Trump twierdzi, że osiągnięto zawieszenie broni między Izraelem a Iranem

Trump mówi o zawieszeniu broni między Iranem i Izraelem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran i Izrael zgodziły się na „całkowite i kompletne” zawieszenie broni, które ma wejść w życie w ciągu najbliższych godzin.

„GRATULACJE DLA WSZYSTKICH! Izrael i Iran w pełni uzgodniły, że nastąpi całkowite i kompletne ZAWIESZENIE BRONI (za około 6 godzin, kiedy Izrael i Iran zakończą trwające, ostatnie misje!), na 12 godzin, po czym wojna zostanie uznana za ZAKOŃCZONĄ!” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Według Trumpa, rozejm ma przebiegać etapami. Najpierw 12-godzinną przerwę w działaniach zbrojnych ma ogłosić Iran, a następnie Izrael. Po upływie 24 godzin ma nastąpić oficjalne ogłoszenie zakończenia konfliktu.

President Trump has accomplished what no other president in history could ever imagine — the obliteration of the Iranian Regime’s nuclear program, and an unprecedented ceasefire between Israel and Iran. Truly remarkable! 🇺🇸 pic.twitter.com/yXznHD0OJc— Karoline Leavitt (@PressSec) June 23, 2025

"Wojna 12-dniowa" wkrótce się skończy?

Trump wyraził nadzieję, że konflikt uda się zakończyć, nazywając go „wojną 12-DNIOWĄ". Podkreślił, że dzięki "Wytrzymałości, Odwadze i Inteligencji" obu krajów udało się uniknąć długotrwałej wojny, która mogłaby zniszczyć cały Bliski Wschód.

„Zakładając, że wszystko zadziała tak, jak powinno, a tak będzie, chciałbym pogratulować obu krajom, Izraelowi i Iranowi, posiadania Wytrzymałości, Odwagi i Inteligencji, aby zakończyć to, co powinno być nazywane WOJNĄ 12-DNIOWĄ. To wojna, która mogła trwać latami i zniszczyć cały Bliski Wschód, ale tak się nie stało i nigdy się nie stanie!” - napisał Trump. „Niech Bóg błogosławi Izrael, niech Bóg błogosławi Iran, niech Bóg błogosławi Bliski Wschód, niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI ŚWIAT!” - dodał.

W ogłoszeniu Donalda Trumpa brakuje wielu istotnych informacji. Prezydent USA nie wspomniał o ewentualnych negocjacjach pokojowych. Kolejną kwestią jest to, że ani Izrael, ani Iran oficjalnie nie potwierdziły jeszcze zawieszenia broni. Jak jednak donosi agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz Iranu, Teheran miał przyjąć propozycję zawieszenia broni z Izraelem. To Katar miał odegrać kluczową rolę w przekonaniu Iranu do przyjęcia propozycji.