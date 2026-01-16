Chiński "Global Times" krytykuje Europę za słabą reakcję na presję USA dotyczącą Grenlandii, nazywając działania militarne "gestem".

Chiny ostrzegają, że ustępstwa Europy mogą doprowadzić do podobnych roszczeń USA wobec innych krajów, w tym Islandii czy Kanady.

Artykuł wzywa Europę do zdecydowanego sprzeciwu wobec USA, podkreślając stawkę w postaci ładu międzynarodowego.

Dowiedz się, dlaczego Chiny widzą w tym szansę na budowę świata wolnego od hegemonii.

Chińska perspektywa na europejską słabość?

Chiński rządowy dziennik „Global Times” w piątkowym wydaniu ostro skomentował sytuację wokół Grenlandii, zwracając uwagę na rzekomą słabość Europy w obliczu presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Wysłanie niewielkich kontyngentów wojskowych na wyspę, w ramach ćwiczeń Operation Arctic Endurance, zostało przez chińską gazetę uznane za jedynie „gest”, a nie realną pomoc. Publicyści „Global Times” sugerują, że niektórzy europejscy politycy mogli już zaakceptować pomysł „oddania Grenlandii”, licząc na to, że Waszyngton pozwoli im „zachować godność”.

Dziennik podkreśla, że ogłoszone europejskie manewry na wyspie mają jedynie pomóc krajom kontynentu „zachować twarz” i uspokoić Danię, jednocześnie nie „drażniąc” USA. „Global Times” przestrzega, że brak zdecydowanej reakcji ze strony Europy może stworzyć niebezpieczny precedens. W artykule pojawia się ostrzeżenie, że „Kolejnymi celami Ameryki mogą być Islandia, Norwegia, Szwecja, a nawet Kanada”. W kontekście bezpieczeństwa opartego na mechanizmach NATO, chińscy publicyści sugerują, że jest to „gra o sumie zerowej”, która nie prowadzi do stabilizacji.

Warto zauważyć, że „Global Times” jednocześnie wskazał na brak ostrzeżeń ze strony Pekinu dotyczących ewentualnego zajęcia Ukrainy przez Rosję i możliwości podboju państw Europy Wschodniej przez Moskwę.

Wezwanie do sprzeciwu i kwestia ładu międzynarodowego

Dziennik, który jest ściśle powiązany z rządzącą w ChRL Komunistyczną Partią Chin, zaapelował do Europy o porzucenie „inercji ustępstw” i wykorzystanie przeciwko Stanom Zjednoczonym środków nacisku w handlu. Jak podsumowano w artykule, stawką w tej sytuacji jest nie tylko samo terytorium Grenlandii, ale także moralna odpowiedzialność Europy za ład międzynarodowy oraz szansa na budowę świata wolnego od hegemonii.

W ostatnich dniach sytuacja geopolityczna wokół Grenlandii uległa znacznemu zaostrzeniu. W odpowiedzi na amerykańskie roszczenia, przedstawiciele władz Danii i Grenlandii udali się na pilne rozmowy do Waszyngtonu. Spotkania te jednak nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk.

W reakcji na te wydarzenia, kilka państw europejskich, w tym Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu na Grenlandię swoich żołnierzy. Kontyngenty, liczące od jednego do kilkunastu żołnierzy, wezmą udział w ćwiczeniach pod nazwą Operation Arctic Endurance, które mają potrwać do soboty.

Wzrost napięcia wokół Grenlandii: Kontekst i implikacje

Napięcie wokół Grenlandii narastało w ostatnich dniach, co skłoniło władze Danii i Grenlandii do podjęcia pilnych rozmów z przedstawicielami USA w Waszyngtonie. Brak porozumienia podczas tych spotkań jedynie zaostrzył sytuację, prowadząc do symbolicznych działań militarnych ze strony państw europejskich.

Udział żołnierzy z Szwecji, Norwegii, Niemiec, Holandii, Francji i Finlandii w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance, choć o niewielkiej skali, jest sygnałem zaniepokojenia Europy roszczeniami amerykańskimi. Chiński „Global Times” interpretuje te działania jako próbę „zachowania twarzy” przez Europę, jednocześnie przestrzegając przed dalszymi ustępstwami, które mogłyby otworzyć drogę do podobnych roszczeń USA wobec innych krajów regionu, takich jak Islandia, Norwegia, Szwecja, a nawet Kanada.

Sytuacja ta podkreśla złożoność obecnych relacji międzynarodowych, gdzie kwestie suwerenności terytorialnej przeplatają się z interesami geopolitycznymi i ekonomicznymi. Ostrzeżenie Chin, aby Europa porzuciła „inercję ustępstw” i wykorzystała środki nacisku w handlu, wskazuje na rosnącą rywalizację mocarstw i próbę zdefiniowania nowego ładu międzynarodowego, wolnego od hegemonii.