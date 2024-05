Chiny i Kambodża na wspólnych ćwiczeniach Golden Dragon

16 maja rozpoczęły się wspólne ćwiczenia Chin i Kambodży pod kryptonimem „Golden Dragon” w kambodżańskiej bazie wojskowej z zalesionym i górzystym obszarem treningowym około 90 kilometrów na północny zachód od Phnom Penh. Ćwiczenia potrwają 15 dni w prowincjach Kampong Chhnang i Sihanoukville.

Wspólne manewry angażują około 1 315 kambodżańskich żołnierzy i 760 chińskich żołnierzy, dwa śmigłowce, 69 pojazdów oraz trzy chińskie i 11 kambodżańskich okrętów. Wspólne manewry odbywają się zarówno na lądzie jak i na morzu. Celem ćwiczeń jest przeszkolenie sił do walki z terroryzmem i zapewnienie pomocy humanitarnej w obu krajach.

W czasie rozpoczęcia ćwiczeń dowódca armii Kambodży gen. Vong Pisen podziękował Chinom za dostarczenie nowego sprzętu i pomoc w modernizacji obiektów wojskowych, w tym bazy marynarki wojennej Ream. W ostatnim czasie wokół bazy jest bardzo głośno z powodu zaobserwowania przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych dość długiej obecności chińskich okrętów wojennych w Ream, które trwało 5 miesięcy. Okręty były jednymi okrętami zacumowanymi w tej bazie. Co pokazywało - wbrew zapewnieniom władz Kambodży, że port będzie otwarty dla innych – że jest to baza stricte chińska. 8 maja agencja AP cytując Ministerstwo Obrony Kambodży, napisało, że kraj ten nadal oddala oskarżenia jakoby wielomiesięczna obecność dwóch chińskich okrętów wojennych w bazie Ream, nie oznaczała stałego rozmieszczenia chińskiego wojska w Kambodży. Zapytany rzecznik Ministerstwa Obrony gen. Chhum Socheat o to, dlaczego oba okręty przebywały tam przez pięć miesięcy, powiedział AP, że okręty mają wziąć udział we wspólnych kambodżańsko-chińskich ćwiczeniach wojskowych oraz że brały także udział w szkoleniu Kambodży marynarze.

Naczelny dowódca armii Kambodży, gen. Vong Pisen przemawiając wraz z admirałem Gao Xiuchengiem z chińskiego dowództwa teatru południowego, podkreślił oficjalne stanowisko Kambodży, mówiąc, że kraj ten "nie pozwoli na żadną obcą bazę wojskową na naszym terytorium". Jednocześnie docenił wkład Chin w pomoc Kambodży w modernizacji jej zdolności wojskowych i powiedział, że ćwiczenia pomogą zbudować głębszą współpracę i zaufanie między siłami zbrojnymi obu krajów. Przed rozpoczęciem manewrów obaj oficerowie wojskowi dokonali inspekcji oddziałów i opancerzonych pojazdów bojowych, artylerii i innego sprzętu.

Jak przypomina agencja AP, ćwiczenia Golden Dragon odbywają się regularnie od grudnia 2016 roku. W styczniu 2017 roku rząd Kambodży odwołał podobne ćwiczenia wojskowe z USA, pod kryptonimem Angkor Sentinel. W 2021 roku Stany Zjednoczone nałożyły na Kambodżę embargo na broń w związku z obawami dotyczącymi wzrostu chińskich wpływów militarnych. Kambodża jest najbliższym sojusznikiem Chin w Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy Chiny są najważniejszym sojusznikiem Kambodży, mającym silny wpływ na jej gospodarkę. Poza projektami wojskowymi, Chiny finansują wiele innych projektów w Kambodży - w szczególności infrastrukturę, w tym lotniska i drogi, ale także projekty prywatne, takie jak hotele, kasyna i nieruchomości. Ponad 40% z 10 miliardów dolarów długu zagranicznego Kambodży to dług wobec Chin – przypomina agencja.