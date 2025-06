Iran zaatakował bazę USA w Katarze. To odpowiedź Teheranu za atak Trump

Spis treści

Iran w poniedziałek przeprowadził atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową w Katarze, odwet za amerykańskie bombardowanie jego obiektów nuklearnych. Iran wystrzelił rakiety w Al Udeid Air Base w Katarze. Jest to największa baza USA na Bliskim Wschodzie, która służy jako wysunięta kwatera główna Centralnego Dowództwa USA i mieści około 10 000 żołnierzy.

Baza lotnicza Al Udeid w Katarze została zaatakowana „rakietami balistycznymi krótkiego i średniego zasięgu pochodzącymi z Iranu” – poinformował w poniedziałek przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, których cytuje CNN.

„W tej chwili nie ma doniesień o ofiarach w USA” – powiedział urzędnik. „Śledzimy tę sytuację uważnie i podamy więcej informacji, gdy tylko będą dostępne”.

Według agencji Reutersa, powołujacej sie na swoje źródła, Iran poinformował o swoich planach USA za pośrednictwem dwóch kanałów dyplomatycznych na kilka godzin przed atakami na Katar. Jak dodał Reuters, powołując się na amerykańskiego urzędnika wojskowego, poza Katarem nie odnotowano żadnego innego ataku ze strony Iranu.

Baza lotnicza Al Udeid

Baza lotnicza Al Udeid, położona jest 20 km na południowy zachód od Dohy w Katarze, jest największą amerykańską bazą wojskową na Bliskim Wschodzie i kluczowym centrum operacyjnym Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM). Stacjonuje tam około 10 000–11 000 żołnierzy, głównie z USA, ale także z Kataru i innych sojuszników, takich jak Wielka Brytania. Dysponuje pasem startowym o długości 3,8 km, zdolnym obsługiwać największe samoloty, w tym B-52, C-17, F-22, drony MQ-9 Reaper i tankowce KC-135. Baza posiada hangary, magazyny amunicji, centra dowodzenia i zaawansowane zaplecze logistyczne, wspierając operacje w Iraku, Syrii i Afganistanie. Jest kluczowa dla misji lotniczych, rozpoznawczych i logistycznych, a także dla systemów obrony przeciwrakietowej, takich jak Patriot. Wybudowana w 1996 roku przez Katar za 1 miliard dolarów, została rozbudowana po 2001 roku, stając się strategicznym hubem po wycofaniu wojsk USA z Arabii Saudyjskiej w 2003 roku.

Jak podała stacja CNN, bazując na zdjęciach satelitarnych wykonanych 19 czerwca, widać na nich niemal puste płyty postojowe, amerykańskie samoloty, które nie miały osłony, zostały w zeszłym tygodniu wycofane z bazy lotniczej Al Udeid w Katarze. Oznacza to, że samoloty zostały przeniesione przed atakiem rakietowym Iranu na Al Udeid, który był odpowiedzią na amerykański atak na tamtejsze obiekty nuklearne w weekend.

Dwóch przedstawicieli Departamentu Obrony poinformowało w zeszłym tygodniu CNN, że samoloty zostały przetransportowane w inne miejsca w ramach działań armii USA mających na celu ochronę aktywów i sprzętu na Bliskim Wschodzie w obliczu konfliktu między Iranem a Izraelem. Ponadto wszystkie okręty US Navy, które zostały rozmieszczone na wysuniętych pozycjach w Naval Support Activity Bahrain — bazie US Navy w tym wyspiarskim kraju — opuściły port w zeszłym tygodniu. Nie jest jasne, dokąd popłynęły samoloty i okręty.

Odpowiedź Iranu na agresje USA

Oświadczenie zostało ogłoszone w telewizji państwowej przy dźwiękach muzyki wojskowej. Napis na ekranie nazwał to „potężną i skuteczną odpowiedzią sił zbrojnych Iranu na agresję Ameryki”.

„Islamska Republika Iranu, polegając na Bogu Wszechmogącym i wiernym, dumnym narodzie Iranu, nigdy nie pozostawi bez odpowiedzi żadnej agresji przeciwko swojej integralności terytorialnej, suwerenności lub bezpieczeństwu narodowemu” – czytamy w oświadczeniu.

W telewizyjnym przemówieniu rzecznik Sił Zbrojnych Iranu powiedział, że ataki na amerykańską bazę w Katarze zostały przeprowadzone przez Korpus Strażników Rewolucji. „Ostrzegamy naszych wrogów, że era uderzeń i ucieczek dobiegła końca” – powiedział rzecznik.

Katar zamyka przestrzeń powietrzną

Do ataku doszło wkrótce po tym, jak Katar zamknął swoją przestrzeń powietrzną w ramach środków ostrożności w związku z groźbami ze strony Iranu. Zjednoczone Emiraty Arabskie dołączyły do ​​Kataru w zamykaniu swojej przestrzeni powietrznej, zgodnie z analizą tras lotów i nagrań audio kontroli ruchu lotniczego przeprowadzoną przez Flightradar24, witrynę śledzącą loty. „Wiele samolotów jest zmuszonych zawrócić”, podała witryna. Oba kraje są głównymi węzłami międzynarodowego ruchu lotniczego.

Iran - Nie zainicjowaliśmy wojny

Prezydent Masoud Pezeshkian napisał na platformie społecznościowej X tuż przed atakiem:

„Nie zainicjowaliśmy wojny ani jej nie szukaliśmy. Ale nie pozostawimy inwazji wielkiego Iranu bez odpowiedzi. Z całego serca będziemy stać za bezpieczeństwem ukochanego narodu i odpowiemy na każdą ranę na ciele Iranu, uciekając się do wiary, mądrości i determinacji. Ludzie! Bóg się nami opiekuje”.

