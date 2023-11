Hamas chce wymienić 70 zakładników za zawieszenie broni. Izraelska armia okrążyła szpital pod którymukryto centrum dowodzenia

JPS 10:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hamas informuje poprzez mediatorów z Kataru, że jest gotowy do uwolnienia 70 dzieci i kobiet przetrzymywanych jako zakładnicy, w zamian za zgodę Izraela na pięciodniowy rozejm. Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen oświadczył , że operacja wojskowa będzie trwać do pokonania Hamasu. Prowadzone są działania w celu przedłużenia "legalności" działań w Strefie Gazy, gdyż rośnie presja międzynarodowa na Tel-Awiw. Izraleskie Siły Obrony (IDF) dotarły do szpitala Al-Szifa, pod którym, jak utrzymują, znajdue się centrum dowodzenia Hamasu. W samym szpitalu sytuacja jest dramatyczna, gdyż od soboty nie ma tam prądu.