Trump dziękuje Iranowi za "wczesne powiadomienie". Czy nadchodzi pokój na Bliskim Wschodzie?

Prezydent Donald Trump zaskoczył opinię publiczną, dziękując Iranowi za "wczesne powiadomienie" po ataku rakietowym na amerykańską bazę w Katarze. Jak napisał na swoim portalu Truth Social:

„Chcę podziękować Iranowi za wczesne powiadomienie, dzięki któremu nikt nie zginął ani nie został ranny.”

Brak ofiar i szkód

Trump podkreślił, że w wyniku ataku nie ucierpiał żaden Amerykanin i nie wyrządzono szkód. To mogło wpłynąć na jego decyzję o podziękowaniu Iranowi. Prezydent powiadomił, że Iran wykorzystał do ataku 14 pocisków, z czego 13 zostało strąconych, a jeden "zmierzał w kierunku niestwarzającym zagrożenia". Ocenił, że Iran może teraz "podążać w stronę pokoju i harmonii w regionie". Zapowiedział, że będzie "z entuzjazmem" zachęcał do tego samego Izrael.

Apel o pokój

Trump wyraził nadzieję na deeskalację napięć i zaapelował o pokój na Bliskim Wschodzie. Jak dodał:

„Co najważniejsze, wyrzucili to wszystko ze swojego 'systemu' i miejmy nadzieję, że nie będzie już więcej NIENAWIŚCI.”

Trump zachęcił również Izrael do podążania za pokojem i harmonią w regionie.

Podziękowania dla Kataru

W drugim wpisie na Truth Social Trump podziękował emirowi Kataru za "wszystko, co zrobił, aby osiągnąć pokój w regionie". To sugeruje, że Katar mógł odegrać rolę mediatora w konflikcie.

"Gratulacje świecie, nadszedł czas na pokój!"

W trzecim wpisie Trump napisał: "GRATULACJE ŚWIECIE, NADSZEDŁ CZAS NA POKÓJ!". Czy to oznacza, że Trump wierzy w możliwość trwałego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie?