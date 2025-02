Ile „roboczogodzin” potrzeba, by wyprodukować współczesny czołg podstawowy?

Do (zapewne końca) 2026 r. do Polski mają trafić ostatnie Abramsy – zamówione za rządów Zjednoczonej Prawicy, w 2022 i 2023 r. To ponad 350 sztuk. Zamówiliśmy w Republice Korei 1000 czołgów K-2. W tym przypadku też trzeba będzie trochę poczekać na realizację kontraktu. Dlaczego? Bo czołgi to nie samochody. Nie można ich wyprodukować w kilka dni. Tym bardziej, że w ostatnich latach popyt na nie znacząco wzrósł. Zatem ile tzw. roboczogodzin pochłania produkcja jednego, współczesnego czołgu podstawowego (MBT – Main Battle Tank)?