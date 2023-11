Spis treści

Przedłużenie rozejmu

Izraelskie wojsko poinformowało w komunikacie, że rozejm będzie kontynuowany, ponieważ mediatorzy będą starali się doprowadzić do uwolnienia większej liczby zakładników, przetrzymywanych w Strefie Gazy, w zamian za uwolnienie więźniów palestyńskich.

"W świetle wysiłków mediatorów, mających na celu kontynuację procesu uwalniania zakładników i z zastrzeżeniem warunków ramowych, przerwa operacyjna będzie kontynuowana" – stwierdzono w izraelskim oświadczeniu.

Jak podaje agencja Reuters, Hamas także poinformował, że zgadza się na siódmy dzień rozejmu z Izraelem.

Dwie osoby zabite w ataku na przystanku autobusowym na przedmieściach Jerozolimy

Dwie osoby zginęły w ataku na przystanku autobusowym na przedmieściach Jerozolimy - powiadomił w czwartek portal Times of Israel. Wcześniej podawano, że w strzelaninie rannych zostało siedem osób, a następnie policja przekazała, że dwie z nich zmarły w szpitalu.

Policja poinformowała, że dwóch napastników zostało zabitych. "Dwaj terroryści, którzy przybyli na miejsce samochodem i z bronią, strzelali do ludzi na przystanku autobusowym. Zostali zneutralizowani przez siły bezpieczeństwa i cywila, znajdującego się w pobliżu" - głosi oświadczenie policji, cytowane przez agencję Reutera.

Do strzelaniny doszło w czwartek w porannych godzinach szczytu przy jednym z wjazdów do Jerozolimy. Agencja AFP określiła miejsce zdarzenia jako rejon osiedla żydowskiego Ramot w Jerozolimie Wschodniej. Tożsamość napastników nie jest znana. Wcześniej portal Times of Israel podał, że sprawcami ataku byli dwaj Palestyńczycy, później zaś określił ich jako osoby z Jerozolimy Wschodniej. Portal opublikował zdjęcie pistoletu i karabinka znalezionego na miejscu ataku.

Sekretarz stanu USA przyleciał do Izraela na rozmowy nt. rozejmu i przyszłości Strefy Gazy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyleciał w środę wieczorem do Izraela w ramach swojej czwartej wizyty w tym kraju od ataku Hamasu z 7 października. Tematami rozmów mają być przedłużenie obowiązującego rozejmu oraz powojenna przyszłość Strefy Gazy.

Jak zapowiadał Departament Stanu, Blinken w Izraelu oraz później na Zachodnim Brzegu Jordanu ma rozmawiać na temat dalszych wysiłków na rzecz uwolnienia pozostałych zakładników Hamasu, ochrony cywilów podczas izraelskich działań wojennych w Strefie Gazy.

W obu tych miejscach, a także w kolejnym przystanku podróży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Blinken ma też przedyskutować przyszłość Stefy Gazy oraz "konkretne kroki" w kierunku stworzenia niepodległego państwa palestyńskiego.

Do wizyty dochodzi w momencie, gdy w Katarze wciąż toczą się pertraktacje dotyczące przedłużenia trwającego rozejmu w Gazie o kolejne dni, by umożliwić dalsze uwalnianie zakładników oraz dostarczanie pomocy humanitarnej. Rozmowy z udziałem przedstawicieli USA, Izraela, Kataru i Egiptu mają być bliskie sukcesu. Wizyta Blinkena jest już czwartą jego podróżą do Tel Awiwu od ataku Hamasu na Izrael 7 października

Netanjahu mówi, że nie ma mowy o pełnym zawieszeniu broni z Hamasem

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w środę, że nie ma mowy o pełnym zawieszeniu broni z Hamasem, a jego kraj będzie walczyć „do końca”. Minister obrony Joaw Galant zapewnił zaś, że siły izraelskie są gotowe do wznowienia walk.

„Od początku wojny postawiłem trzy cele: unicestwienie Hamasu, powrót wszystkich naszych uchodźców i zagwarantowanie, że Strefa Gazy już nigdy nie będzie zagrożeniem dla państwa Izrael. Te trzy cele nadal obowiązują” – oznajmił premier.

Przyznał, że powrót kilkudziesięciu jeńców jest „bardzo dużym osiągnięciem”, ale „nie ma opcji, żebyśmy nie wznowili walki do końca”.

Galant zaznaczył, że resort obrony podejmuje wszelkie wysiłki, by doprowadzić do powrotu jeńców i w pełni zakończyć proces powrotu wszystkich uprowadzonych do Strefy Gazy kobiet i dzieci. Zapewnił jednak, że „Siły Obrony Izraela w powietrzu, na morzu i na lądzie są gotowe do natychmiastowego wznowienia walk”.

Mediatorzy trwającego od piątku zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem, Katar i Egipt, wyrazili w środę optymizm co do możliwości jego przedłużenia o kolejne dwa dni. Także Linda Thomas-Greenfield, przedstawicielka USA, czyli trzeciego mediatora, powiedziała, że jest pełna nadziei na przedłużenie rozejmu.

Katar „bardzo optymistycznie” ocenia szanse na przedłużenie zawieszenia broni Hamas-Izrael

Katar „bardzo optymistycznie” ocenia szanse przedłużenia w najbliższych godzinach zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem, którego końcowy termin upływa w czwartek rano – podał w środę rzecznik katarskiego MSZ. Katar, Egipt i USA pełnią rolę mediatorów w negocjacjach pokojowych.

Według izraelskiego urzędnika cytowanego przez CNN Izrael rozważa, „czy jest możliwość” przedłużenia wstrzymania walk z Hamasem. Hamas wyraził natomiast gotowość przedłużenia o 4 dni zawieszenia broni oraz zwolnienia nowych jeńców.

„Mamy wielką nadzieję, że w ciągu paru godzin dojdzie do zwolnienia ostatniej partii (jeńców), ale też będziemy mogli ogłosić przedłużenie (zawieszenia broni)” – powiedział telewizji CNN rzecznik katarskiego MSZ Madżed Al-Ansari.

„Bardzo optymistycznie widzimy szanse tego, że będziemy się dziś mogli podzielić dobrą nowiną” – dodał rzecznik. Według niego negocjacje trwają, a przedłużenie zawieszenia broni nastąpiłoby na takich samych warunkach, jak dotąd.

Rozejm rozpoczął się w piątek i początkowo miał zakończyć się we wtorek o godzinie 7:00 (6:00 czasu polskiego). W tym czasie uwolniono 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich skazańców przebywających w izraelskich więzieniach. W poniedziałek MSZ Kataru poinformowało o przedłużeniu rozejmu o kolejne 2 dni, do czwartku rano, także z założeniem, że ze Strefy Gazy zostaną zwolnieni kolejni zakładnicy w zamian za uwolnienie palestyńskich więźniów w Izraelu.

