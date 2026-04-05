Czym jest "gunboat diplomacy"?

Portal "Diplo" opisuje "gunboat diplomacy" jako użycie lub demonstrację ograniczonej siły morskiej – przede wszystkim okrętów marynarki wojennej – w celu wywarcia presji na inne państwo i wsparcia działań dyplomatycznych. Chodzi o sytuacje, w których obecność jednostek pod banderą danego państwa ma wymusić zmianę zachowania adwersarza, przy założeniu, że nie dochodzi do poważnego konfliktu.

Encyklopedia Britannica definiuje "dyplomację kanonierek" jako stosowanie groźby siły lub ograniczonego jej użycia przez mocarstwo, aby wpływać na decyzje słabszego państwa, zazwyczaj z wykorzystaniem przewagi morskiej. Cambridge Dictionary wskazuje z kolei na "agresywną politykę zagraniczną, w której do wywierania presji używa się okrętów", tak aby skłonić inne państwo do określonych ustępstw. W słownikach politycznych pojęcie to klasyfikuje się jako odmianę dyplomacji przymusu, obok sankcji gospodarczych i innych form presji poniżej progu wojny.

Brytyjski badacz James Cable ujął to syntetycznie, definiując "gunboat diplomacy" jako "użycie lub groźbę użycia ograniczonej siły morskiej, innej niż w ramach wojny, w celu uzyskania korzyści lub uniknięcia straty". W jego ujęciu kluczowe są trzy elementy: ograniczony charakter użycia siły, powiązanie z celami polityki zagranicznej oraz założenie, że jeśli operacja przeradza się w wojnę, to narzędzie dyplomacji kanonierek należy uznać za nieskuteczne.

Od kanonierki na redzie do najkrótszej wojny świata

Historyczne przykłady, na których zbudowano pojęcie "gunboat diplomacy", pochodzą z okresu, gdy przewaga flot europejskich i amerykańskiej umożliwiała jednostronne wymuszanie decyzji na słabszych państwach. Chodziło o sytuacje, w których okręty wpływały do kluczowego portu, stawały na redzie, formułowano ultimatum, a sama obecność siły była głównym argumentem w negocjacjach.

U.S. State Department, omawiając wysłanie eskadry komodora Metthew Perry’ego do Japonii w latach 50. XIX wieku, wprost wiąże tę operację z logiką dyplomacji kanonierek. Niewielkie zgrupowanie okrętów wpłynęło do Zatoki Tokijskiej z jasną wiadomością: albo dojdzie do otwarcia portów i zawarcia traktatu, albo możliwe jest użycie siły. Japonia zdecydowała się negocjować, a sam sygnał wysłany przez US Navy stał się jednym z symboli wymuszonej zmiany porządku.

Kanonierki i krążowniki wykorzystywano do blokad portów

Podobne mechanizmy widoczne były w działaniach flot europejskich wobec państw Ameryki Łacińskiej i Afryki, gdzie pretekstem bywała ochrona inwestorów lub obywateli, a rzeczywistym celem – zabezpieczenie wpływów i koncesji. Portal "Diplo" przypomina, że kanonierki i krążowniki wykorzystywano do blokad portów, zajmowania kluczowych punktów nadbrzeża oraz prowokowania "pokazowych" kryzysów, które kończyły się podpisaniem korzystnych dla mocarstwa traktatów.

W literaturze często przywoływanym, skrajnym przypadkiem dyplomacji kanonierek jest wojna anglo‑zanzibarska z 1896 roku, nazywana najkrótszą wojną w historii. Po sporze o sukcesję na tronie Zanzibaru Londyn postawił twarde ultimatum nowemu władcy, wzywając go do ustąpienia z urzędu. Gdy ultimatum wygasło, jednostki Royal Navy otworzyły ogień w kierunku pałacu i baterii broniących portu, szybko przygważdżając obrońców i zatapiając jedyną jednostkę zanzibarskiej "floty". Szacunki mówią o 38–45 minutach walki – po których strona zanzibarska skapitulowała, a Brytyjczycy osadzili na tronie kandydata zgodnego z ich interesami. W tym przypadku "dyplomacja kanonierek" praktycznie natychmiast przeszła w ograniczone, ale brutalne użycie siły, które rozstrzygnęło kryzys polityczny bez długotrwałej kampanii lądowej.

Współczesne przykłady presji "kanonierek"

Współczesne źródła pokazują, że zjawisko nie zniknęło razem z mocarstwami kolonialnymi, a zostało zontegrowane w szerszy zestaw działań hybrydowych na morzu. Portal "The Conversation" opisuje, jak klasyczne narzędzia przymusu morskiego przekształciły się w element "maritime hybrid warfare": kombinacji obecności okrętów, aktywności straży wybrzeża, "szarych flot", sporów prawnych, sankcji ekonomicznych i operacji informacyjnych. Artykuł pokazuje dwa główne kierunki, w których dziś najczęściej mówi się o dyplomacji kanonierek. Pierwszy dotyczy działań USA – od Zatoki Perskiej po południową część Karaibów. Drugi – polityki Chin na Morzu Południowochińskim i na akwenach otaczających Tajwan. W obu przypadkach obecność sił morskich i jednostek straży wybrzeża ma być czytelnie powiązana z oczekiwaniami politycznymi wobec drugiej strony.

