Nadal jednak Putin ma 80-proc. poparcie społeczne. Zakładając nawet, że nie wszyscy respondowani udzielali szczerych odpowiedzi na pytania stawiane przez ankieterów Centrum Lewady, to i tak akceptacja polityki Putina jest w Rosji wysoka. Nie widać na horyzoncie symptomów, by nagle miała polecieć w dół, poniżej 50 proc. Nim przejdziemy do omówienia wyników sondażu, to wyjaśnijmy – tym, którzy pierwszy raz mogą słyszeć o Centrum Lewady, czym jest ta instytucja. T

o centrum badań socjologicznych, niezależne od aparatu władzy. Założył je socjolog Jurij Lewada, pod koniec lat 80. XX w. Centrum jest m.in. stałym członkiem Międzynarodowego Programu Badań Społecznych (ISPS). Jako że otrzymuje wsparcie finansowe spoza Federacji Rosyjskiej, to według jej prawa ma status „agenta zagranicznego”. To tyle w skrócie o Centrum Lewady, a teraz ciąg dalszy omówienia najnowszego sondażu (przprowadzonego w ostatnim tygodniu sierpnia) dotyczącego społecznej oceny instytucji, partii i polityków FR.

W sierpniowym badaniu odnotowano niewielki spadek – z 66 do 62 proc. – odsetka respondentów, przekonanych o tym, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Uważających odwrotnie przybyło niewielu. W sierpniu było takich pesymistów 24 proc. (o proc. więcej niż w lipcu). Podobnie ma się z niezdecydowanymi – w lipcu było ich 12 proc., w sierpniu o punkt więcej.

Patrząc na poprzednie wyniki poparcia dla władzy jako takiej (bo w istocie tym jest stwierdzenie, że sprawy kraju mają się dobrze), trzeba zauważyć, że w styczniu 2022 r. wynosiło ono 50 proc. W lutym, gdy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą – wzrosło do 52 proc., a w marcu wyniosło już 69 proc. Wówczas było najwyższym poparciem w historii jego badania w wykonaniu ankieterów Centrum Lewady.

Warto wiedzieć, że przekonanie o tym, że w Rosji dobrze się dzieje, było najniższe w czerwcu 1996 r. Tak uważało 8 proc. respondowanych! W grudniu 1999 r., gdy Putin został po raz pierwszy prezydentem FR optymizm wzrósł do 31 proc. (w listopadzie – 20 proc.). Przed lutym 2022 r. rzadko kiedy przekraczał pięćdziesiąt kilka procent.

Jeszcze wyższe jest poparcie dla samego Putina. Ocena jego działalności jako prezydenta FR nie uległa większej zmianie. Według wyników ostatnich badań 80 proc. respondowanych oceniło ją pozytywnie (w lipcu – 82 proc.), a 16 proc. nie pochwalało (w lipcu – 15 proc. ).

Dla porównania: w lutym 2022 r. ocenę pozytywną wystawiło Putinowi 71 proc. badanych. Najwyższe notowania w tej materii prezydent FR miał ostatnio w lutym 2023 r. (83 proc.). Omawianie wyników oceny innych czołowych polityków i partii politycznych pomniemy, bo w Polsce mniejszość wie, że premierem FR jest Michaił Miszustin, tak samo jako o tym, że Jedna Rosja (Zjednoczona Rosja) to partią rządzącą. Krótkie omówienia sondażu, wiele mówiącego o społeczeństwie rosyjskim, zakończmy informacją o tym, że partia rządząca, która jest zapleczem politycznym dla Putina, ma poparcie społeczne na poziomie… 33 procent! Dziwne? Nie w Rosji.