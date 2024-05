„Surowa kara” dla Tajwanu? Chiny organizują największe od roku ćwiczenia wojskowe

Po tym jak trzy dni temu w Republice Chińskiej na Tajwanie dokonano inauguracji nowego prezydenta Tajwanu Lai Ching‑te, który wezwał Chiny do "zaprzestania cywilnych i wojskowych ataków na Tajwan". Podkreślając jednak również, że Tajwan nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej.

Chiny postanowiły ogłosić 2-dniowe ćwiczenia (23-24 maja) wokół Tajwanu. Jak przekazało Xinhua news, Dowództwo Teatru Wschodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) rozpoczęło wspólne ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu od godziny 7:45. Li Xi, rzecznik dowództwa, powiedział, że armia, marynarka wojenna, siły powietrzne i siły rakietowe dowództwa teatru biorą udział w ćwiczeniach, które noszą kryptonim Joint Sword-2024A.

Chińskie media państwowe opublikowały mapę stref wierceń w pięciu obszarach na całym Tajwanie i na kontrolowanych przez Tajwan wyspach w pobliżu chińskiego wybrzeża.

🔥 Gorąco wokół Tajwanu🇨🇳 Chiny właśnie rozpoczeły największe od roku manewry wojskowe, symulując blokadę wyspy.🧵👇1/ pic.twitter.com/fOgNBe23ue— Tomasz Bortkiewicz (@T_Bortkiewicz) May 23, 2024

Tajwańscy urzędnicy powiedzieli agencji Reuters, że obszary te znajdują się poza przyległą strefą Tajwanu, która znajduje się 24 mile morskie od wybrzeża głównej wyspy.

Jak podała chińska agencja informacyjna, ćwiczenia prowadzone są w Cieśninie Tajwańskiej, na północy, południu i wschodzie Tajwanu, a także w obszarach wokół wysp Kinmen, Matsu, Wuqiu i Dongyin. Według informacji chińskich mediów ćwiczenia koncentrują się na wspólnych morsko-powietrznych patrolach gotowości bojowej, wspólnym przejmowaniu kompleksowej kontroli nad polem bitwy i wspólnych precyzyjnych uderzeniach na kluczowe cele. Rzecznik Li dodał, że ćwiczenia obejmują patrole okrętów i samolotów w pobliżu Tajwanu oraz zintegrowane operacje wewnątrz i na zewnątrz łańcucha wysp w celu przetestowania rzeczywistych zdolności bojowych dowództwa.

Chińskie media państwowe CCTV podały również, że siły powietrzne i marynarka wojenna, przeprowadziły pozorowane ataki podczas ćwiczeń wojskowych wokół wyspy Tajwan.

Rzecznik nie omieszkał także zaatakować słownie Republiki Chińskiej na Tajwanie mówiąc, że ćwiczenia stanowią „surową karę za separatystyczne działania sił niepodległości Tajwanu” i stanową surowe ostrzeżenie przed ingerencją i prowokacją ze strony sił zewnętrznych”.

W odpowiedzi na ćwiczenia chińskie, tajwańskie ministerstwo obrony narodowej potępiło w Chiny za rozpoczęcie dwudniowych manewrów wojskowych wokół wyspy, określając je mianem "irracjonalnych prowokacji".

Tajwański resort obrony oświadczył, że ubolewa nad "irracjonalnymi prowokacjami i działaniami, które podważają regionalny pokój i stabilność" oraz że odpowie poprzez rozmieszczenie sił powietrznych, morskich i lądowych "w obronie wolności, demokracji i suwerenności Republiki Chińskiej". Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu podkreśla, że w obliczu "powtarzających się działań Pekinu, wszyscy oficerowie i żołnierze Armii Narodowej stoją na straży, podtrzymując silną wolę "przygotowania do wojny, niedążenia do wojny, reagowania na wojnę, nieunikania wojny" i mają zdolność, determinację i pewność siebie, aby zagwarantować bezpieczeństwo narodowe".

Wyższy rangą urzędnik Tajwanu, wypowiadający się anonimowo, ze względu na drażliwość tej sprawy, powiedział agencji Reuters, że ćwiczenia są częścią scenariusza przewidywanego przez Tajwan i że rząd wyspy „całościowo orientował się” w chińskich ruchach wojskowych.

W okresie poprzedzającym inaugurację tajwańscy urzędnicy powiedzieli, że obserwują chińskie ruchy wojskowe. Chiny ostatni raz organizowały ćwiczenia wojenne na dużą skalę w pobliżu Tajwanu w 2023 i 2022 r.

Jak ćwiczenia wypadają w porównaniu z rokiem 2022?

