Dwa samoloty wojskowe przyleciały z Egiptu. Na pokładzie 18 Polaków ewakuowanych ze Strefy Gazy

"Wszyscy ewakuowani zostaną objęci opieką psychologiczną i medyczną. Jeżeli będą potrzebowali miejsca przebywania do momentu przyjazdu rodziny, również zostanie im zapewnione" - poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk. Jacek Goryszewski. Również dzieci znalazły się pod opieką specjalistów, w tym także pediatry.

#PKWEgipt - Niesiemy pomoc i zapewniamy bezpieczeństwo wszędzie tam gdzie nasi rodacy 🇵🇱 jej potrzebują . #TakieJestWojskoPolskie 📽 Combat Camera Poland pic.twitter.com/3uE3kkMd0n— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) November 13, 2023

Działania prowadzone są w ramach operacji NEON-E (jak Egipt), siłami Polskiego Kontyngentu Wojskowego Egipt, który powołał w tym celu prezydent Andrzej Duda 9 listopada. Działanie PKW Egipt zaplanowane jest do 19 listopada, ale misja w razie potrzeby może zostać wydłużona. W obecnych działaniach oprócz personelu Sił Powietrznych i Dowództwa Operacyjnego, biora też udział żołnierze Wojsk Specjalnych, oraz wojskowi medycy i psycholog. Łącznie siły kontyngentu to do 150 ludzi i 3 samoloty transportowe.

Uważny czytelnik mógł zauważyć, że 13 listopada do Polski wrócił 2 z tych 3 maszyn. Jedna miała na pokładzie ewakuowanych obywateli, natomiast druga wróciła, po przetransportowaniu do Egiptu ponad 6 ton pomocy humanitarnej, która trafiła do szpitala leczącego ofiary wojny. Wracając do Egiptu, oba samoloty również będą przewozić środki najbardziej potrzebne w sytuacji trwającej obecnie w Strefie Gazy katastrofy humanitarnej, spowodowanej trwającymi od miesiąca działaniami bojowymi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w social mediach umieściło nagranie z nocnego załadunku pomocy humanitarnej do samolotów C-130 Hercules oraz przylotu ewakuowanych do kraju.