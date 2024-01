"20 stycznia około godziny 18:30 czasu bagdadzkiego wspierani przez Iran bojownicy w zachodnim Iraku wystrzelili kilka rakiet balistycznych i pocisków w stronę bazy lotniczej Al-Asad. Większość rakiet została przechwycona przez systemy obrony powietrznej bazy, podczas gdy inne spadły na teren bazy" – napisano w komunikacie.

"Kilku amerykańskich żołnierzy jest badanych pod kątem urazów głowy. Co najmniej jeden iracki żołnierz został ranny" – podano.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, IraqAt approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024

Do ataku przyznała się islamska grupa oporu w Iraku. Według Washington Institute for Near East Policy, grupa ta powstała pod koniec 2023 roku i składa się z kilku powiązanych z Iranem grup działających w Iraku.

W oświadczeniu grupa podkreśliła swoje zaangażowanie w stawianie oporu amerykańskim „siłom okupacyjnym” w regionie i przytoczyła atak jako reakcję na, jak to określiła, „masakry jednostki syjonistycznej” na narodzie palestyńskim w Gazie. Grupa nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. W ostatnich tygodniach przyznała się do innych ataków na siły amerykańskie.

Jak podało CNN, siły amerykańskie i koalicyjne były atakowane w Iraku i Syrii ponad 143 razy od 7 października. Wydaje się, że incydent z 22 stycznia był już drugim przypadkiem użycia rakiet balistycznych do ataku na USA.

W zeszłym miesiącu trzech żołnierzy amerykańskich zostało rannych, w tym jeden ciężko, w ataku dronów na ich bazę w północnym Iraku. Stany Zjednoczone odpowiedziały nalotami, twierdząc, że zniszczyły obiekty i prawdopodobnie zabiły wielu bojowników Kataib Hezbollah w Iraku.

W ostatnich dniach irańskie wojsko przeprowadziło szereg ataków rakietowych na cele w Syrii, Iraku i Pakistanie. 22 stycznia, Iran oskarżył Izrael o przeprowadzenie nalotu na stolicę Syrii, Damaszku, w wyniku którego zginęło pięciu wysokich rangą członków irańskich sił bezpieczeństwa. Jak podała państwowa agencja informacyjna Islamskiej Republiki, prezydent Iranu Ebrahim Raisi obiecał później odpowiedzieć na „tchórzliwy akt terroru” Izraela w Syrii.

Siły USA w Iraku i Syrii działają w ramach koalicji mającej na celu pokonanie ISIS. Stany Zjednoczone mają 900 żołnierzy w Syrii i 2500 w Iraku, których misją jest doradzanie i pomaganie lokalnym siłom. Jednak rząd Iraku wezwał siły międzynarodowe do ostatecznego opuszczenia kraju po tym, jak amerykańskie ataki na obiekty Kataib Hezbollahu - które były pierwszym atakiem administracji Bidena w Iraku od czasu rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy - spowodowały napięcia z rządem irackim.

