USA wzmocnią obronę północnej Japonii. Myśliwce 5. generacji F-35 zastąpią F-16

„Wymiana” floty rozpocznie się wiosną 2026 roku, w ramach trwającego przezbrajania jednostek US Air Force w samoloty 5. generacji. Obecnie w Bazie Lotniczej Mizawa stacjonuje 48 samolotów wielozadaniowych F-16C/D należących do 35. Skrzydła Myśliwskiego (35th Fighter Wing), którego samoloty są bardzo intensywnie eksploatowane. W 2022 roku pierwsza ze stacjonujących tam maszyn przekroczyła limit 10 000 godzin lotu.

Wiosną 2026 roku, do bazy znajdującej się na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Honsiu w prowincji Aomari, zaczną trafiać pierwsze 36 samoloty F-35A, które mają tam zastąpić wysłużone „szesnastki”. Dlaczego potrwa to aż tak długo? Ponieważ niezbędna jest modernizacja i remont bazy przed przyjęciem nowych samolotów. Prace będą związane zarówno z unowocześnieniem infrastruktury jak też dostosowaniem jej do specyficznych wymagań i oprzyrządowania stosowanego przy obsłudze samolotów 5 generacji.

Planowana wymiana jest częścią wysiłków Waszyngtonu zmierzających do stopniowej modernizacji sił USA stacjonujących w Japonii. Jak poinformował Departament Obrony USA, jest to spowodowane rosnącymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa regionalnego ze strony Chin, Korei Północnej i Rosji. W przypadku bazy na północy Japonii zagrożeniem są przede wszystkim agresywne działania sił powietrznych Rosji oraz Chin, które coraz częściej działają wspólnie. Przykładem jest niedawny incydent spowodowany przez wspólny „patrol strategiczny” bombowców Chin i Rosji u wybrzeży Korei Południowej.