osłabia US Army brak jednostki takiej jak SAS, nastawionej na działania antyterrorystycznej i specjalne.

Warto przypomnieć, że był to okres „szalejącego terroryzmu”, szczególnie ruchów islamskich i lewicowych. Sama kronika roku 1977 robi wrażenie. W styczniu trzy ataki bombowe w Moskwie, przeprowadzone przez armeńskich nacjonalistów, spowodowały śmierć 7 osób, a 37 zostało rannych. W kwietniu, od zabójstwa Prokuratora Generalnego RFN, Siegfrieda Bubacka zaczęła się seria ataków Frakcji Czerwonej Armii (RAF – Rote Arme Fraktion), znan jako Niemiecka Jesień (Deutscher Herbst). W marcu 12 uzbrojonych mężczyzn z radykalnej grupy Hanafi opanowało trzy budynki (m.in. kwaterę główną B'nai B'rith) w Waszyngtonie, biorąc 149 zakładników. Zginęły 2 osoby.

Amerykańskie Apache i Black Hawk ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W maju podczas obchodów Święta Pracy w Istambule doszło do strzelaniny wywołanej przez nieznanych sprawców w której zginęły 34 osoby, a w Holandii terroryści domagający się niepodległości dla Republiki Moluków Południowych wzięli zakładników jednocześnie w pociągu pasażerskim pod De Punt oraz szkoły podstawowej w Bovensmilde. Kryzys trwał prawie trzy tygodnie i zakończył się atakiem antyterrorystów. W październiku porwano samolot Lufthansy, który lądował w Somalli. Po pięciu dniach sytuację rozwiązał szturm niemieckie jednostki specjalnej GSG 9. DO tego trzeba dodać kampanie bombową IRA w Wielkiej Brytanii i pomniejsze incydenty.

Rekrutacja spośród elity

Jak widać powstanie Delty było bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenie terroryzmem międzynarodowym. Pułkowni Beckwith, bazując na swoim doświadczeniu ze służby w brytyjskim SAS we wczesnych latach 70., dostrzegł konieczność stworzenia w strukturach US Army formacji zdolnej do uderzeń chirurgicznych i precyzyjnej eliminacji, odbijania zakładników czy ewakuacji wyjątkowo ważnych osób poza granicami USA. Oficjalnie Delta Force została powołana 19 listopada 1977, ale był to dopiero początek. Trzeba było jeszcze zebrać i wyszkolić personel.

Proces doboru i szkolenia operatorów Delty jest równie ekstremalny i tajny co sama jednostka. W dużym stopniu wykorzystano tu szlaki przetarte przez SAS jeśli chodzi o założenia, metody działania, wyposażenie i organizację. Chodziło o stworzenie małych zespołów, zdolnych do działania samodzielnie w każdych warunkach i w dowolnym terenie.

Selekcja operatorów Delta Force obrósł legendą. Kandydaci, rekrutujący się głównie z uważanych już za elitę US Army jednostek Rangersów i Zielonych Beretów. Przechodzą wielostopniową selekcję i mordercze testy w górach Appalachy. Nie chodzi w nim jedynie o kondycję fizyczną czy przygotowanie, ale o „niezłomność psychologiczną”. Operator Delty musi wykazać się zdolnością do samodzielnego myślenia, reagowania i improwizowania w warunkach ekstremalnego stresu oraz obciążenia fizycznego. To właśnie ta „inteligencja operacyjna” ma sprawiać, że są oni wybierani do zadań o najwyższym ryzyku politycznym, takich jak infiltracja kryjówek i kwater wrogich reżimów.

Działanie i misje

Dziś Delta, a w zasadzie ACE (ang. Army Compartmented Elements) operuje pod kontrolą Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych (JSOC – Joint Special Operation Command), choć administracyjnie wspierana jest też przez Dowództwo Operacji Specjalnych Armii (USASOC - US Army Special Operation Command). Zadania realizowane przez operatorów jednostki obejmują:

Zwalczanie terroryzmu w zakresie likwidacji komórek terrorystycznych i chwytanie celów o wysokiej wartości, takich jak przywódcy organizacji a czasem, krajów.

Operacje ratunkowe, takie jak uwalnianie zakładników z rąk wrogich państw lub grup przestępczych.

Misje niejawne, czyli wszelkie „czarne operacje” w bliskiej współpracy z CIA i innymi służbami. Oznacza to często działania skrycie na terytorium krajów, które niekoniecznie są wrogie wobec USA.

Ochrona VIP, czyli zapewnianie bezpieczeństwa wysokim rangą funcjonariuszy państwa w strefach działań wojennych. Wszedzie tam, gdzie możliwości innych służb, takich jak Secret Service, mogą okazać się niedostateczne lub nieadekwatneSzlak bojowy: Od porażki w Iranie do porwania Maduro

Szlak bojowy: Od porażki w Iranie do porwania Maduro

Choć wiele operacji Delty pozostaje utajnionych, te, które ujrzały światło dzienne, stanowią ważne rozdziały we współczesnej historii wojskowości. Jednostka brała udział w kluczowych konfliktach ostatnich dekad. Nie zawsze z sukcesem.Pierwsza i wyjatkowo nieudana akcja, to Operacja Eagle Claw (1980). Tragiczna w skutkach próba ratowania zakładników w Iranie, po obaleniu szacha i zajęciu ambasady USA. Skończyła się okna spektakularną porażką, ale jak każda porażka, została wzięta pod uwagę. Doprowadziła do reformy sił specjalnych i powstania 160. Pułku Lotnitwa Operacji Specjalnych, który szkoli się i współdziała z jednostkami specjalnymi US Army.

Operacja Acid Gambit - odbicie z więzie amerykańskiego obywatela Kurta Muse podczas amerykańskiej inwazji na Panamę w grudniu 1989 roku. Operatorzy Delty wylądowali na dachu więzienia korzystając ze śmigłowców 160. Pułku i uwolnili więźnia nim Inwazja się rozpoczęła.

Operacja Gothic Serpent w 1993 roku, której celem było schwytanie somalijskiego przywdócy Mohameda Farraha Aidida. Skończyła się ona zdarzeniami pokazanymi w słynnymi filmie Black Hawk Down, znymi lepiej jako Bitwa w Mogadiszu.

Wojna z terroryzmem to okres szczególnej aktywności Delta Force. Od bitwy o kompleks jaskiń Tora Bora, przez schwytanie Saddama Husajna (Operacja Red Dawn), aż po eliminację lidera ISIS, Abu Bakra al-Baghdadiego (Operacja Kayla Mueller).

Walka z kartelami w Ameryce południowej: Delta odegrała kluczową rolę w schwytaniu lidera kartelu Sinaloa, Joaquina „El Chapo” Guzmana (Operacja Black Swan). Prowadziłą też liczne działania przeciw handlarzom i producentom narkotyków.

Do tej ostatniej kategorii prezydent Donald Trump chce wpisac pojmanie Nicolasa Maduro, przedstawiając go nie jako dyktatora, ale szefa organizacji przestępczej – kartelu narkotykowego. Dziś trudno powiedzieć jak skończy się ta historia. Pozostaje jednak faktem, że pojmanie Maduro i wywiezienie go z Wenezueli to kolejny spektakularny suckes Delty/ACE. Akcję przeprowadzono skutecznie pomimo wzmocnienia ochrony dyktatora i spektakularnych przygotowań całego kraju na amerykański atak.