W analizie "Gunboat diplomacy: How classic naval coercion has evolved into hybrid warfare on the water" autorzy wskazują, że w rejonie Morza Południowochińskiego chińskie jednostki straży wybrzeża i "milicje morskie" używają takich środków jak blokowanie, taranowanie czy użycie armatek wodnych wobec jednostek państw regionu. Formalnie Pekin przedstawia to jako egzekwowanie prawa, ale praktycznym skutkiem jest ograniczanie swobody poruszania się po spornych akwenach.

Obecność jednostek US Navy i US Coast Guard a dyplomacja kanonierek

Ta sama analiza wskazuje, że od 2025 roku w południowej części Karaibów działania sił amerykańskich wobec karteli narkotykowych i podmiotów powiązanych z Wenezuelą również przybrały formy bliskie klasycznej dyplomacji kanonierek. Chodzi o silną obecność jednostek US Navy i US Coast Guard, przechwytywanie małych jednostek na pełnym morzu oraz publiczne udostępnianie materiałów wideo z "precyzyjnych uderzeń" na cele pływające. To wszystko odbywa się przy równoległej narracji o "nie‑międzynarodowym konflikcie zbrojnym" z kartelami, ale z praktycznej perspektywy jest to przymus morski wobec państwa, które toleruje działalność tych podmiotów.

Tekst "America's failing gunboat diplomacy" w "The Economist" idzie krok dalej, stawiając tezę, że prezydent Donald Trump w drugiej kadencji zbyt często sięgał po rozwiązania w stylu XIX wieku – groźby bombardowań, demonstracje siły morskiej u wybrzeży przeciwnika – oczekując szybkich efektów, których otoczenie międzynarodowe nie było już gotowe przyjąć. Autor cytuje współpracowników Trumpa, którzy wyrażali zdziwienie, że Iran nie "kapituluje" mimo koncentracji sił amerykańskich u jego wybrzeży, oraz zwraca uwagę, że tego typu polityka stała się łatwym celem propagandowym dla Chin oraz Iranu.

Portal "Diplo" w nowszym tekście "High stakes on the high seas" nazywa to wprost "Monroe Doctrine and gunboat diplomacy 2.0": połączeniem tradycyjnej projekcji siły z nowymi narzędziami presji, stosowanymi w środowisku wielobiegunowym, gdzie każdy ruch flotą natychmiast podlega ocenie sojuszników, opinii publicznej, rywali oraz adwersarzy. Autorzy wskazują, że nadmierne poleganie na demonstracjach siły bez spójnej strategii politycznej grozi erozją wiarygodności państwa, które z nich korzysta.

Chińska "gunboat diplomacy" przyjmuje formę długotrwałej, rozproszonej presji

W przypadku Chin "gunboat diplomacy" przyjmuje formę długotrwałej, rozproszonej presji. Obecność okrętów i straży wybrzeża w spornych rejonach, incydenty o niskiej intensywności oraz argumentacja prawna bazująca na "historycznych prawach" tworzą system, w którym normalna działalność innych użytkowników akwenów staje się stopniowo coraz bardziej kosztowna. Portal "The Conversation" wskazuje, że to również mieści się w definicji Jamesa Cabela: jest to "użycie ograniczonej siły morskiej" połączone z negocjacjami, mające wymusić określone zachowania bez otwartego konfliktu.

Na tym tle częstsze użycie terminu "dyplomacji kanonierek" w przestrzeni medialnej pełni kilka ról. Po pierwsze, daje prosty skrót do opisania sytuacji, w której to ruch okrętów – wejście do cieśniny, obecność w pobliżu złoża, demonstracyjne ćwiczenia – staje się głównym komunikatem politycznym. Po drugie, niesie ze sobą konotacje imperialne, przypominając XIX‑wieczną logikę silnego wymuszającego decyzje na słabszym. Po trzecie, spłaszcza bardzo różne praktyki – od pojawienia się floty na redzie w kolonii po złożone operacje hybrydowe – do jednego, medialnie atrakcyjnego hasła.

Z perspektywy analitycznej warto więc traktować "dyplomację kanonierek" jako część szerszej kategorii dyplomacji przymusu i presji hybrydowej na morzu. Sam termin ma swoją użyteczność – pozwala uchwycić przypadki, w których okręt staje się przedłużeniem noty dyplomatycznej – ale nie zastępuje precyzyjnego opisu narzędzi, którymi dziś się operuje: od straży wybrzeża, przez instrumenty prawne, po działania w domenie cyber i informacyjnej.