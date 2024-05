Chiny chcą zaognić sytuację? Wyślą dwa okręty wojenne do Kambodży i Timoru Wschodniego

Spis treści

Niedawno w Portalu Obronnym opisywaliśmy raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, który wskazywał obecność dwóch okrętów chińskich, które spędziły ponad pięć miesiące w bazie marynarki wojennej Ream w Kambodży. Co ważne, były jednymi okrętami zacumowanymi w tej bazie. Co pokazywało - wbrew zapewnieniom władz Kambodży, że port będzie otwarty dla innych – że jest to baza stricte chińska. 8 maja agencja AP cytując Ministerstwo Obrony Kambodży, napisało, że kraj ten nadal oddala oskarżenia jakoby wielomiesięczna obecność dwóch chińskich okrętów wojennych w bazie Ream, nie oznaczała stałego rozmieszczenia chińskiego wojska w Kambodży. Zapytany rzecznik Ministerstwa Obrony gen. Chhum Socheat o to, dlaczego oba okręty przebywały tam przez pięć miesięcy, powiedział AP, że pod koniec tego miesiąca okręty mają wziąć udział we wspólnych kambodżańsko-chińskich ćwiczeniach wojskowych oraz że brały także udział w szkoleniu Kambodży marynarze.

Dodając dalej, że „Kambodża nie pozwala na rozmieszczenie jakichkolwiek obcych sił na swoim terytorium”. „To się nie stanie; ten punkt znajduje się w naszej konstytucji i w pełni go przestrzegamy”. Mówiąc dalej, że okręty również „testują” nowe molo i są prezentowane w Kambodży, która rozważa zakup podobnych okrętów wojennych dla własnej marynarki wojennej. „Okręty cumują jedynie na okres szkolenia, nie pozostają na stałe” – zapewniał rzecznik.

W kwietniu także mieliśmy komunikaty ze strony USA, które wyrażały zaniepokojenie obecnością Chin w tym rejonie. I jak się wydaje, Chiny chcą jeszcze atmosferę podgrzać i zaznaczyć swoją obecność, ponieważ jak przekazało ministerstwo obrony Chin, które cytuje agencja Reuters, Pekin wyśle dwa okręty wojenne do Kambodży i Timoru Wschodniego. Ma to być największy okręt szkoleniowy „Qi Jiguang” oraz okręt desantowe typu 071 „Jinggangshan”. Według oficjalnego komunikatu okręty udadzą się na szkolenie z lokalnymi kadetami marynarki wojennej w celu zwiększenia wzajemnego zaufania między ich marynarkami wojennymi, a wysłanie nastąpi od pierwszej połowy maja do połowy czerwca. Chiny nie podały, gdzie okręty będą stacjonować podczas pobytu w Kambodży i Timorze Wschodnim.

Okręt desantowy Jinggangshan jest w stanie transportować śmigłowce, pojazdy opancerzone, łodzie i barki desantowe, a także prawie 1000 żołnierzy. Qijiguang z kolei jest najbardziej zaawansowanym technologicznie okrętem szkoleniowym w Chinach.

Jak zauważa agencja, wizyta chińskich okrętów może jeszcze bardziej podsycić obawy USA dotyczące obecności chińskich okrętów wojennych w bazie marynarki wojennej Ream w Kambodży. Jednak można stwierdzić, że utrzymująca się obecność chińskich okrętów wojennych od grudnia 2023 wydaje się potwierdzać sugestię, że Chiny dążą do ustanowienia stałej obecności wojskowej w tej bazie w Kambodży. W marcu chiński minister obrony Dong Jun spotkał się w Pekinie z zastępcą naczelnego dowódcy Królewskich Kambodżańskich Sił Zbrojnych i dowódcą Królewskiej Armii Kambodży Mao Sophanem, a obie strony zobowiązały się do dalszej współpracy wojskowej.

Chińska baza w Kambodży to poważny problem dla USA

Jak napisał Rob Wittman i Craig Singleton w tekście w Defense News pt: With Chinese warships anchoring in Cambodia, the US needs to respond: „najnowsze rozmieszczenia [przyp. red. okrętów chińskich], wymagają zdecydowanej reakcji rządu amerykańskiego [...] Chiny planują wykorzystać swój rosnący globalny zasięg militarny, aby udaremnić interwencję sił amerykańskich w razie kryzysu na Tajwanie”. Autorzy przypominają, że doniesienia wywiadowcze wskazują, że Chiny planują uzyskać dostęp do portów w Birmie, na Kubie, Gwinei Równikowej, Pakistanie, Seszelach, Sri Lance, Tanzanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według nich: „zdobycie przyczółka w którejkolwiek z tych lokalizacji, z których wiele znajduje się w pobliżu wrażliwych obiektów wojskowych USA, zapewniłoby Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej punkt obserwacyjny do monitorowania i kontrolowania ważnych szlaków morskich”. W przypadku Kambodży jest to Cieśnina Malakka, przez którą przepływa 30% światowego handlu.