Kiedy porównujemy mapę dzisiejszych ćwiczeń z mapą ćwiczeń w 2022 r., po wizycie ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, widzimy, że oba ćwiczenia obejmują okrążenie wyspy. Jednak jedną z głównych różnic jest to, że jako cele uwzględniono odległe wyspy Tajwanu w pobliżu chińskiego wybrzeża.

W sierpniu 2022 r., po historycznej wizycie ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi, Chiny przeprowadziły pierwszą operację „okrążenia”, symulując blokadę głównej wyspy Tajwanu za pomocą okrętów, samolotów i rakiet. Od tego czasu pojawianie się wokół wyspy chińskich okrętów i samolotów jest normą.

W przemówieniu w Canberze generał porucznik Stephen Sklenka, zastępca dowódcy Dowództwa Indo-Pacyfiku USA powiedział, że „Chiny nadal ćwiczą krytyczne elementy potencjalnej inwazji wojskowej na Tajwan” – cytuje agencja Reuters.

Choć rozkaz prezydenta Xi Jinpinga, aby chińska armia przygotowała się do inwazji na Tajwan do 2027 r., należy potraktować poważnie, faktyczny atak nie jest nieunikniony ani nieuchronny – stwierdził. „Nie potrafię wystarczająco podkreślić, jak niszczycielski byłby konflikt w regionie Indo-Pacyfiku” – powiedziała Sklenka w przemówieniu dla australijskiego National Press Club.

„Stawką byłaby niezliczona liczba istnień ludzkich, biliony dolarów globalnych szkód gospodarczych i utrzymanie porządku międzynarodowego, który zapewnił względny pokój i stabilność przez ostatnie 80 lat” – powiedział. „I dlatego musimy współpracować, aby zapobiec konfliktom”.

Nowy prezydent Republiki Chińskiej na Tajwanie pod ostrzałem chińskich komunistycznych mediów

Chińskie media państwowe potępiają prezydenta Tajwanu Lai. Na swoim oficjalnym koncie WeChat CCTV napisał, że Lai "z pewnością zostanie przybity do słupa hańby w historii". Tajwan postrzega Lai jako "złotego wnuka niepodległości Tajwanu" i nazwał go "największym ukrytym zagrożeniem", które może wywołać konflikt w Cieśninie Tajwańskiej.

Global Times zacytował pracownika naukowego państwowej Akademii Nauk Wojskowych, który powiedział, że ćwiczenia "mają służyć jako silny środek odstraszający i ostrzegawczy". Odkąd Lai został zaprzysiężony, chiński dziennik propagandowy Global Times uznał go za "ignoranckiego" i "lekkomyślnego" przywódcę. W artykule napisano, że przemówienie inauguracyjne Lai "było pełne wrogości i prowokacji, kłamstw i oszustw".

Chiny zmuszą Tajwan do przyłączenia z ChRL?

Taiwan News cytując American Enterprise Institute (AEI) i Institute for the Study of War (ISW) napisał, że amerykańskie ośrodki analityczne ostrzegły, że Chiny mogą próbować zmusić prezydenta Lai Ching-te do podpisania umowy pokojowej lub aneksji do 2028 roku.

Według publikacji tych think tanków w pierwszej kadencji prezydenta Lai, Chiny wdrożą cztery „działania”, które obejmują „skoordynowane działania w powietrzu, na morzu, w sferze informacyjnej, cybernetycznej, gospodarczej, poznawczej i innych domenach”. Stwierdzono, że czteroletnie ramy czasowe umożliwią Pekinowi „przyćmienie większej kampanii zjednoczeniowej, której służy każdy zestaw działań”.

W analizie zasugerowano, że Pekin będzie zwiększał swój przymus w każdym roku kadencji Lai, aby wywrzeć presję na tajwański rząd i jeszcze bardziej odizolować kraj. Dodano, że Chiny będą następnie próbowały zmusić Tajwan do podpisania „porozumienia pokojowego” lub „ram zjednoczeniowych” około 2028 roku. W analizie napisano także, że Pekin chce spróbować przedstawić zwiększoną współpracę między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi, jako eskalację napięć w Cieśninie Tajwańskiej. Chiny mają również nadzieję na zakłócenie stosunków między Tajpej a Waszyngtonem.

Sugeruje się, że Pekin może również próbować prowadzić wojnę gospodarczą i cybernetyczną, egzekwować inspekcje statków importujących towary na Tajwan, zamknąć przestrzeń lotniczą i morską oraz rozpowszechniać więcej chińskiej propagandy przeciwko Tajwanowi.

PM/PAP