Irańskie siły zbrojne poinformowały w oświadczeniu, że zaatakowały bazę Al-Udeid w Katarze „niszczycielskim i potężnym” atakiem rakietowym. Siły zbrojne oświadczyły również, że nie pozostawią żadnego ataku na terytorium Iranu bez odpowiedzi, niezależnie od okoliczności.

Najwyższe irańskie służby bezpieczeństwa poinformowały w oświadczeniu, że ich siły zbrojne użyły takiej samej liczby bomb, jakiej użyły Stany Zjednoczone w ataku na irańskie obiekty nuklearne. Poinformowano również, że amerykańska baza znajduje się daleko od ośrodków miejskich i obszarów mieszkalnych w Katarze.

Dodano, że akcja ta nie stanowi żadnego zagrożenia dla „naszego przyjaznego i braterskiego” sąsiada Kataru.

USA monitorują sytuacje

Jak podała stacja CNN powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą, Stany Zjednoczone śledzą liczne rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku amerykańskich instalacji wojskowych w Katarze i Iraku.

Według urzędnika Białego Domu, sekretarz obrony Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dan Caine znajdują się w Sali Sytuacyjnej.

Katar wzywa obywateli do zachowania spokoju

Bahrajn wzywa obywateli do zachowania spokoju i udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Katarska obrona powietrzna przechwyciła atak rakietowy na amerykańską bazę wojskową Al Udeid, podała telewizja Al Jazeera, powołując się na ministra obrony.

Jak poinformowało CNN wiele źródeł zaznajomionych ze sprawą, personel amerykański w ambasadach w Katarze i Bahrajnie „chowa się i kryje”, podczas gdy Iran wystrzeliwuje rakiety odwetowe w stronę Kataru i Iraku.

Jak podają źródła, środek ochronny stosuje się w przypadku otrzymania informacji o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Katar poinformował, że zastrzega sobie prawo do bezpośredniej odpowiedzi zgodnie z prawem międzynarodowym po tym, jak Iran zaatakował amerykańską bazę wojskową Al Udeid w Dosze w odpowiedzi na atak USA na irańskie obiekty nuklearne.

Ministerstwo obrony Kataru poinformowało, że jego obrona przeciwlotnicza „skutecznie” przechwyciła atak rakietowy wymierzony w bazę lotniczą Al-Udeid w Katarze, dodając, że w wyniku ataku nikt nie zginął ani nie został ranny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru potępiło atak na bazę Al Udeid przeprowadzony przez irańską Gwardię Rewolucyjną, nazywając go „rażącym naruszeniem suwerenności Kataru, jego przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego”.

New York Times podał, że Iran koordynował ataki na amerykańską bazę lotniczą w Katarze z katarskimi urzędnikami i z wyprzedzeniem poinformował o nadchodzących atakach, aby zminimalizować liczbę ofiar, według trzech irańskich urzędników zaznajomionych z planami. Urzędnicy powiedzieli, że Iran symbolicznie musiał uderzyć w USA, ale jednocześnie przeprowadzić to w sposób, który umożliwiłby wszystkim stronom wyjście z sytuacji; opisali to jako podobną strategię do tej z 2020 r., kiedy Iran dał Irakowi znać, zanim wystrzelił rakiety balistyczne w amerykańską bazę w Iraku po zabójstwie swojego najwyższego generała.

Katar potępia atak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru potępiło atak na bazę Al Udeid przeprowadzony przez irańską Gwardię Rewolucyjną, nazywając go „rażącym naruszeniem suwerenności Kataru, jego przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego”. Ministerstwo dodało, że kontynuacja tego typu działań militarnych zagraża bezpieczeństwu i stabilności regionu.

„Wzywamy do natychmiastowego zakończenia wszelkich działań militarnych” – oświadczyło MSZ Kataru.

Ministerstwo Obrony Kataru poinformowało, że irańskie ataki na ten bogaty w gaz kraj nie spowodowały żadnych ofiar.

Ministerstwo dodało, że siły katarskie brały udział w przechwytywaniu irańskich rakiet skierowanych w stronę bazy Al Udeid, w której stacjonują wojska amerykańskie. Dodano, że przestrzeń powietrzna Kataru jest obecnie bezpieczna.

Według informacji podanych przez Reutersa jest brak ofiar:

„Baza została ewakuowana wcześniej, zgodnie z ustalonymi środkami bezpieczeństwa i ostrożności, biorąc pod uwagę napięcia w regionie. Podjęto wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu bazy, w tym członków Sił Zbrojnych Kataru, sił zaprzyjaźnionych i innych. Atak nie spowodował żadnych obrażeń ani ofiar śmiertelnych”.

Atak na Irak

Iran poinformował, że wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskiej bazy wojskowej w Iraku, podała irańska państwowa agencja prasowa Tasnim.

Operacja rakietowa Iranu przeciwko amerykańskim bazom w Katarze i Iraku nosi kryptonim „O Abu Abdullah”, co oznacza „Błogosławieństwo zwycięstwa”.

Baza w Syrii w najwyższej gotowości

Główna baza w północno-wschodniej Syrii, w której stacjonują wojska amerykańskie, jest w stanie pełnej gotowości i przygotowana na ewentualne ataki ze strony Iranu lub grup powiązanych z Iranem, poinformowało Reutersa syryjskie źródło w służbach bezpieczeństwa.

Baza znana jest jako Qasrak i jest jedną z dwóch baz w północno-wschodniej prowincji Hasakah, w których stacjonują wojska amerykańskie.

Władze Bahrajnu, w którym znajduje się siedziba Piątej Floty Stanów Zjednoczonych, poinformowały o tymczasowym zawieszeniu lotów w swojej przestrzeni powietrznej.