Autorzy zwracają także uwagę, że: „dzięki takiemu wstępnemu rozmieszczeniu wojsk, Pekin ma szanse na uderzenie w amerykańskie obiekty wojskowe i inne cele o wysokiej wartości - nawet podczas wojny o Tajwan - komplikując tym samym zdolność Waszyngtonu do wysłania tych i innych sił na peryferia Chin. Podobnie, w przypadku projekcji siły z bardziej odległych miejsc, takich jak Afryka Zachodnia, Chiny mogą poważnie skomplikować zdolność Waszyngtonu do szybkiego rozmieszczenia amerykańskich zasobów wojskowych stacjonujących wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki do walki w Azji” – piszą autorzy.

Pod koniec artykułu autorzy dają jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone powinny stanowczo zareagować na działanie Chin: „Najwyższy czas, by Waszyngton porzucił swoje doraźne, nieuważne podejście do starań Pekinu o bazy. Poprzez wzmocniony nadzór i lepszą koordynację, Kongres może i powinien być liderem w zapewnianiu polityki mającej na celu przewidywanie i udaremnianie posunięć Chin w krajach, w których rząd USA ocenia, że Pekin dąży do zawarcia nowych lub rozszerzonych umów o dostępie wojskowym”. Autorzy przewidują, że jeśli USA nic nie zrobi to: „chińskie okręty wojenne zakotwiczone obecnie w Kambodży mogą wkrótce obrać kurs na nowe chińskie placówki. Jeżeli takie rozmieszczenie dojdzie do skutku, może to oznaczać strategiczne okrążenie, które naraża Tajwan – i interesy USA w regionie Indo-Pacyfiku – na bezbronność”.

Jak to się zaczęło? Baza w Kambodży

Kontrowersje wokół bazy marynarki wojennej Ream pojawiły się początkowo w 2019 roku, kiedy „The Wall Street Journal” doniósł, że wczesny projekt rzekomego porozumienia, do którego dotarli urzędnicy amerykańscy, pozwoliłby Chinom na korzystanie z bazy przez 30 lat, w której możliwe byłoby oddelegowanie personelu wojskowego, przechowywanie broni oraz możliwość zacumowania okrętów wojennych.

Formanie budowę rozpoczęto w czerwcu 2022 roku w prowincji Preah Sihanouk nad Zatoką Tajlandzką. Jednak zanim rozpoczęła się finansowana przez Chiny modernizacja, Ream był miejscem wspólnych szkoleń i ćwiczeń marynarki wojennej między Stanami Zjednoczonymi a Kambodżą. Kambodża zburzyła obiekt zbudowany przez USA w październiku 2020 roku.

Budowa bazy na pewno poprawi zdolności i zasięg chińskiej floty, ponieważ jak na razie bardzo dużą słabością chińskiej marynarki w porównaniu do amerykańskiej jest to, że nie posiada zagranicznych baz rozmieszczonych na świecie ani portów, do których może zawijać w ramach umów, by uzupełnić zapasy. Tym samym zasięg chińskiej marynarki jest ograniczony. Jednak Chiny z roku na rok powiększają swoje zdolności i według raportu SFS, chińska obecność jest zauważona w około 40 portach w Ameryce Łacińskiej od Peru po Meksyk. Dla porównania USA posiadają 85 baz zagranicznych.

Jak pisaliśmy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, zdjęcia satelitarne i analiza przeprowadzona przez Naval News wykazywała budowę suchego doku, wystarczająco dużego, aby pomieścić chiński lotniskowiec. Dzięki suchym dokom Marynarka Wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej będzie mogła dokonywać napraw statków, jeśli ulegną one uszkodzeniu podczas operacji na Morzu Południowochińskim lub w Zatoce Tajlandzkiej.

Chiny od dawna próbują uzyskać w różnych strategicznych miejscach na świecie dostęp do portów morskich. W lutym bieżącego The Wall Street Journal informował, że w sierpniu 2023 r. prezydent Gabonu w Afryce Ali Bongo ujawnił doradcy Białego Domu, że potajemnie obiecał Xi Jinpingowi, że chińskie okręty będą mogły stacjonować w Gabonie. Z publikacji Wall Street Journal wynika, że ​​główny zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jon Finer przekonał jednak Bongo do wycofania swojej oferty, dzięki zabiegom dyplomatycznym.

Chiny posiadają tylko jedną uznaną zagraniczną bazę wojskową, w strategicznie ważnym kraju Rogu Afryki, a mianowicie Dżibuti. W 2021 roku Chiny zostały, oskarżone o potajemną budowę obiektu wojskowego w porcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prace te jednak potem wstrzymano, ale pojawiły się niepotwierdzone doniesienia, że ​​mogły zostać wznowione w 2023 roku. Widzimy, że plany chińskie są ambitne i według AidData, amerykańskiego instytutu badawczego za 2 lub 5 lat Chiny będą chciały posiadać bazy także w Hambantota na Sri Lance, Bata w Gwinei Równikowej i Gwadar w Pakistanie.