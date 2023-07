Ukraina zostanie członkiem NATO. Zdecydowano o skróceniu dla niej Planu Działań na Rzecz Członkostwa

Co to za pakiet? To:

• nowy program wsparcia militarnego dla Ukrainy, by pomóc temu państwu odejść od standardów sowieckich,

• utworzenie Rady NATO-Ukraina, gdzie będziemy działać na zasadzie równości, oraz

• potwierdzenie, że Ukraina zostanie członkiem NATO. – Sojusznicy uzgodnili też zniesienie wymogu wypełnienia przez Ukrainę Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP), który skróci proces z dwu do jednoetapowego – podkreślił szef NATO, zaznaczając, że Ukraina daleko przewyższyła już warunki stawiane zwykle w MAP.

Jens Stoltenberg zapewnił, że zaproszenie do Sojuszu zostanie Ukrainie wysłane, gdy „warunki ku temu zostaną spełnione”. Kijów może zacząć je spełniać – zważywszy na treść artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego – po zakończeniu wojny. Gdy ta trwa, a Ukraina stałaby się członkiem NATO, to państwa doń należące znalazłby się – co podkreślił w poniedziałek Joe Biden – w stanie wojny z Federacją Rosyjską.

Stoltenberg poinformował, że „nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów”. – Mamy teraz program dotyczący tego, jak przybliżyć Ukrainę do NATO; jego częścią są ustalenia dotyczące interoperacyjności wojsk NATO i Ukrainy. Nigdy nie było silniejszego sygnału ze strony NATO dotyczącego przyszłości Ukrainy w Sojuszu.

Przypomnijmy treść artykułu 5.:

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

W środę drugi dzień szczytu wileńskiego. Zaplanowano posiedzenie Rady NATO-Ukraina z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. We wtorek prezydent Ukrainy miał wystąpienie podczas okolicznościowego koncertu na rzecz wsparcia jego kraju. Podziękował zgromadzonym za wspieranie Ukrainy, a przemówienie spuentował stwierdzeniem: „NATO da Ukrainie bezpieczeństwo. Ukraina uczyni NATO silniejszym”.

Odnotować należy, jako ważną, decyzję ministrów obrony 11 państw NATO, którzy zdecydowali o powołaniu koalicji w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. Wszystkie szkolenia mają się odbywać poza Ukrainą. Centrum szkoleniowe dla ukraińskich pilotów powstanie w Rumunii i zacznie działać w sierpniu – przekazał dziennikarzom obsługującym obrady wileńskiego szczytu p.o. ministra obrony Danii Troels Lund Poulsen, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak zadeklarowali, że Polska, która przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29, jest gotowa szkolić ukraińskich lotników w obsłudze F-16. Nie może jednak przekazać tych samolotów, ponieważ nie ma ich wystarczająco wielu. Mamy 48 myśliwców F-16.

