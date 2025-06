Zawieszenie broni między Iranem a Izraelem. Apel Trumpa o przestrzeganie rozejmu

Donald Trump ogłosił we wtorek (24 czerwca) , że zawieszenie broni między Iranem a Izraelem weszło w życie. Zaapelował do obu stron konfliktu o przestrzeganie postanowień umowy. Irańskie media również poinformowały o rozpoczęciu procesu zawieszenia broni po czterech falach ostrzału balistycznego Izraela. Czy to oznacza koniec konfliktu?