Ukraińcy uderzyli 2000 km od granicy. To pierwszy tak daleki atak w rosyjskiej Republice Komi

Ukraińskie drony uderzyły głęboko w Rosji

Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię ropy, która najprawdopodobniej zaopatrywała w paliwo rosyjską armię. Pojawiają się doniesienia, że była to jedna z rafinerii należących do koncernu Łukoil, zlokalizowana w miejscowości Uchta, a w efekcie ataku doszło do wycieku oraz uszkodzenia instalacji do przetwarzania i kondensacji gazu. Ukraińcy na razie oficjalnie nie informują, kto stał za operacją, a także jakie bezzałogowce zostały wykorzystane podczas tej misji.

Rosyjskie kanały informacyjne, w tym propagandowy kanał Mash mają jednak swoje teorie na ten temat. Według tego ostatniego Ukraińcy podczas ataku na rosyjską rafinerię mieli sięgnąć po drony polskiej produkcji FlyEye. Mash informuje również, że zostały one wystrzelone z obwodu czernihowskiego, który znajduje się około 1700 km od miejsca uderzenia. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że strona ukraińska na razie nie potwierdziła tych doniesień, a rosyjskie kanały w serwisie społecznościowym Telegram wielokrotnie rozpowszechniały nieprawdziwe wiadomości. Dodatkowo nagranie zamieszczone przez Mash przeczy jakoby użyty dron miał być dronem FlyEye. Jest to również bezzałogowiec przeznaczony do innych zadań niż misje typowo uderzeniowe.

Polskie drony na wyposażeniu ukraińskiej armii

Ukraina w swoim „arsenale dronowym” posiada kilka polskich modeli bezzałogowców. Są to przede wszystkim systemy produkowane przez WB Group, czyli rozpoznawczy FlyEye oraz drony typu kamikaze Warmate. FlyEye używany jest do obserwacji, naprowadzania artylerii i oceny skutków trafień, Warmate zaś pełni rolę wyspecjalizowanej amunicji krążącej do uderzeń na cele punktowe. Informacje o praktycznym użyciu tych systemów potwierdza zarówno producent, jak i niezależne relacje z pola walki.

Część egzemplarzy trafiła do Ukrainy w ramach oficjalnej pomocy wojskowej i transferów rządowych po 2022 roku, inne zostały nabyte dzięki zbiórkom społecznościowym i prywatnym inicjatywom, a jeszcze inne przez pośredników lub zakupy i przekazania realizowane przez trzecie państwa. Już w pierwszych miesiącach konfliktu prywatne i obywatelskie zbiórki w Polsce kupowały zestawy Warmate, które następnie przekazywano ukraińskim jednostkom.

Jak Ukraińcy wykorzystują polskie drony w praktyce?

FlyEye to mały, ręcznie lub z wyrzutni odpalany bezzałogowiec przeznaczony do rozpoznania taktycznego, opracowany w ramach WB Group. Konstrukcja charakteryzuje się m.in. cichym napędem elektrycznym i głowicą obserwacyjną z możliwością pracy dziennej i nocnej. Urządzenie ma rozpiętość około 3,6 m, długość ok. 1,8 m, maksymalną prędkość w przedziale 60–120 km/h i czas pracy przekraczający 2,5–3 godziny.

Zasięg transmisji w linii widzenia to standardowo dziesiątki kilometrów, ale konfigurowalne stacje i anteny zwiększają tę wartość, a udźwig pozwala na montaż dodatkowych sensorów o masie kilku kilogramów. FlyEye służy głównie do obserwacji i korekty ognia, wykrywania ruchu przeciwnika i monitorowania strefy ogniowej w przeciwieństwie do dronów Warmate, które pełnią bardziej „zaawansowane” zadania.

Warmate jest to bowiem rodzina amunicji krążących (loitering munitions) opracowanych przez WB Group. Modele z pierwszej generacji to lekkie drony o masie startowej rzędu 5–6 kg, rozpiętości ok. 1,6 m, które standardowo przenoszą głowice o masie 1-1,5 kg (np. HE/HE-FRAG/HEAT czy głowice termobaryczne) i mają zasięg ok, 30 km.

Nowsze warianty Warmate są większe, mają wydajniejsze ładunki i dłuższy zasięg. Urządzenia są zdolne do rozwinięcia maksymalnej prędkości 150 km/h i lotu w różnych trybach, w tym automatycznym i tzw. „target-lock” z możliwością prowadzenia naprowadzania w fazie ataku. Ukraińcy używają Warmate głównie podczas uderzeń na cele punktowe.

Ukraińskie drony dalekiego zasięgu

Nie można zapominać, że Ukraińcy posiadają drony dalekiego zasięgu rodzimej produkcji, które są zdolne do przeprowadzania uderzeń w głębi Rosji. Zwłaszcza że po 2022 r. Ukraina szybko przekształciła się w jeden z dynamicznej rozwijających się ośrodków bezzałogowych technologii wojskowych i jak informował minister obrony Ukrainy Rustem Umerow, ukraińskie firmy zwiększyły swoje zdolności przemysłowe do produkcji czterech milionów dronów rocznie.

Do tej grupy można zaliczyć np. drony Rubaka, Bóber, Batjar i chociażby UJ-22 Airborne. Ich zasięgi od 500 do nawet 1000 km pozwalają na działania daleko za linią frontu, często zaskakując obronę przeciwlotniczą przeciwnika. Warto również przypomnieć, że w marcu 2025 r. prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski informował o udanych testach bezzałogowca o zasięgu 3 tys. kilometrów.